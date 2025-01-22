iPhone 17系列背板照片疑似泄漏，横置摄像头已成定局？

【天极网手机频道】天极网近日消息，在国外X平台一位ID名为“Majin Bu”用户于21号晚间在社交媒体分享一张疑似iPhone17的后盖照片，通过照片，可以清楚看到该设备的摄像头为横向放置，左侧一个疑似为摄像头开空，右侧有一个疑似闪光灯的开孔，背部印有苹果的logo。这位爆料人曾经准确爆料过在iPhone 16的新配色：沙漠色钛金属，所以其消息来源具备一定可信度。

iPhone 17 Air/iPhone 17 Pro

从iPhone16系列发布之后，iPhone17系列的横置摄像头排布的传闻就不断有此传闻。在今年早些时候(2025.1.18)，海外科技媒体Mac Rumors曾发文表示，苹果公司将在2025年9月随iPhone17系列发布最薄的iPhone产品，上市后很有可能命名为iPhone 17 Air。消息称 iPhone 17 Air 厚度仅为 5.5mm，比 iPhone 16 薄 30%，比 iPhone 16 Pro 薄 33%，接近 12.9 英寸 iPad Pro(5.1mm)的厚度。

由于机身空间限制，iPhone 17 Air 将配备一颗 4800 万像素的单摄像头。它将搭载 A18 芯片，性能略逊于 iPhone 16 Pro 系列的 A18 Pro 芯片。此外，它还将采用苹果定制的调制解调器芯片，但不会提供最快的 mmWave 5G 速度。国内的消息爆料人“数码闲聊站”在去年还爆料出这代iPhone 17的标准版将补齐高刷的短板，如果消息属实，这无疑将解决消费者对于iPhone标准版诟病已久的问题，但是如何将iPhone标准版用于区分iPhone的Pro系列之间的差别呢？该问题目前十分值得探讨。

iPhone 17 Air 将是一款中端机型，配备 6.6 英寸显示屏。其价格预计不会高于 Pro 系列，苹果希望通过超薄设计吸引更多消费者，弥补 iPhone 标准版和 iPhone Plus 销售不佳的局面，而 iPhone 16 Plus 将是最后一款“Plus”iPhone。

关于iPhone 17的Pro系列，有关消息透露，将仍将采用依旧iPhone16 Pro系列的矩形三摄设计，国内知名媒体“数码闲聊站”在今年早些时候表示，iPhone 17 Pro系列的主摄不会加大了，主摄依旧采用1/1.3英寸4800W像素主摄，超广角为4800万像素，潜望为5X的4800万像素，前摄升级到24MP。

iPhone se4/iPhone16E

在国外X平台一位ID名为“Evan Blass”用户爆料，公布了一张据称是来自泄漏软件的代码的截图，其中显示苹果公司将推出iPhone SE4将配备灵岛，而不是iPhone 13/14系列的刘海屏。目前X平台显示该账号显示处于封禁状态。

据有关消息称，iPhone se4/iPhone 16E将取消Home按键，配备6.1英寸OLED屏幕，这将意味着iPhone所有产品都将取消LCD屏幕的使用，iPhone se4将配备和iPhone 16系列同款的A18芯片，并且可能将首次采用苹果自主研发的5G调制调制解调器。用于改善信号连接的性能，同时对于电池效率也有一定的改善。

在相机方面，iPhone SE 4 可能配备 4800 万像素后置摄像头，相比iPhone se3的 1200 万像素传感器有了大幅提升，意味着更清晰的图像、更好的低光性能和改进的数码变焦能力。iPhone SE 系列一直以其小巧机身和高性价比受到用户喜爱。SE 3 的便携特性使其深受极限运动爱好者的欢迎，而 SE 4 在功能与设计上的全面升级，预计将进一步扩大其用户群体。

苹果 iPhone SE 4 会统一端口配置，将 Lightning 接口更换为 USB-C 接口。这一改变符合欧盟法规，并简化了已经拥有 USB-C 配件用户的充电和数据传输。此外，iPhone SE 4 可能会支持 MagSafe，用户可以吸附充电器和配件，更加便捷。

综上所述，无论是主打极致轻薄设计的 iPhone 17 Air，还是性价比突出的 iPhone SE 4，苹果在不同产品线上都展现了其对市场需求的精准把握。这些即将发布的新机型不仅迎合了消费者对创新设计与实用功能的期待，也显示出苹果在多价位段市场的战略布局，让我们一起拭目以待吧。