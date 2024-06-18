iPhone 16系列“加大不加厚”？网友辣评手机变“mini Pad”

【天极网手机频道】最近关于iPhone 16系列的爆料愈发多了，看着秋季发布会的时间一点点的接近，且不论现在网上爆料的信息是否真实，就iPhone 16系列的配置和外观信息就挺吸引人的，再加上大家对iPhone 15系列的预期太高了，发布后大失所望，所以现在都十分期待这款全新系列。根据最新的爆料信息，有业内人士放出了iPhone 16系列的尺寸数据。

根据这张数据图可以看到，iPhone 16、iPhone 16 Plus的尺寸与 iPhone 15、iPhone 15 Plus 基本一致，只是有一些微小的测量误差和取整;而 iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max系列的横向尺寸相比上一代更大，厚度则保持8.25mm不变。这主要是因为屏幕尺寸的升级，据网上爆料信息显示，iPhone 16 Pro系列将采用全新的BRS(Border Reduction Structure)超薄边框技术，使得屏幕边框更窄。具体来说，iPhone 16 Pro的屏幕边框仅为1.203mm，而iPhone 16 Pro Max的屏幕边框更是低至1.153mm，这一数据刷新了全行业的记录。因为用上了全新的屏幕技术，两款机型在从6.1/6.5英寸升级到6.3/6.7英寸之后，尺寸只是略微变动。

苹果一个劲的加大手机尺寸的出发点或许是好的，可能想让大家用大屏幕感受沉浸式的视觉体验，但是很多网友并不买单，并表示“苹果是不是想推出一款mini Pad”、“尺寸加大但是续航依旧上不来一切都很难评”。



网友评论截图

除了已经曝光的尺寸和屏幕细节外，关于iPhone 16系列的其他方面也有许多爆料。例如在性能配置上iPhone 16系列将搭载苹果最新的A17 Pro芯片，进一步提升手机的性能表现，iPhone 16 Pro系列引入的是A18 Pro芯片，A18 Pro芯片将着重于提高性能和能源效率，预计这款芯片将采用更先进的5nm工艺，集成更多的晶体管，从而提供更强的计算能力和更低的功耗。除此之外， iPhone 16 Pro型号还将配备更多内核的升级版神经引擎，大幅提升AI和机器学习任务的处理能力。这些改进将使 iPhone 16在处理图像、视频编辑、游戏和AR应用时表现更加出色。

影像方面，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max将配备一颗4800万像素的超广角摄像头和一颗具有5倍光学变焦能力的潜望镜式长焦镜头。这样的配置不仅将大幅提升拍照质量，更将为用户带来更加专业的摄影体验;此外，iPhone 16系列还可能支持屏幕下的Face ID技术和双层电晶体像素技术。这些技术的加入将进一步提高面部识别的准确率和速度，同时也能够实现更高的动态范围和更低的视频噪点。

作为苹果公司一年一度的盛会，秋季发布会历来都备受关注。可能是因为去年iPhone 15系列差强人意，勉强能让人满意，所以今年的秋季发布会更备受期待。不出意外的话，苹果秋季发布会会在9月中旬举行，届时我们将能一睹iPhone 16系列的真容，并了解更多关于iPhone 16系列的详细信息，或许还会有产品线的最新产品一同发布。