简评：“屏”“芯”而论，vivo Pad3是个高效的移动好帮手

【天极网手机频道】说到平板电脑，很多人会想到平板的便携性、大屏幕以及综合了手机和电脑的多功能特性。不过平板市场的竞争也开始日益激烈，各家厂商都陆续推出新款平板以期在市场中占有一席之地。但以消费者的角度出发，其实并不是所有人都能完全了解平板，或是说是一知半解，在众多品牌和型号中犹豫不决。恰好vivo推出了一款集娱乐、学习、办公和创意于一体的全能vivo Pad3，更好地满足用户多样化需求。

vivo Pad3的外观设计融合了时尚与实用性，正面是一块12.1英寸的2.8K护眼原色屏，分辨率为2800×1968，可实现600nit的峰值亮度以及HDR10超动态显示，为用户带来更为细腻和清晰的视觉体验。

一体化的金属机身，机身背面覆盖有细腻的磨砂材质，在保持大屏幕的同时实现了仅有6.57mm的轻薄设计，整机重量为589.2g。对于一款屏幕尺寸达到12.1英寸的平板电脑而言，这样的尺寸和重量对于需要移动办公的用户来说是非常友好的。vivo Pad3提供的春潮蓝、寒星灰以及薄霞紫三款都是非常年轻的配色，与平板适配度直接拉满。

配件方面还提供了智能双面夹3、智能触控键盘3以及vivo Pencil2s等，其中vivo Pencil 2s的连接和充电操作都比较简单，只需要将vivo Pencil 2s吸附在Pad音量键一侧靠下的无线磁吸快充位置即可与Pad建立连接并充电。

笔身有主副键之分，靠笔尖的是主键，可在设置中设定主键在不同工具之间的切换，长按还可以触发安检橡皮擦、按键选择、按键截屏功能等等;副键同样可以根据自己的习惯进行“长按”与“双击”的设置。

vivo智能触控键盘3只需要套上vivo Pad3就能实现精准秒连，快速不延时，支持140°无级支撑;键盘触控板更大，手势触控体验更佳，5排64键专业键位设计兼顾手感与效率，支持Windows & Mac双系统，让用户随心切换。

vivo Pad3搭载OriginOS 4 平板定制系统，全场景AI能力是其一大亮点。蓝心大模型和蓝心小V的加入让平板变得更加智能灵活和贴心。无论是进行语音搜索、问答还是控制智能家居设备，都能得到快速准确的响应。AI笔记创作和原子笔记AI涂鸦功能更是为大家的工作和学习带来了极大的便利，可以轻松地整理笔记、绘制思维导图和进行创意涂鸦。

此外，vivo Pad3还支持全新的跨屏办公协同体系，实现了手机、平板、网页、Windows、Mac五端协同。这一功能彻底打破了设备之间的界限，让用户可以在不同设备之间无缝切换和传输文件，大大提高了工作效率。



投屏功能

在硬件部分，vivo Pad3搭载第三代骁龙8s芯片，最高提供12GB+512GB的存储组合。作为骁龙全新均衡之作，第三代骁龙8s高效低耗的特性让vivo Pad3在安兔兔跑分上得到了不错的成绩。再搭配LPDDR5X、至高UFS 4.0，带来流畅任务多开、快速数据读写的畅快体验。

vivo Pad3配备了6扬全景声学系统，内置4颗中低音单元和2颗高音单元，10.24cc超大腔体带来更澎湃而饱满的震撼音效，在靠听声辨位的游戏场景当中尤其出色，配合12.1英寸旗舰大屏、144Hz的超高刷新率以及720Hz的瞬时触控采样率，简直是游戏党的福音，带给用户真旗舰的沉浸视听体验。

续航方面也不用担心，考虑到大家使用平板不完全是用来影音游戏，还需要进行办公类操作，所以vivo Pad3内置了同档领先的10000mAh超大电池并且配备44W闪充，轻松支撑用户尽情刷剧办公玩游戏，完全摆脱平板续航焦虑。



充电实测(数据仅供参考)

整体来看，vivo Pad3凭借其出色的性能、优秀的屏幕和音效表现以及丰富的AI功能，为需要高质量影音娱乐，又希望兼顾便携高效办公的人群带来不错的平板体验。如果大家正在寻找一款性能强劲、功能丰富的平板，那么vivo Pad3无疑是一个值得考虑的选择。