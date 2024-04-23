告别信息差，还原真实的手机维修真相，手机维修注意事项大揭秘！

【天极网手机频道】前段时间，武汉市王女士在一维修点维修手机后，惊人地发现，新机售卖价才7000元的手机，维修费竟高达14000元。事后，王女士向警方报案，警方认为此事不在自己的职权范围之内，转向市场监管部门投诉后，得到的答复是这属于消费纠纷， 王女士要拿回手机，只能与维修点协商解决。

看到这条新闻时小编的思绪仿佛回到了10年前，那个手机维修行业鱼龙混杂的蛮荒年代。显然，王女士的遭遇有很大部分原因是行业之间的信息差导致。小编在大学时期经常倒腾二手数码产品，也和维修行业的从业人员打过交道，所以我整理了3点注意事项，来帮助大家避免王女士类似的遭遇。

官方售后是永远的第一选择

主流手机品牌的官方售后在国内的覆盖情况都比较理想，售后地点的位置信息以及维修的报价在品牌对应的官网都可以查询，透明公开。大多品牌也推出了保险服务，从碎屏险到整机的Care保险可供消费者选择，强烈建议比较容易摔手机的朋友们购买。在预算充足的情况下，官方售后是大家的第一选择，只有在预算紧张的情况下，才建议选择第三方维修。

学会辨别常见故障

如果我们选择了第三方维修服务，那最好学习一下辨别手机故障的常用方法。现在智能手机最常出现的题的零部件分别是屏幕，背板玻璃，电池以及底部尾插。其中后三者出现的问题很好辨别，背板玻璃破碎、电池续航衰减以及数据线接触不灵敏都是很明显的特征，这类问题的维修费用在100元到500元浮动，高于这个价格建议换一家店。

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手机的屏幕故障判断起来则要稍微复杂一些，如果屏幕已经碎裂，但是显示还是正常，建议首先拖动图标滑过整个屏幕，来检测屏幕的触控是否正常。如果显示和触控都正常，那只需要更换屏幕的玻璃盖板即可，目前屏幕盖板的更换流程已经相当成熟，费用大约在100到400元不等，更换盖板后会对显示效果造成一定影响。

如果手机屏幕出现漏液或者触动失灵的情况，那要做好更换整块屏幕的准备，苹果手机在更换屏幕后会出现原彩显示失灵的情况，需要商家重新写入，要注意的是后期写入的原彩在重置手机后是会丢失的，大家也可以通过这种方法在购买二手手机时作为判断依据。在第三方维修机构，即使是旗舰机的屏幕整体维修的价格也不应该超过3000元，随着产业链的成熟，原装屏幕的拿货价格没有大家想象的那么高。

关于主板问题

主板是整个手机中最不容易损坏的部分，当然，一些因为设计问题导致主板内部芯片烧毁的情况在前几年也出现过，但那是属于官方售后负责的范围。如果听到维修的商家以主板问题为由，给你报了一个较高的维修价格，那需要更加谨慎一些。

对于安卓手机来说，主板与储存芯片之间没有硬件级加密，因此即使是我们手机主板真的发生了损坏的情况，维修价格也不会非常高，打开闲鱼可以搜索手机型号加主板查看一下主板的单独价格，在此基础上加200到600的人工搬板费用就是合理的维修报价，如果高于这个价格很多就请换一家店。

对于苹果手机来说，主板和各个芯片之间有独立的加密绑定，一般无法使用直接搬板的方式维修，如果我们想在保住手机内数据的情况下维修主板问题那会是一笔很高的费用。并且上文说过，主板是整个手机最不容易损坏的部件，因此在生活中主板出现问题的手机大都经历过重摔或者进水，即使是在第三方机构修补好也可能留下暗病，这种情况建议直接通过苹果的官方渠道维修。

写在最后

简单总价一下，当我们的爱机发生认为损坏时，品牌的官方售后和官方保险是我们优先考虑的维修途径。在预算有限的情况下，如果是手机屏幕、背板玻璃、电池以及尾插方面出现问题，那我们可以在第三方维修机构解决，但是封顶的价格预期不要超过3000元，如果商家给出了高于预期的报价，那大家可以货比三家。主板方面的损坏建议优先考虑官方维修，如果是发布一段时间的安卓手机也可以酌情选择第三方维修，主板出现问题的苹果手机建议尽量选择官方维修。

以上3点就是小编为大家整理的手机维修注意事项，希望对你有帮助。