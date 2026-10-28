【天极网手机频道】2026年10月28日，“凭实力 敢争锋”iQOO Neo12 正式发布并已全渠道开售，叠加平台优惠和国补以及首销优惠，到手价低至3149 元。Neo12 首发采用「天空之镜」发光材料的 2K 185Hz 超冠屏，开创手机屏幕“超高清超高刷兼得”的新时代，更在新一代冰穹风冷散热系统、第五代骁龙 8 至尊版与自研电竞芯片 Q3 的共同努力下，实现 Ultra 级性能统治力。Neo12 将与 iQOO16 共同形成双旗舰布局 ― iQOO 数字旗舰面向未来科技探索，持续拓展性能旗舰体验的边界;Neo 系列聚焦极致性能释放，满足极致玩家的性能游戏需求。

2K 185Hz 超冠屏独家搭载「天空之镜」，三方联手打造「国屏之光」

iQOO 携手清华大学和维信诺，共同定义、共同研发、共同调校，带来基于定制化 pTSF 技术打造的全新一代国产发光材料「天空之镜」，实现超清晰、超通透、超流畅、超省电和超护眼的体验，并由 Neo12 的2K 185Hz 超冠屏行业独家搭载，有望成为国产性能游戏旗舰屏幕的新标杆，堪称「国屏之光」。

2K，让游戏里的细节清晰呈现;185Hz，让高速变化的画面流畅展开。得益于「天空之镜」发光材料，相比 Neo11，Neo12 屏幕发光效率实现跨代提升 18%，全屏峰值亮度达到 2200nits，再创国产新巅峰，观感一眼通透。同时，Neo12 首发定制的 2K 185Hz 高性能驱动芯片，相比 Neo11，Neo12 屏幕驱动芯片功耗大幅降低 30%。材料、芯片与调校的共同突破，使 2K 185Hz 超冠屏同时实现超高清、超高刷和超低功耗，终结“2K屏更耗电”的固有认知。

护眼体验，同样超冠。Neo12 搭载圆偏振光 2.0，并支持最低 1nit 睡眠屏和全新游戏眩光防护，提升暗环境的屏幕观感和游戏视觉舒适度。同时，iQOO 是唯一参编《电子竞技运动用设备配置与要求》国家标准的手机品牌，iQOO 把对玩家用眼健康的重视，融入行业共同遵循的标准，并落实到每一次游戏体验。

好屏幕，还要看调校。iQOO 通过五重高画质调校，逐块检测、校准屏幕的亮度与色彩，并针对 185Hz 高刷专项优化，让不同亮度下的显示都更加均匀，结合 iQOO16 同款自研 XDR 动态范围增强，让画面更显丰富明暗层次。

新一代冰穹风冷散热系统助力，满血性能铁三角尽兴发挥

iQOO Neo12 搭载“性能神U”第五代骁龙 8 至尊版，在 iQOO16 同款 Monster 超核引擎助力下，深入骁龙平台内核，调度效率逼近芯片极限，让重载游戏体验更快、更稳、更流畅。

新一代冰穹风冷散热系统助力 Neo12 强大性能持续满血发挥 ― 具备 iQOO15 Ultra 同规格大尺寸 59 片扇叶的冰穹散热风扇，在全新冰穹风道和更成熟调校支撑下，最大出风量提升 10%;拥有全新 3D 冰穹 VC 均热板，面积达到 Neo 系列史上最大的8200 mm2，均热性能提升 15%;配备“冰穹铠甲”，实现整机低温感专属设计，改善手持体验。经 iQOO实测，运行功耗超过 8 瓦的超重载程序 1 小时，相对关闭风扇，Neo12 打开风扇机身最高温度降低 7.2℃。

冰穹散热风扇支持低噪音、智能和疾速三档调节，还支持根据温度自动启停和手动调节风力，风量按需输出;风扇进、出风口都配备超细密防尘网，有效阻挡大颗粒灰尘进入风道，更具备坚固品质和风扇电路板双层防水设计，还加送价值 135 元的三年风扇宝和每年 12 次的清洁保养，让用户能够用得安心、放心。

“专业手机显卡”自研电竞芯片 Q3助力，打造史上最接近PC的手游体验

iQOO Neo12 搭载自研电竞芯片 Q3，堪称“专业手机显卡”，具备自研渲染核、光追核和 AI 核，带来全场景光线追踪，具备全局光照、高光反射和光追降噪三大自研算法，让游戏光影更接近真实世界;支持 QNSS 超级渲染引擎，通过 4 倍像素超采样等核心技术，实现 2K 原画超分和 185FPS 无损超帧，带来一眼清晰的 2K 超分和超低时延、超低功耗、超高画质的原生级高帧体验。自研电竞芯片Q3与2K 185Hz 超冠屏强强组合，带来史上最接近 PC 游戏的高清高帧手游体验。

iQOO是《王者荣耀》技术战略合作伙伴，双方在操控、网络、直播、OS交互以及趣味功能体验方面，展开全面新技术联合调校，并在 Neo12 上全面落地，还首批适配《王者荣耀》原生 165FPS+极致画质和《王者万象棋》2K 原生极致分辨率。

同时，Neo12 行业首发《明日方舟：终末地》2K 原画超分、《使命召唤手游》原生 185FPS+高清画质、《穿越火线-枪战王者》 2K 185FPS 超分超帧并发，以及《异环》全场景光追+2K 超分+90FPS 超帧三视效并发，且行业首批适配《金铲铲之战》和《无畏契约：源能行动》的原生 185FPS、《三角洲行动》原生 185FPS+高清画质，适配《逆战：未来》原生 185FPS，并做到热门 FPS 手游全覆盖，打造行业最丰富的 185FPS 游戏生态。

