苹果iPhone 16系列外观渲染图曝光，Pro版电容式按键可能有所改变

【天极网手机频道】近日疑似iPhone 16系列的标准版机型渲染图曝光，与以往的设计不一样，一向不听劝的苹果这一次在外观设计上做出了一些改变。

根据渲染图显示，iPhone 16标准版至少会提供五种配色，包括黑色、浅绿色、浅黄色、粉色和浅蓝色，其后置摄像头为纵向双摄，镜头模组的设计与iPhone 15系列有明显不同，倒是有点像iPhone X的设计。

除了iPhone 16标准款，近日国外有博主也曝光了 iPhone 16 Pro 的设计、摄像头和按键布局的细节。根据消息，iPhone 16 Pro的显示屏可能比iPhone 15 Pro略大，但iPhone 16 Pro Max 的尺寸不会改变。此前有报道称，iPhone 16 Pro 的两款机型都将采用更大的机身，其中iPhone 16 Pro 将配备6.3 英寸显示屏，而iPhone 16 Pro Max将配备 6.8 英寸显示屏，这意味着更大的机身可以使得这两款机型升级潜望镜头，而iPhone 15系列只有Pro Max配备了可实现 5 倍光学变焦的四棱镜镜头，其余三款机型由于尺寸原因没有升级。

除此之外，这位博主还提到iPhone 16 Pro将配备全新电容式按键。之前有报道称Pro版机型将在电源键或侧边键下方配备一个压力感应按键，这个新按钮有可能被称为捕捉按钮，为 iPhone 16 Pro 的相机提供专用处理视频相关的功能。

不过，因为距离发布还有几个月的时间，现在对设计下结论还为时过早，在量产和发布会之前有关 iPhone 16 Pro 的设计和外形的很多细节都还是未知数。

性能方面，iPhone 16全系将采用A18/ A18 Pro处理器，这些芯片将由台积电采用其第二代3纳米工艺制造，而不是A17 Pro芯片上使用的第一代3纳米工艺。标准版机型和 Pro版机型所依然是配备不同的处理器以区分，iPhone 16 和iPhone 16 Plus 将配备 A18 芯片，而 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 将配备 A18 Pro 芯片，全系机型都将配备 8GB RAM。相较前代15基础版机型的6GB有所增加。

另外苹果还在为 iPhone 16 Pro 机型开发各种与人工智能相关的功能，其实在去年发布的iPhone15系列中苹果并没有搭载端侧生成式AI功能，这使得其与同年安卓旗舰的对比中，都稍逊一筹。

所以在近日的苹果财报上，库克在电话会议上透露公司正在积极开发生成式AI软件功能，将在 iOS 18 中引入由大型语言模型支持的新 Siri 功能，而一些尖端的生成式 AI 功能可能仅限于 iPhone 16 机型，而这些功能将在“今年晚些时候”向客户提供。据悉，iOS 18 更新的 AI 功能或包括改进 Siri 和消息之间的交互应用程序、自动生成的 Apple Music 播放列表、与生产力应用程序集成以进行 AI 辅助内容创建等等。同时iPhone 16 机型预计将配备升级的麦克风，其将具有更好的防水性和更好的信噪比，以此增强Siri的体验。

以上是关于iPhone 16系列的最新爆料，不过还是和前面说的一样，还不到发布会的那天，这些爆料听听就好，不保真也不保熟。