掌控办公自由，OPPO Find N5 远控电脑解锁新体验

【天极网手机频道】2月17日，@OPPO官方微博继续爆料全球最薄折叠旗舰更多动态，Find N5将为移动办公带来了全新的解决方案，尤其是其支持的一键远控电脑功能，让用户无论身处何地，都能轻松掌控电脑，高效解决临时办公任务。

在我们的日常工作中，有些临时任务并不难，只是没有电脑操作起来很麻烦。周末休假甲方突袭要方案、文件审批需要登录公司内网，在办公室能够轻松完成的工作小事，当你出门在外没带电脑，都变成了打乱原计划的麻烦事。OPPO深刻洞察移动办公痛点，在Find N5上首次带来全新的远控电脑功能，支持一键连接电脑，远程操控电脑，还能通过分屏交互实现文件的远程传输。无论是紧急审批、文件编辑，还是临时调取重要文档，Find N5都能作为你办公的得力助手，让你小事不用回公司，休假不用带电脑。

同时，OPPO Find N5首发即搭载DeepSeek-R1，并为 DeepSeek带来了联网搜索的能力，用户通过小布助手一键语音唤醒DeepSeek，便可获得满血版体验，告别服务器繁忙，享受更智能、更稳定、更流畅的全场景AI交互体验。

尽管全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5 薄至8.93毫米，但无线闪充功能并没有因此缺席。作为新能源汽车最适合的折叠搭子，Find N5支持50W无线闪充，目前已有超过1000万台汽车支持OPPO 50W车载无线充电，位居安卓第一。将Find N5 放置于车载无线充电设备上，即可全速补能，为用户提供更便利的续航保障。目前距离全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5全球首发仅有3天时间，2月20日19:00，我们不妨一同期待。