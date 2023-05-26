对称平衡美学，OPPO Reno10 Pro+打造极致轻薄

【天极网手机频道】手机作为当下人们必不可少的电子产品，基本上每天都是“机不离手”，但是拿在手上久了之后就越发觉手机重，尤其喜欢单手使用手机的用户，对小拇指特别的不友好。OPPO Reno 系列诞生以来，每一代产品都在不断地去创造更为独特和能引领设计的美学潮流。



OPPO Reno10 Pro+

作为颜值粉，Reno 系列的设计一直深得人心，主要是OPPO特别会抓住年轻人对“好看”、“高颜值”、“轻薄”、“好手感”的理解。机身设计上，OPPO Reno10 Pro+持续探“薄”，OPPO Reno10 Pro+在不牺牲光圈大小和镜头光学品质的前提之下，Reno10 Pro+ 对玻璃棱镜、光学镜片、对焦马达进行了精密的特殊定制，将潜望模组厚度整体降低了 0.96mm，以此实现光学效果与整机厚度的极致平衡，强大的影像也可以不那么沉重。



OPPO Reno10 Pro+

在内置了潜望长焦镜头的前提下还内置一块4700mAh电池容量，机身仍保持了8.28mm，194g的轻薄手感，放眼当前手机市场，绝大多数搭载潜望长焦摄像头的手机重量都在 200g 以上，打破了“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业共识。加上3D 双曲面流畅机身，曲面弧度精心设计贴合手掌握持形状增加一体感，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。



OPPO Reno10 Pro+

OPPO Reno10 Pro+摄像头模组采用“视界之窗”设计，外圆内方的造型呈现极简几何设计艺术，超光影潜望长焦摄像头形似方形取景框，寓意着小窗看世界;玻璃与金属的质感拼接兼具冲突感与时尚感，更加内敛、优雅、精致。



OPPO Reno10 Pro+

作为人像旗舰，不仅要能拍出好照片，还要能鲜活呈现。因此，一块好的屏幕也是必不可少的。Reno10 Pro 和 Reno10 Pro+搭载了Find系列同款动态光影屏，通过光子矩阵显示技术，将每一张照片的明暗动态范围最高提升8倍，还原更加真实、自然的明暗影调。不仅如此，OPPO Reno10 Pro+搭载一块6.7英寸120Hz LTPS智能动态刷新率屏，行业领先的2160Hz高频PMM调光，低亮度同样护眼，不管是从亮度、分辨率还是动态刷新率方面都是Reno系列史上最强的一代。



OPPO Reno10 Pro+

一直以来，Reno系列凭借持续潮流化设计与领先行业的工艺技术，满足年轻用户对Reno系列外观的需求与期待。此系列不但沿承着这份家族式的轻薄记忆，还带来“轻”工业极致突破的惊喜，是当下一款好看好拍性能在线的轻旗舰。



OPPO Reno10 Pro+

一款产品到底符不符合大家心中所想，就得看这款产品大众口碑，而Reno历代产品的大众口碑就是最有力的证明，相信Reno10系列正式发售之后将迎来新一轮购机热潮。目前新品全系已开启预售通道，其中Reno10 Pro+的16GB+256GB版本售价3899元、16GB+512GB版本售价4299元;Reno10 Pro的16GB+256GB版本售价3499元、16GB+512GB版本售3899元;Reno10的8GB+256GB版本售价2499元、12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元。 即日起接受预订，6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。更多详情可前往OPPO官方商城进行了解，有喜欢的用户也可以直接进行新机预约。