鸿蒙版原神启动！鸿蒙NEXT计划开启，盘点那些即将发布的原生应用

【天极网手机频道】今年9月底的华为秋季全场景新品发布会的最后，官方放出了一个消息，HarmonyOS NEXT计划蓄势待发，鸿蒙原生应用即将全面启动。华为表示，HarmonyOS NEXT 将会在2024 年第一季度面向所有开发者开放。

根据目前的消息，HarmonyOS NEXT将会仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，同时得益于全面重写的系统底层，使得整体的冗余代码量大幅减少，自此HarmonyOS将不再负重前行，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大幅提升。

得益于华为在国内强大的号召力，越来越多的国内软件厂商已经做好了开发原生版鸿蒙应用的打算。

这其中有一部分应用已经开发完毕，除了在HarmonyOS 2.0时期就已经适配的软件之外。《开心消消乐》在11月11日完成鸿蒙原生应用开发，《开心消消乐》的开发商乐元素也成为率先完成鸿蒙原生应用开发的20 +游戏厂商之一。同时，该作还将能够实现多设备协同的分布式PK场景，用户操作各自的HarmonyOS设备，使用智慧屏实时显示对战场景，双方就可以通过大屏及时观察对手棋盘的状况，消除自己棋盘的同时，还可以给对方的棋盘消除制造一些障碍。

石墨文档在11月23日宣布已完成华为鸿蒙HarmonyOS原生应用全量版本的开发。据介绍，鸿蒙原生版石墨文档App将具备高端精致、简单易用、自然流畅、原生智能、纯净安全等一系列优势。

小红书在11月24日宣布完成华为鸿蒙原生应用Beta版本的App开发成为2亿月活跃用户数以上应用中首个完成鸿蒙原生Beta版开发的App。华为终端云服务总裁朱勇刚表示，“相信基于HarmonyOS独特的全场景分布式架构、无缝流转能力和强大的性能、AI大模型等，鸿蒙原生版小红书不仅为消费者带来直接、便利的入口，“服务合时宜”的新体验，自身也能获得连续、智能、高黏性的新流量。”

另外，多家厂商宣布自家鸿蒙原生版应用的开发计划已经启动。其中包括新浪旗下的微博和新闻客户端、旅游平台软件去哪儿、阿里巴巴旗下的办公软件钉钉，定位为“民航行程管理平台”的飞常准，消费平台美团，以及在线视频平台哔哩哔哩都表示已经与华为展开合作，将共同推动鸿蒙原生版应用的开发计划。

除了这些已经启动的项目之外，许多国内的厂商已经开始积累HarmonyOS开发方面的人才。近日著名游戏《原神》的开发商米哈游的招聘页面上线了一个新职位：引擎开发(系统向)-原神。

岗位职责显示，该岗位涉及engine层鸿蒙系统的适配，包括系统 UI、输入、 文件系统、 gles&vulkan、内存管理等项目，还有 CPU&GPU 端性能分析和优化、内存及 IO 的优化。岗位要求方面，该岗位要求申请者具备 3-5 年引擎开发经验，熟悉至少一款主流 3D 引擎、熟练使用C++等。

看来《原神》这款大作在未来将会以原生软件的状态登录鸿蒙系统，在HarmonyOS更好的优化，以及华为强大的硬件配置加持下，相信我们能获得更佳的体验。

在不久前的华为开发者联盟提到，有一位“技术伙伴”按照课程中的优化思路，对其公司应用进行了现场优化，将丢帧率从约10%大幅降低到1%以内，有效解决了长期困扰的性能问题。