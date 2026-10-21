【天极网手机频道】10月21日，以“荣耀WIN电竞宇宙嘉年华”为主题的荣耀新品发布会在杭州举行。作为压轴登场的“年度T0电竞夯机”，荣耀WIN2系列不仅在散热、性能、屏幕、续航体验方面持续引领体验标杆，更通过全方位的技术创新实现了体验再革新，打破多项不可能，持续引领同档超强标准，为玩家带来“夯到顶、赢到飞”的全方位体验升级。荣耀WIN2和荣耀WIN RT2发布即首销，国补价3149元起。荣耀WIN2系列与全新荣耀WIN平板、全新荣耀WIN耳机、全新荣耀WIN游戏手柄、荣耀WIN游戏本等设备，共同组成荣耀WIN电竞宇宙，构建完整电竞生态。

全新战斗美学设计，潮流外观自带电竞锋芒

荣耀WIN2、荣耀WIN RT2采用全新战斗美学设计，共推出红蓝Buff、指定赢、快开黑三种配色，正面采用0.93mm极窄四等边设计，视野沉浸开阔。全新WIN能量环可实现40+种游戏光效，光影律动之间电竞氛围和专属感拉满。不止颜值出众，荣耀WIN2还配备精研雾面金属中框、整机支持IP68+IP69+IP69K超可靠防尘防水，颜值、手感、耐用性全面兼顾。

第六代骁龙8超级至尊版旗舰芯片+全新荣耀幻影引擎，成就“T0”级性能标杆

性能层面，荣耀WIN2首批搭载行业超强的2nm工艺制程的旗舰芯片――第六代骁龙8超级至尊版，其CPU主频最高达5.01GHz，全新荣耀幻影引擎深度调校，配合LPDDR5X Ultra旗舰高速内存与UFS 4.1旗舰高速闪存，共同组成超强性能铁三角。根据荣耀实验室数据，其安兔兔综合性能跑分高达5702964分，大幅刷新行业性能上限，不管是重载手游还是多任务并发，都能时刻保持充沛动力，火力全开。荣耀WIN RT2搭载行业经典的第五代骁龙8至尊版，配备荣耀WIN2同款旗舰高速内存和闪存，同样带来超强性能表现。

与此同时，荣耀幻影引擎迎来全面升级，支持独家AI渲显分离，1%Low帧提升20FPS，配合独家AI光追技术，等效光线渲染可达1.2亿/s。保障重载游戏下更高画面解析力与持久稳定高帧输出，实现T0级性能释放，重新定义高负载游戏稳帧标准。

荣耀东风双子星涡轮散热，全局“T0”级散热

安卓旗舰看荣耀，骁龙调教看荣耀。自荣耀WIN系列上市，主动风扇散热方案快速普及，成为性能旗舰主流标配。荣耀WIN2搭载荣耀东风双子星涡轮散热，采用全新双风扇设计，拥有1.19CFM行业超大总风量，散热性能提升150%，打造超强散热组合;配合行业首创立体风网散热架构，双风扇协同立体散热，真正实现整机降温无死角，有效解决高负载游戏场景下机身发烫、性能降频痛点。风道通过黑科技创新，模拟核电站冷却塔贯流设计，风量利用率提升229%，有效的让风瞬进顺出，彻底不惧芯片的高温暴走。

荣耀WIN2扇叶设计同样迎来创新升级，行业首发黄金分割双圆弧扇叶涡轮，同风量风噪降低9dB，总风量提升284%，实测头部手游在2K画质+185Hz模式下，从满电运行至关机，帧率曲线保持稳定。荣耀WIN RT2搭载荣耀WIN2同款天王星超大风扇，散热实力不可小觑。支持行业超快疾速降温，可实现50秒直降10℃，有效压制游戏发热、防止过热降频，保障性能持久稳帧输出，让玩家畅快征服高能战场!

