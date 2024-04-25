华为Pura 70系列抓拍能力有多强？轻松定格300 km/h赛车

【天极网手机频道】众所周知，在羽毛球比赛中，球的速度非常快，想要用手机捕捉羽毛球运动员击球的瞬间和捕捉球的空中运动状态难度极高，但华为Pura 70系列给出了不一样的答案。从华为官方发布的最新视频来看，华为Pura 70 Ultra轻松定格了羽毛球世界冠军陈雨菲的击球瞬间，并清晰捕捉了羽毛球掠过蒲公英丛时带起的花瓣以及穿越障碍时的羽毛球状态，让精彩跃然于屏幕前。

那么问题来了，华为Pura 70系列是如何做到清晰定格每个高光瞬间的呢？HUAWEI Pura作为华为P系列的传承和升级，在影像技术的探索上直接跨越了单纯软硬件的迭代，构建了更加先进的整机影像技术体系，开启全新视界，标志性升级之一就是带来了独家的「超高速风驰闪拍」功能。

以华为Pura 70 Pro+为例，搭载新一代超聚光影像系统，后置主摄为5000万像素超聚光摄像头，拥有1/1.3英寸大底传感器，配备业界最大的F1.4物理光圈，带来超大进光量;搭载全新超聚光微距长焦镜头，拥有业界潜望式长焦最大的F2.1光圈。

强大的硬件之外，之所以能实现超高速风驰闪拍，关键还在于华为Pura 70系列业界首创的XD Motion 运动引擎，通过传感器实时双曝光，极速定格画面瞬间，而且得益于高精度滑轨导向马达的加持，对焦精度大幅提高，即便是瞬间抓拍也能捕捉清晰的细节。

值得注意的是，华为Pura 70 Pro+主摄和长焦两颗镜头均支持超高速风驰闪拍，意味着无论是在广角场景还是远距离拍摄，都能瞬间定格高速动作，清晰记录细节，提供了极大的构图便利和灵活性。

除了Pura 70 Pro+外，作为华为Pura 70系列机型中影像最强大的存在，Pura 70 Ultra值得特别聊一聊。其创新性地采用了业界首创旋动伸缩镜头结构设计，通过精密的旋转导轨传动系统，让镜头在启动拍摄时自动伸出，使其在8.4mm的机身空间内实现了1英寸大底和F1.6大光圈的完美兼容，带来了1英寸大底最大的进光量，从而实现系列机型中最强大的抓拍能力，即使 300 km/h 磁悬浮列车或专业赛车等超高速运动瞬间，也能被清晰定格。同时，镜头模组还搭配有XMAGE影像徽标、红圈设计及专业机械音，每一次拍摄都极具仪式感。

毕业旅行拍照、五一假期出游，带上华为Pura 70系列就够了。你刚摆好pose，华为Pura 70 Ultra“咔嚓”一声，把你的帅气和美丽瞬间定格;乘坐高铁出行时，拿出华为Pura 70 Ultra对着窗外来一张，铁轨、高铁车身上的彩绘文字、受电弓，路牌上的文字都清晰定格，仿佛时间静止。

华为Pura 70系列超高速风驰闪拍对于解决宠物抓拍难题也非常好用，无论是宠物的跳跃、奔跑还是嬉戏，还是出现滑稽、罕见、可爱的表情时，都能清晰定格。在各类运动赛事时，由于速度快，精彩瞬间很难抓拍，有了华为Pura 70系列那些稍纵即逝的精彩瞬间都能得以记录。

写在最后

在移动影像领域，华为P系列有着不可撼动的地位，甚至可以说，华为P系列的发展史，就是移动影像的发展史。

华为P9系列，首次搭载徕卡双镜头;华为拍20系列引入超级夜景、AI摄影等功能;华为P30系列首次搭载5倍潜望式变焦镜头;还有华为P40 Pro+首创的多反射式潜望镜头、华为P60系列上，超聚光主摄和夜视长焦……不夸张的说，华为在影像领域可谓始终在不断探索与突破，一直引领着行业不断向前进步，屡屡“首创”“首发”“首次”，也让华为P系列树立起了不可撼动的影像标杆地位!

而这一次，华为Pura 70系列通过搭载新一代超聚光影像系统，业界首创旋动伸缩镜头结构主摄、业界首创的XD Motion 运动引擎等等，带来更加极致的巅峰影像体验，或将成为移动影像的全新里程碑。