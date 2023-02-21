官宣！OPPO将携Find N2系列及多项通信技术成果参展MWC 2023

【天极网手机频道】MWC(世界移动通信大会)作为全球最盛大的科技展会之一，国内外许多科技厂商纷纷选择借助MWC大会的契机，向全球消费者展示自家技术创新以及战略布局上的深度部署以及最新进展，可谓是亮点十足。

今天下午，OPPO通过官微正式宣布将以“Inspire to Believe”为主题参展MWC 2023，并基于“智慧文娱”、“智慧生产”、“智慧学习”、“智慧健康”四大场景展出折叠旗舰Find N2 系列、通信和闪充领域的多项创新产品和技术成果及新一代辅助现实智能眼镜OPPO Air Glass 2、第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y和健康概念产品OHealth H1，为参展观众带来专业、多元、沉浸的观展体验。

去年年底OPPO推出了首款竖向折叠手机OPPO Find N2 Flip，这款精致的“口袋折叠”一经推出便在国内市场广受好评。根据分析机构CINNO最新数据显示，2023年1月，中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%。其中，OPPO销量同比大幅增长483%，以30%的份额跃居国内市场第一，全新发布的OPPO Find N2系列市场表现强劲，尤其是Find N2 Flip当月销量跃居国内折叠手机市场单机销量冠军。



OPPO Find N2 Flip

马里亚纳MariSilicon Y作为OPPO自主研发的首款旗舰蓝牙音频SoC芯片，不仅宣告着OPPO具备了蓝牙SoC平台设计能力，同时也意味着其掌握了将先进制程工艺应用于芯片中最为复杂的射频系统的能力，能够为移动音频设备提供完整的芯片解决方案。更为重要的是，马里亚纳 Y芯片拓宽了垂直整合的领域，在此前马里亚纳 X芯片影像整合的基础上，增加了蓝牙连接的整合，为OPPO万物互融奠定必备的底层连接能力。同时，“预防型”家庭智能健康监测仪OHealth H1也将为用户带来更健康的生活方式。

每年MWC上OPPO都在不断给我们带来惊喜，例如在MWC 2022上，OPPO正式发布9分钟即可将等效4500mAh电池充至100%的240W超级闪充技术、能将手机电池寿命提升两倍的长寿版150W超级闪充技术以及全新一代5G智能连接中枢OPPO 5G CPE T2， 还首次同台展示了 Find X5 系列、Find N等旗舰机型，以及自研影像专用NPU马里亚纳 MariSilicon X、OPPO Air Glass、伸缩式摄像头等一系列创新技术，可以说是亮点满满。



240W超级闪充

今年MWC大会可以说是近三年来最重要的一次，不仅决定着2023年手机市场的发展方向，同时也象征着2023全球手机市场的回暖和复苏，所以OPPO还会不会给我们带来其他惊喜，让我们拭目以待。

MWC 2023将于2月27日-3月2日莅临巴塞罗那会展中心(Fira Gran Via)举行，如若有兴趣的人士届时可前往3号馆3M10展区OPPO展台参观体验，或登录OPPO MWC 2023活动网站了解详情。