全系搭配2K 185Hz双芯绿洲屏，重塑电竞屏“T0”级显示

荣耀WIN2全系标配2K 185Hz双芯绿洲屏，支持40+款原生高刷游戏。内置荣耀自研WIN DISPLAY超显芯片，带来行业首发的分频双套Demura像素校准、行业首发的全高刷5920Hz PWM零风险调光、行业独家的芯片级动态离焦舒缓，以及行业领先的芯片级亮度控制方案。同时，其针对暗光游戏护眼专项优化，打造游戏黑平衡、游戏柔光舒缓两大电竞护眼创新科技，让玩家强光暗光对局都能从容应战;叠加3D游戏防眩晕、个性化显示、专业色彩管理、动态离焦等多重护眼能力，为玩家带来全面电竞护眼体验。

触控体验同样迎来全面升级，荣耀WIN2系列在WIN TOUCH触控芯片的加持下，带来领先行业一整代的触控体验，包括行业超高5000Hz瞬时触控采样率、520Hz真十指触控采样率和800Hz陀螺仪采样率。国民级FPS游戏满帧最高画质下、满帧运行时，点击时延仅21ms，触控采样先人一步，每一次操作，所控即所得。

至高12070mAh巨无霸青海湖电池，刷新“T0”级续航上限

荣耀WIN2搭载10100mAh巨无霸青海湖电池，支持有线超级快充至高100W，无线超级快充80W，接口还支持USB3.2，拓展能力拉满。荣耀WIN RT2更搭载12070mAh巨无霸青海湖电池，实现续航霸榜，再度引领手机电量万毫安时代。

电竞体验全面越级，让每一局赢得更痛快、更尽兴

荣耀WIN2系列围绕玩家电竞体验越级需求，在影音沉浸、网络增强、操控手感与游戏服务等多维度全面跃升。荣耀WIN2搭载超大音腔双1216环绕低音炮，采用1216行业超大双扬，叠加18cc行业超大双开放音腔，为低频下潜提供充足空间，低音炮重炮般浑重澎湃;并且音腔体积较行业领先水平提升2250%，低频综合效果提升100%，重塑电竞声学标准。

荣耀WIN2系列搭载旗舰同款通信组合荣耀鸿燕七芯通信架构，首发第三代自研射频增强芯片C3、同时配合2颗5G电竞芯片和4颗WiFi抢网芯片，弱网信号提升100%，弱网游戏卡顿减少45%，同档领先网络低延迟，信号无缝切换，战力随时在线。

为了给玩家带来更极致便捷的游戏操作体验，荣耀WIN2新增电竞WIN键，支持自定义键位映射，可实现游戏高频操作快捷触发;个性化振感体验，让游戏操作响应更快、抢占对战先机。

影像方面，荣耀WIN2系列搭载旗舰同款2亿AI超清主摄，1/1.4''大底，支持4倍无损变焦、OIS+EIS双防抖与档位超强防抖CIPA 7.0，手持拍摄告别模糊，轻松拍出超清特写人像，放大细节依旧清晰。

荣耀WIN2系列搭载全新MagicOS 11系统，配备YOYO自动执行、YOYO学习助手，化身玩家的专属学习搭子。

荣耀WIN2还支持USB3.2协议，并配备超大X轴线性马达和3D超声波指纹，配置拉满，一触即WIN。

作为2026三角洲行动烽火联赛和烽火世界杯战略合作伙伴和指定手机，本次荣耀WIN系列官宣荣耀WIN2和三角洲行动职业赛事的联名款手机，将于10月30日开启电商预约，11月登场，敬请期待。

荣耀WIN2、荣耀WIN RT2现已全面开售，首销国补到手价分别为4999元起、3149元起。

此外，荣耀WIN2系列还带来一款电竞夯机――荣耀WIN Turbo2，将于10月30日10:08开售，国补到手价2251.65元起。

荣耀WIN2系列首销期间(10月21日到11月22日)，购机可享1年碎屏宝、新机游戏券包、以旧换新等八大权益。

本次发布会，荣耀WIN电竞宇宙还带来了荣耀WIN平板和荣耀WIN耳机新品。荣耀WIN平板拥有8.4英寸黄金电竞尺寸，搭载第五代骁龙8至尊版满血芯、240Hz OLED电竞屏与荣耀东风涡轮风冷散热系统，打造年度电竞小平板的版本答案。

荣耀WIN耳机支持40ms低延迟与55dB降噪，通过Hi-Res金标认证，为游戏玩家带来听见先机、赢在开局的电竞听感。