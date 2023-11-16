ColorOS 14发布：打破“软硬芯”壁垒，开启智慧互融新征程

【天极网手机频道】11月16日，在2023 OPPO开发者大会(ODC23)上，全新一代 ColorOS 14 正式发布。作为 ColorOS 十年之作，ColorOS 14 在自研潘塔纳尔系统、AndesGPT、ColorOS 超算平台三大技术加持下，进一步打破数据与服务的壁垒，带来以人为中心的智慧流畅新体验。

潘塔纳尔系统与 AndesGPT 深度协同，ColorOS 开启智慧互融新征程

得益于潘塔纳尔系统与 AndesGPT ，全新ColorOS 14 围绕效率提升和专属服务打造出一系列创新体验：全局融合创作，用户通过识屏采集和闪速抠图功能，可快速提取文字、图片、链接等内容，新增的中转站功能，支持将各处提取的内容集中存放，还具备在手机、电脑、平板上一端存入、多端调用的能力;OPPO与微软达成Phone Link战略合作，在ColorOS 14 系统层面集成，手机无需额外下载任何应用即可与Windows电脑无缝互联;文件随心开功能则支持CAD、Keynote 等多种格式文件，突破系统壁垒，让移动办公更高效、便捷。

在 ColorOS 14 上，泛在服务带来了全新交互方式――流体云，带来轻量化、多模态、跨设备的出色体验，实现从人找服务到服务找人。流体云可以根据服务状态和信息优先级，以气泡、胶囊、卡片三种形态，进行有主次、有节奏、跨设备的实时提醒，既不过度打扰，又不会让用户错过重要信息。流体云还支持智能识别，当检测到用户复制特定内容时，会自动弹出卡片，一键直达，省去切换APP的繁琐步骤。除了流体云，ColorOS 14 还带来了更丰富的泛在服务，覆盖国内、境外出游场景，根据出游的不同需求，提供一站式的智慧出游体验。

在 AndesGPT 的赋能下，小布助手的智慧体验也得到了大幅提升。全新小布用机助手，目前已覆盖400多项高频用机设置项，不仅能进行更加自然流畅的对话，解答手机各类功能和设置疑惑，还能提供对话式的内容创作服务，日程管理、通话摘要也能轻松完成。

打破“软硬芯”壁垒，100万次持久稳定，开启全场景流畅时代

去年 ColorOS 发布了自研的系统级计算中枢“ColorOS 超算平台”，实现了对系统资源的精细化管理和调度，带来全方位的系统级流畅体验。而今年 Coloros 14 进一步深入软硬芯协同，再度升级的 ColorOS 超算平台将算力精细化调校延展到硬件底层，结合内存基因重组技术和焕新存储技术，将用户体验从单场景极限快，迈向全场景稳定快。

结合 OPPO 人因研究，ColorOS 14 从海量的调研数据中提炼出启动、切换、滑动、加载、传输、显示等影响流畅性的 6 个关键环节，表现出一致的稳定流畅。ColorOS 14 甚至将数据测试样本量增加至100 万次，即使在 100 万次启动下，流畅表现依旧稳定。

ColorOS 14 行业首发下一代空间音频技术――全息音频，可以建立最高12个声音对象，让不同的音源从不同的方位传递到耳朵里，确保用户能清晰的识别。

隐私保护持续加码，打造全方位全链路安全治理机制

用户的隐私安全同样是 ColorOS 一直关心的问题。目前 ColorOS 已获得了 MDFPP、ioXt Android Profile 等多项业界高等级权威认证，全新 ColorOS 14 将为用户打造全方位、全链路的安全隐私保护，从应用的准入、上架、下载、启动、运行，到最后的卸载清理数据，实施全方位的安全治理，将安全隐患降至最低，并对数据建立从设备到系统，再到传输的全链路安全管控，让数据可知可控。

此外，ColorOS 14 也带来了一些新的隐私保护工具，比如隐私水印功能，当识别到身份证、护照、营业执照等敏感图片时，系统自动提示用户一键添加保护水印，确保重要图片不会被随意滥用。对于照片和视频的使用权限，ColorOS 14 新增“单次使用时询问”选项，当应用询问使用权限时，用户可以选择仅授权特定的照片和视频，最大程度保护隐私安全。

发布即升正式版，6款机型无需等待即刻升级

ColorOS 14 升级适配计划覆盖 52 款机型。从 9 月至今，30 款机型已完成公测招募，并将持续迭代。OPPO Find X6 Pro、Find X6、Find N2、Find N2 Flip、Reno9 Pro、一加 11六款机型将于今天首发升级正式版。发布即升级，让更多用户第一时间感受 ColorOS 14 的创新体验。

2013年诞生至今，ColorOS 已走过十年路程，一路以来ColorOS持续给用户带来更流畅更智能的使用体验。未来，ColorOS 将继续以用户为中心，坚持体验为先，与6亿用户微笑前行，一起迈入万物互融的智慧新时代。