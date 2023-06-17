130W+跑分！神U 天玑9200加持OPPO Find X6

【天极网手机频道】每年的618都是一个入手新机的好时机，对于刚结束高考的同学而言，因为这个时段不仅优惠力度大，而且有着上半年很多刚刚发布的新机提供选择，正是入手的好时候。但在手机同质化严重的今天，要想挑选到一款好用、价格实惠而且与众不同的手机，确实需要下点功夫。为了给大家省下不必要的参考麻烦，今天小编给大家带来了这款OPPO Find X6，不论你是想打游戏上分，还是玩摄影，都能带给你畅快的体验。

都说始于颜值，OPPO Find X6作为OPPO旗下的旗舰产品，有着雪山金、飞泉绿、星空黑三款时尚配色，每一款配色都有着其独特的亮点。相信总有一款颜色可以直击你的心。

作为一款旗舰手机，性能配置自然是重中之重，OPPO Find X6搭载了联发科制造的天玑9200移动平台旗舰移动平台。这款芯片不仅采用了1超大核+3大核+4小核的黄金核心配比，还有着LPDDR5x内存与UFS4.0闪存加持，安兔兔跑分高达130W+，拥有时下强劲的性能释放潜能，无论是《王者荣耀》又或者是《原神》这类大型游戏都可以持续且稳定的运行。

影像硬件配置方面，OPPO Find X6选择的是后置三摄影像模组，这三颗摄像头分别是5000万像素IMX890广角镜头、5000万像素IMX890长焦镜头以及一颗5000万像素的JN1超广角镜头。无论是白天还是黑夜，随拍即时大片。而且该手机还采用了马里亚纳X芯片，用户拍摄后手机还会自动微调，帮助用户拍出色彩精准的照片。

影像软件配置方面，OPPO Find X6选择了和哈苏深度合作，用户在拍摄APP中可以使用OPPO和哈苏共同调试的哈苏滤镜，对一些不会使用相机的用户来说，开启哈苏滤镜只需要轻轻一点就可以获得一张好看的“朋友圈美照”。

屏幕配置方面，OPPO Find X6选择了一块6.74英寸的1.5K AMOLED曲面屏，这款屏幕的分辨率为2772×1240分辨率;有着93.90%的高屏占比;局部的最高峰值亮度可以达到1450nit，就算再日光强烈的大太阳天也可以看清楚屏幕信息。此外，这款手机的屏幕还支持HDR10+、100%DCI-P3色域以及10.7 亿色的色彩功能。

续航方面，OPPO Find X6搭载了一块4800mAh电池，日常使用一天绝对是绰绰有余了。该产品还有着80W超级闪充，从百分之0充至百分之50只需要12分钟。此外，小编还了解到OPPO Find X6内置了一个管理电池系统的芯片，这个芯片可以根据用户使用手机的习惯和场景来自动调节电池输出功率并且智能调节充电速度和温度，就算我们充电循环1600次之后(OPPO官网数据)，电池的健康依旧可以保证百分之80以上。

价格方面，OPPO Find X6 12+256GB版本售价4499元，16+512GB版本售价4999元。此外，OPPO这次618为了回馈广大用户，我们现在上天猫/京东搜索 “Find X6专属福利”，点击进官方旗舰店Find X6系列链接，联系客服，还能领取100元专属优惠，购买Find X6更实惠哦。

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