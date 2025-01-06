CES2025知名厂商贝尔金推出多款新品件，包括iPhone拍照手柄！

【天极网手机频道】2025年盛大的消费电子展(CES)在美国拉斯维加斯火热举行中，贝尔金这个品牌作为苹果的“御用”的第三方数码配件厂商，在CES 2025上推出了一系列数码配件新品，包括充电头、耳机，甚至还有一款为iPhone设备打造的拍照手柄，这些数码配件将在2025年陆续上市，致力改善用户体验，天极网为大家整理出了以下资料，一起来看看吧。

Stage PowerGrip 移动电源

这款移动电源采用人体工程学设计，设计风格有点类似卡片相机，配备了 10000 毫安时电池，最重要的亮点在于该款移动电源可充当 iPhone“拍照手柄”，但贝尔金没有公布具体输入输出规格。

目前，贝尔金官网并未透露该款产品的上架时间和售价

Stage Creator Bundle 创意工具包

这款创意工具包主要自带一个磁力支架，其核心卖点用于内容创作者进行直播使用，同时包内还配有具有 最高支持100 米传输范围的可穿戴夹式麦克风和一条 USB-C 充电线。

目前，贝尔金官网并未透露该款产品的上架时间和售价

Qi2 BoostCharge Pro 磁性无线充电板

第一款是支持Q2协议的磁性无线充电板(BoostCharge Pro)，这款充电板能够为iPhone设备提供15W的无线充电，并且带弹出式支架和一条2.2米的USB-C充电线。与目前贝尔金官网在售的BoostCharge相比，在线材材质方面出现改动，并且线长由原本的2米升级到2.2米。

在售价方面，该款新的磁性无线充电板售价20美元，折合人民币约147RMB，预计上市时间为今年四月。

BoostCharge 紧凑型 USB-C 充电头

这款充电头采用氮化镓技术，整体尺寸较小，便于随身携带，其可选多种配色，配有可折叠插脚，但官方没有公布具体尺寸信息。

在售价方面，这款造型mini的充电头售价30美元，折合人民币约290元，预计明年3月份上市。

BoostCharge 移动电源 20K

这款自带线移动电源有多种配色可选，包括黑色、白色、蓝色和粉色，该款移动电源容量 为20000mAh，自带 USB-C 线和 USB-C + USB-A 接口，至高支持 30W 输出。

在售价方面，这款移动电源售价50美元，折合人民币约367元，预计明年4月份上市。

贝尔金此次发布的多款新品涵盖了无线充电、便携充电头、大容量移动电源以及专为内容创作者设计的创新工具，每款产品都在功能性和设计细节上有所突破。无论是支持 Qi2 协议的无线充电板、氮化镓技术的小型充电头，还是为高效出行打造的 20K 移动电源，这些产品都体现了贝尔金对用户需求的深刻洞察与技术创新的持续追求。小编对Stage PowerGrip这款创意新品十分感兴趣，随着这些新品的逐步上市，相信一定有消费者选择购入这款科技配件，以及这款移动电源是否可以改善相机控制按键的操作体验，为拍照创作过程汇总增添更多便捷与乐趣。