践行绿色焕新 世界地球日来京东买Apple产品享双补1100元起

【天极网手机频道】2025年4月22日是第56个世界地球日，今年的主题是“珍爱地球 人与自然和谐共生”。 为推动社会实现可持续发展，京东携手Apple推出绿色焕新特别活动，通过加磅以旧换新补贴力度，推动绿色消费，助力资源循环利用与可持续发展。此次活动覆盖iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及配件等全线Apple产品，其中iPhone可享以旧换新补贴叠加“国补”的“双补”优惠，补贴1100元起，还可享受12期免息。消费者只需打开京东APP搜索“苹果以旧换新”，即可一键直达活动会场。

以iPhone为例，iPhone 16 256G版本原价6999元，京东直降1000元，“国补”优惠立减500元，到手价仅为5499元。参与京东以旧换新，补贴至高500元，再享受12期免息，旧机残值还能直接抵扣新机成本。512G的iPhone 16 Pro Max优惠700元、以旧换新补贴600元起，到手低至11299元;128G的iPhone 16 Pro京东优惠700元，以旧换新补贴500元起，到手价7299元。此外，128GB的iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13也可享“国补”立减500元优惠，到手价低至3999元、4699元、3049元、2849元。

作为生产力工具，iPad产品的以旧换新力度同样给力。例如，iPad(A16)128GB原价2999元，“国补”15%优惠立减449.85元，还可叠加教育优惠补贴200元、以旧换新补贴800元起等一系列福利，学生用户到手只需2379.15元。iPad Air(M3)11英寸128GB原价4799元，京东“国补”立减500元、教育优惠再减400元，以旧换新再补贴800元起，学生用户3899元即可到手。iPad(A16)256GB教育版，同享“国补”15%、教育优惠200元福利，学生到手价只需2804.15元，还享12期免息，以旧换新补贴600元起。iPad mini (A17 Pro)128G eSIM版、iPad 10 64G版、iPad mini (A17 Pro)128G教育版以及iPad Air(M3) 11英寸 128G教育版等型号，同样可享受“国补”立减优惠。其中，iPad mini (A17 Pro)128G教育版、iPad Air(M3) 11英寸128G教育版还有学生专享价，到手分别为3099元、3899元。

在Mac产品方面，指定地区可享“国补”立减20%优惠、12期免息、以旧换新补贴1000元起、高校学生认证再享教育优惠750元起等优惠。其中MacBook Air 13英寸M4(10+8核)256G版，教育优惠叠加“国补”到手价只需5799.2元;MacBook Air 13.6英寸M3(8+10核)2024款，京东优惠3500元，“国补”立减1699.8元，到手只需6799.2元，还加赠PD;MacBook Air 13.6英寸 M2(8+8核)，“国补”到手价5319.2元，也非常实惠。还有Mac mini M4 24G 512G 台式电脑主机，教育优惠叠加国补到手价只需5939.2元;Mac Studio M3 Ultra 96G 1T台式机，国补叠加教育优惠后到手低至27999元;Mac mini M4和Mac mini M4 Pro台式电脑主机，叠加国补、教育优惠后分别只需5339.2元、8174元，同享以旧换新补贴1000元起，限时免费升级万兆网口。

随着春暖花开大家逐渐开始户外活动，运动手表、耳机也深受青睐。Apple Watch S10 42毫米，享“国补”立减359.85元，以旧换新补贴260元，叠加换新补贴到手价2039.15元;Apple Watch SE 2024款，“国补”立减232.35元，叠加换新补贴到手价1316.65元;AirPods 4“国补”立减209.85元，到手价1189.15元。AirPods Max (USB-C)，“国补”立减599.85元，到手价3399.15元。Apple Pencil Pro和Apple AirTag (4件装)，“国补”后到手价分别为764.15元、679.15元，还享12期免息。

除了以上新机，在苹果资源机京东自营专区，Apple资源机产品也可享12期免息。其中，iPhone 16 Pro Max 256GB版本，到手价7888元，还赠价值199元闪魔配件套装;256GB版本到手价8688元，同赠爆款配件;iPad Pro 11英寸(第6代)到手价5488元。

在换新新机时，以旧换新的方式不仅能降低入手成本，更能有效发挥环保价值。想要践行绿色焕新，京东搜索“苹果以旧换新”，即可加入绿色消费的行动中来，为地球的可持续发展贡献一份力量。