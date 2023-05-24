出手就有氛围感，OPPO Reno10 Pro+人像体验

【天极网手机频道】回顾 OPPO Reno 系列十代发展历程曾推出多项令人印象深刻的功能技术，帮助用户拍出更好看、更有质感的人像。例如从Reno初代开始带来了变焦和防抖，轻松拍出好照片;到Reno5开始AI 焕采美颜打破千篇一律的“美”;再到Reno9 系列双芯人像算法，捕捉更生动的人像瞬间。这一次，Reno10 系列从拍摄光，到计算光，再到显示光带来人像摄影的全面升级。

OPPO Reno10 Pro+后置是由6400万像素超光感潜望长焦镜头+5000万像素索尼旗舰大底主摄+800万像素超广角镜头组成的超光影影像系统，让OPPO Reno10 Pro+的影像画质、氛围感全线上升。而这颗高素质的长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，3x 主体突出、跃然眼前;6x 表情特写、更进一步，通过近大远小的透视关系，让画面始终聚焦到最重要的人，帮助用户更加轻松地拍摄下质感人像照片。

长焦不仅仅是主摄的裁切放大，而是更浅的景深和更明显的空间压缩感。因此，用长焦拍人一方面可以避免环境的干扰，让人物主体从周围环境中“脱颖而出”;另一方面，更浅的景深，也能带来柔美的虚化效果。



3X拍摄样张



3X拍摄样张



6X拍摄样张



6X拍摄样张



1X拍摄样张



3X人像拍摄样张

从具体的样张来看，长焦镜头的优势保证了各个焦段画面的高清晰度，即使是6x的裁切，也能够拍出堪比光学镜头画质的样张，并且整体的色彩也趋于自然柔和。我们再看3x人像样张画面中的虚化效果，在长焦镜头与算法的合力加持下，它的虚化过渡很自然，完全具备光学镜头的特征。而这种远近距离的层次感与渐进感，不仅让画面中的人物主体更加突出，也使得人物与背景的融合度恰到好处。

除了长焦，在人像摄影中最不可忽视的便是光影。OPPO Reno10 Pro+还完整继承了Find 系列的超光影图像引擎，能够通过计算光影还原出光线赋予人像的自然美感。



拍摄样张

有了影的映衬，才会有光的感知。就如样张所展示一样，通过光与影的交错组合，勾勒出人物面部立体的轮廓，传递出不同的情绪和性格，让人像更自然、更立体、更生动。光影微小的反射都可以勾勒出肌肉的轮廓和眼神指向，不仅可以呈现更鲜活的表情，甚至可以看出人物的情绪，例如从正面照射人物的顺光，让人物的轮廓清晰，细节丰富;从45度方向照射人物的侧顺光，让人物的一侧面部明亮，另一侧面部略微阴暗，让人物的轮廓鲜明，细节对比强烈，呈现一种有张力、冲突、戏剧性的表现力。而且好的光影可以呈现出高光到阴影明确的明暗变化，勾勒出五官轮廓的层次，同时呈现真实皮肤纹理，还原自然的肌肤质感。

当然，人像和光影之外的拍摄，OPPO Reno10 Pro+同样表现出彩。白天拍摄的样张整体都并没有出现过度渲染的偏色现象，是很自然的风格;暗光或弱光场景下直出的样张纯净度很高，几乎没有噪点，也没有出现过曝现象，亮部与暗部的细节都处理得比较好，凸显出了画面色彩的层次感。



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张

OPPO Reno10 Pro+采用的是与Find 系列同款的6.7 英寸动态光影屏，具备2772 *1240分辨率、1400nit峰值亮度、10.7亿色彩显示、光子矩阵显示等多项先进技术，能够更好地还原HDR拍摄效果，复现现实光影所带来的视觉震撼。



OPPO Reno10 Pro+

总的来说，OPPO Reno10 Pro+很好地继承与延续了Find 系列的影像理念，通过多项软硬件，将远处的光影艺术尽收眼前，最终让长焦真正回归到人像。作为影像旗舰，OPPO Reno10 Pro+确确实实赋予了人像摄影更多可能性。