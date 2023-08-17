好消息：三星Exynos 2400来了！坏消息：不是3nm工艺

【天极网手机频道】8月17日消息，科技媒体SamLover报道称，经多方渠道确认，三星明年推出的Galaxy S24系列将回归双处理器战略，除搭载高通第三代骁龙8 for Galaxy外，在欧洲等部分特定市场会搭载自家的Exynos 2400处理器。

如果消息属实，这将是在去年Galaxy S23系列取消Exynos版本之后再度迎回Exynos芯片。

根据SamLover给到的信息，Exynos 2400处理器将采用1+2+3+4的十核心设计，具体规格为：1个3.1GHz的ARMv9 Cortex-X4核心，2个2.9GHz的 ARMv9 Cortex-A720核心，3个2.6GHz的ARMv9 Cortex-A720 核心，4个1.8GHz的ARMv9 Cortex-A520核心。

同时，由于过渡到最新的Arm V9.2内核，Exynos 2400将仅支持64位，这一点十分值得注意。

图形方面，Exynos 2400将搭载配备Xclipse 940，其图形计算单元数量是RDNA 2实现的两倍。Exynos 2400还将进一步增强AI领域的应用。

连接方面，Exynos 2400还配备Exynos 5300调制解调器，能够实现最高可达10Gbps的下行速度以及高达3.87Gbps的上行速度，支持双向卫星通讯以及最新的3GPP 5G Version 18网络。

此外，据称Exynos 2400将支持UFS 4.0存储和高达8.5Gbps速率的LPDDR5X内存，图像信号处理器支持3.2亿像素照片和8K60fps视频拍摄。

根据今年4月的爆料，Exynos 2400在Geekbench 5测试中取得了令人印象深刻的成绩。其多核分数已经接近苹果M2芯片，整体性能比第二代骁龙8和苹果A16芯片快30%。不过这一数据来源存疑，仅供参考。

最关键的部分――Exynos 2400的制程工艺，SamLover推测三星会采用第4代4nm节点。三星最近将其制造设施升级至第四代4nm节点，这可能暗示未来的Exynos 2400可能会采用这种4nm工艺。尽管前段时间已经有三星3nm芯片良率超过台积电的消息传出，但是在Exynos 2400上我们恐怕还是见不到。

好消息是在今年7月，行业消息人士和安全公司的报告显示，三星的4nm良率也已提高至75%，这同样增强了三星的竞争力。而三星已经从数据中心客户那里获得了人工智能芯片代工订单，不知道新款Exynos 2400能否借这一机会打个翻身仗，重振自研芯片荣光，Exynos 2400义不容辞。一旦Exynos 2400遭遇滑铁卢，“苟延残喘”了这么久的Exynos可能就真的活不成了。

如果Exynos 2400真的能够实现多核性能追近M2芯片，并且在功耗、发热方面有效控制的话，Exynos 2400成为一代“神U”也说不定。不过今年10月高通就将带来全新的第三代骁龙8平台，虽然很期待Exynos 2400的表现，但是考虑到过往的经验，我还是持保守态度谨慎看待。