三星全新折叠屏有望7月9日登场 Galaxy Z Fold7将更轻、更薄、更大

【天极网手机频道】最近，三星GALAXY盖乐世官方账号发布了一系列视频为折叠屏新作进行预热，有望在近期正式登场。三星在配文中提到“薄到超乎你的想象”、“拥有身临其境的魔力”，视频中则提到“它折起来就是一部普通手机”以及“这看起来更像是专业拍的”，可以说这次轻薄和拍照应该都是三星全新折叠屏产品非常大的一个特点。

而根据知名爆料人Evan Blass给出的消息，三星将于美国东部时间7月9日上午10点(北京时间7月9日22点)举行Galaxy Unpacked发布会，届时将带来全新一代的折叠屏新品。

根据曝光，全新的三星Galaxy Z Fold7在完全展开时的厚度可能为3.9mm，但有观点认为这一数据偏乐观，实际厚度更有可能维持在4.5mm左右，这一数据与此前外媒分享的CAD文件相吻合。在重量上，Galaxy Z Fold7将减重到215g，比Galaxy S25 Ultra还要轻3g，而与前代的239g相比则足足减轻了24g，甚至比很多直板旗舰机都要轻了。如果真的做到这样轻薄的机身，确实非常的强了，但代价是什么还不清楚，希望不是牺牲电池容量吧。

除了更加轻薄以外，Galaxy Z Fold7在屏幕尺寸上进一步升级，外屏从Z Fold6的6.3英寸扩大至6.5英寸，内屏则从7.6英寸扩展至8.2英寸，成为三星折叠屏史上最大的内屏。总结下来就是更薄、更轻、还更大。另外，，三星将继续优化铰链设计，来让折痕更加不明显。

目前网上已经曝出了“蓝影”和“黑曜石”两款配色，而上代产品加入的环形纹理装饰圈在这一代上被取消了。

另外一个升级重点影像这边，有消息称Galaxy Z Fold7的主摄将会升级为与 Galaxy S25 Ultra相同的2亿像素传感器HP2，提升拍摄效果。不过依旧搭配的是1200万像素的超广角镜头和1000万像素3倍长焦镜头，与之前保持一致。前置这块，外屏为1000万像素，内屏是400万的屏下镜头。

核心配置上，三星Galaxy Z Fold7搭载高通骁龙8 Elite for Galaxy(4.47GHz高频版)，标配12GB运行内存，并最高可选配1TB的UFS 4.0版本高速存储。

三星Galaxy Z Flip7这边的话，变化比较大的是外屏，从曝光的渲染图来看，它一改之前“文件夹”式的外屏设计，转而将背面上半部分除了摄像头都变为屏幕，与moto razr 60 Ultra类似，尺寸从3.6英寸升级至接近4英寸。此外，三星还优化了Galaxy Z Flip7尺寸和重量，比前代会更薄。

三星Galaxy Z Flip7同样会搭载高通骁龙8 Elite for Galaxy(4.47GHz高频版)，标配12GB运行内存和至高512GB的储存空间。影像方面则与前代保持一致，采用5000万像素主摄+1200万像素超广角的组合，但会通过优化算法来改善拍摄体验。

就目前的消息来看，这代的Galaxy Z Fold7还是非常令人期待的，不仅更加轻薄，屏幕更大，而且重量已经可以比肩直板旗舰了，握持和使用都会更加舒服。至于Galaxy Z Flip7，更大的外屏对于折叠状态下的交互体验会有着一定的提升。