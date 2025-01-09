TCL携全新显示技术亮相CES 2025，引领行业屏显发展方向

【天极网手机频道】国际消费类电子产品展览会(CES 2025)在美国拉斯维加斯盛大开幕。全球领先的电子产品制造商TCL，在此次展会上展示了其显示技术的最新成果，再次引领屏显技术的新潮流。

Mini LED技术是TCL近年来重点研发的新型显示技术，相较于普通的屏幕，Mini LED采用了更小的LED灯珠，这些微小的灯珠可以组成更多的背光分区，实现更为精细的明暗度调节和对比度调节，让画面更加细腻、层次更加分明，还大大提升了色彩的准确度和鲜艳度。



在此次CES 2025上，TCL展示了多款搭载Mini LED技术的设备，包括电视、显示器、手机等。其中，万级分区QD-Mini LED电视X11K、115寸QM891G巨幕电视以及QD-Mini LED高端专业显示器R83系列，都凭借出色的画质和性能吸引了众多参会人员的目光。

另外，TCL重磅发布升级版NXTPAPER 4.0彩墨护眼显示技术，NXTPAPER 4.0技术采用纳米矩阵式光刻技术，在防眩光与反射的同时，提升了显示的清晰度，使用户在阅读或观影时可尽享清晰锐利、色彩自然的画面。护眼功效大幅跃升，凭借硬件级低蓝光与圆偏振光技术模拟自然光光谱，能滤除 64% 有害蓝光，显示柔和，有效缓解眼疲劳，满足学习、办公以及娱乐等多元场景的使用需求。创新推出的智能护眼与个性化护眼模式，可依据使用场景与用户偏好，灵活智能调控屏幕亮度、对比度及色温等参数，定制专属护眼方案，精准满足不同用户护眼需求。



基于此，TCL推出的全新TCL 60XE NXTPAPER 5G智能手机实现了硬件级的低蓝光和防眩光效果，减少视觉疲劳，为用户提供更健康的视觉体验;再结合NXTPAPER实体按键，用户能够一键切换超级阅读模式，从而屏蔽多余的社交媒体信息干扰，并营造一个护眼、舒适且深度沉浸的阅读空间;小夜灯模式与护眼助手则提供定制化的护眼提示，促进健康的用眼习惯，为用户带来全天候的舒适护眼体验。TCL 60XE NXTPAPER 还集成了文本翻译、文章摘要、内容创作以及语音转录和纪要生成等多种AI功能，显著提升了用户使用效率。

TCL 还推出了一款同样采用了 NXTPAPER 4.0 技术的TCL NXTPAPER 11 Plus平板，防眩光更柔和，画面更清晰细腻，类纸观感舒适自然;色准提升至ΔE<1，覆盖100% sRGB色域，精准还原本色。智能与个性化护眼双模式结合，满足用户不同的使用场景与偏好，视觉效果更舒适。在AI方面，TCL NXTPAPER 11 Plus拥有AI帮写、划词拖拽、AI翻译、AI字幕、智能语音备忘录、即圈即搜等功能，能高效处理各类文本和语音，提升学习和工作效率。

屏显产品之外，TCL还积极拓展了全品类智能物联生态，集中展示了一系列智慧家居产品，包括陪伴式AI产品、空调、冰箱、洗衣机、智能门锁、安防摄像头、路由器以及光伏科技等。