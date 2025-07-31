两位数下跌，厂商收缩产品线 折叠屏手机也涨不动了？

【天极网手机频道】前段时间，IDC发布了国内手机出货量报告，第二季度国内手机出货量为6900万部，对比去年同期下降了4%，在经历了连续6个季度的增长后，国内手机市场再次遇冷。而之前在曾在手机市场下滑中逆势而上，保持增长的折叠屏手机同样遭遇了“滑铁卢”，出现了两位数以上的下跌。

出货下跌厂商收紧产品线

根据IDC的数据，2025年第一季度，中国折叠屏手机出货量达到284万台，同比增长53.1%，继上个季度首次同比下降9.6%后，市场表现有所回暖，但与去年同期83%的增长率相比已经有所下滑。而来到了第二季度，中国折叠屏手机出货量则只有221万台，同比下降14.0%，与去年同期104.6%的高速增长形成鲜明的对比，约占本季度手机总出货量的3.2%。

具体到厂商来说，华为依然保持着与第一季度一样的强势表现，以72.6%的份额拿下第一;荣耀则以7.6%的份额位列第二，vivo、小米以及OPPO位列三至五位，份额差距很小，分别是5.5%、5.0%以及4.6%，其它厂商则占据4.7%。华为在国内折叠屏手机市场可谓是“一骑绝尘”，大幅领先于其它友商。

而除了整体市场出现增速放缓甚至下滑外，部分厂商也在调整自家的产品线。华为上半年新增了阔折叠手机，预计下半年会更新大折叠和三折叠，提供丰富的产品可选;OV仅更新了大折叠机型，而且vivo这边从去年的两款砍到了今年的一款，不再有Pro版本，两家的小折叠屏则已经有超一年未更新了;小米今年仅更新了小折叠，大折叠今年停更;荣耀上半年没有新机更新，今年第一款折叠屏是在7月初发布的，预计八月份会有小折叠，至于Vs系列目前还没啥消息;三星也是在7月份带来了大小双折叠，不过目前在国内市场的份额并不理想，被挤出了前五;moto依旧延续着双小折叠的产品线。

从厂商的动态来看，诸多主流厂商都在调整自家折叠屏手机的产品线，其中不少都是在缩减，再结合当下的市场情况来看，折叠屏手机在步入退热期。

从技术炫技回归理性价值

作为一个全新形态的产品，折叠屏手机自2018年首款产品诞生以来，一直吸引的诸多消费者的关注，三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀以及moto等厂商都进行了布局，先后带来了自家的产品。而且在产品形态上，从早期的外折、内折方案之争，到如今横向折叠、竖向折叠、三折叠以及阔折叠等多种形态并存，厂商们不断探索着折叠屏的更多可能性，以满足不同用户群体的需求。

如今它开始进入一个退热期，出现增速放缓甚至下跌，本质是从“技术炫技”向“实用价值”的理性回归，厂商和消费者都在更加谨慎的审视这类产品。经过了这么多年的发展和增长，目前折叠屏手机出货量仅占据整体出货比例依然不到5%，市场规模并不大，而且还有厂商吞下了大部分的份额，所以厂商会更多的在成本投入和市场回报之间进行权衡，产品策略上会趋于保守，合理的对产品线进行规划，并将产品重心放在消费者真正需要的地方。而消费者也不再单纯为新奇的技术形态买单，而是更注重产品能否满足自身的使用需求，真正融入日常生活以及解决实际痛点，如果实际使用起来和传统手机并无区别甚至不如，那就没必要为其折叠的形态和高昂的售价买单。

在诞生之初，折叠屏手机凭借可折叠的独特形态吸引了大量关注，但高昂的售价、相对脆弱的屏幕、厚重的机身以及部分应用适配不佳等问题，限制了其大规模普及，只是少数人的尝鲜。而随着技术逐渐成熟，这一系列问题逐步得到了解决。包括通过采用更先进的铰链设计和更坚固的屏幕材料折叠屏手机的耐用性显著提升;采用更先进的材质、优化机身设计和结构以及电池技术创新等方式，实现更轻薄的机身;系统层面针对大屏和折叠形态深度适配，让多任务处理、分屏操作等场景更加流畅高效。

目前厂商已经努力让折叠屏手机在轻薄化、功能性、耐用性、场景适配之间找到了一个平衡，但在这个平衡的背后还需要做一些取舍和妥协。比如大折叠对比传统直板机确实提供了更大的屏幕和更丰富的交互体验，在重量和厚度上已经可以比肩直板旗舰，但轻薄的代价就是在影像配置上无法做到极致，而且产品价格和维修成本都较高等;小折叠则有着更精致的外观设计和独特的交互方式，代价同样是影像配置无法比拟直板旗舰。折叠屏手机现阶段更像是一门妥协的“艺术”。

写在最后

Q1出货量增速下滑，Q2出货量同比下跌14%，市场增长乏力以及主流厂商收缩产品线的现实，既是行业高速发展后的必然回调，亦是技术成熟与用户需求深度磨合的转折点。

受制于硬件创新进展缓慢，在轻薄化设计、屏幕折痕优化等关键技术方面，行业已进入阶段性瓶颈期，同时高昂的售价和维修成本、影像性能的妥协、生态适配的滞后，以及消费者对“实用价值”的重视都在提醒行业：技术炫技的时代已然过去，理性回归的时代正在到来。在硬件难以实现突破的当下阶段，市场竞争的核心将逐步从产品形态的比拼转向软件生态的构建，谁能充分发挥出折叠屏形态带来的交互体验优势，谁就能更高的赢得市场。