自研电竞Q芯片，助力 iQOO 建立游戏生态壁垒。Neo12 适配超 50 款游戏原生 185FPS 超高帧率档位，支持 10 款热门手游全场景光线追踪、13 款热门手游2K 原画超分、12 款手游 185FPS 超帧、12 款手游原生超分超帧，以及 6 款热门手游「光追+超分+超帧」三视效并发，带来真正的 Ultra 级性能统治力。

自研电竞芯片 Q3 还为 Neo12 带来全新局部暗部增强，让阴影细节更易看清;与中国美术学院联合设计“次元”和“临场”两款游戏滤镜，实现更沉浸游戏画面;支持 4K 游戏相机，具备超清截图直出、游戏光追效果保存和丰富影像编辑功能，可以把游戏画面变成作品。

操控方面，Neo12 搭载 iQOO16 同款超感触控芯片，支持至高 5000Hz 瞬时触控采样率和至高 500Hz 多指触控采样率，更有 iQOO16 同款 Q-flex 操控技术把优化深入到游戏引擎层，大幅降低游戏时延，叠加 185 超高帧，让显示与触控快上加快;内置超感陀螺仪，经过 iQOO 定制高精度校准仪逐台校准，结合 Q-flex 和防漂移优化技术，横拉转身更跟手，拉枪瞄点更精准;具备 iQOO16 同款战鼓大师对称双扬 Pro，配合游戏超感音域，听声辨位更清晰;为 13 款热门游戏适配独家定制 4D 游戏振感，支持三挡调节振感强度，让游戏更沉浸、更好玩。

强悍实力，战绩可查，权威佐证。iQOO 邀请联合泰尔实验室、新华社和深圳盐田公证处，从产线随机抽取量产机进行测试，并对此次测试进行全程拍摄记录。实测《崩坏：星穹铁道》画质帧率全拉满、《使命召唤手游》185 超高帧和《穿越火线-枪战王者》2K 185FPS 超分超帧并发，最终实现三大重载场景，Neo12 全部满帧通过，结果真实可查。

国潮未来科技主义带来全新“争锋”配色，卓越手感实现舒适握持

iQOO 联合中国美术学院共创“国潮未来科技主义”，为 Neo12 带来全新“争锋”配色，采用最新一代动态纹理工艺，打造随光线和角度变化的“无源流光视效”，轻轻转动机身“赤金弧光”如刀光出鞘，呈现更具锋芒、更有科技感的少年气质。Neo12 还带来纯粹克制的“疾影黑”和清逸灵动的“霜刃蓝”，与“争锋”一起展现出不一样的动人美感。

出色手感与心动外观共生，Neo12 具备小尺寸横置 Deco，镜头模组与散热进风口巧妙融合，横握更舒适;全新大 R 角设计，圆润机身自然贴合掌心，长时间横握不易顶手;低温感哑光金属中框搭配 AG 磨砂哑光后盖，细腻、防滑且不易沾染指纹。

索尼超防抖大底主摄助用户轻松出片，更有全面出色的周边配置

iQOO Neo12 搭载 5000 万像素索尼超防抖大底主摄，支持超微距拍摄、原生光影、多焦段质感人像、三大氛围感胶片滤镜、LivePhoto 动态照片、双视野录像和运动抓拍，能够助用户轻松出片，畅享拍摄乐趣。

周边配置同样全面出色，Neo12 具备 9000mAh 蓝海大电池和 100W 有线充，全新升级蓝海续航系统，并支持续航透明化和全局直驱供电 2.0，兼容 PD/PPS 充电协议，续航充电都能让人安心;带来全新寰宇电竞网络系统 3.0，搭载 2 颗 iQOO 16 同款 Wi-Fi 增强芯片，挑战 Neo 史上最强的 Wi-Fi 游戏性能表现，并具备 AI 电竞信号引擎 3.0、超级热点和覆盖量升级的 iQOO 校园游戏专网，实现多场景的稳定网络体验;更有流畅、好用的全新 OriginOS 7，助你事半功倍。

Neo12 携手国漫 IP《镖人》动画，打造专属动画定制主体，将东方美学装进手机桌面，屏幕一亮，江湖登场。

iQOO Neo12 即刻开售，即日起至 2026 年 11 月 3 日首销期，购机可享首销优惠 200 元，平台限时补贴 550 元起。Neo12 共有 5 个版本可供选择，12GB+256GB 版本国补到手价 3149 元，12GB+512GB 版本国补到手价3549 元，16GB+256GB 版本国补到手价 3849 元，16GB+512GB 版本国补到手价 4249 元，16GB+1TB 版本国补到手价 5149 元。

超大超快超便捷，iQOO 自带线数显移动电源 20000同步亮相

iQOO 自带线数显移动电源 20000 66W 也正式发布，拥有 20000mAh 超大容量，支持 66W 疾速闪充和多设备三口同充，还可兼容笔记本快充以及为耳机、手表提供小电流呵护。新品采用多协议智能适配方案，既有 VFCP 超高速快充协议，也全面兼容 PD3.2(66W)、PD3.0(33W)、QC2.0、PPS 等主流快充协议，还支持 AVS 协议，可为 iPhone 18 Pro 系列实现疾速回血。设计方面，一体式手提快充线方便携带，数码屏显让电量和状态一目了然，产品通过新国标 3C 安全认证，并配备高品质锂离子电芯、高阻燃外壳、19 重安全保护和 28 项可靠性检测，满足通勤、差旅和游戏场景下的随身补能需求。iQOO 66W 自带线充电宝售价 259 元，首销立减 30 元;33W 版本售价 199 元，首销立减 10 元。