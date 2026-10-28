【天极网手机频道】2026 年 10 月 28 日，iQOO Pad Pro 8.8英寸正式发布。新品采用 8.8 英寸小尺寸机身，搭载第五代骁龙 8 至尊版与自研电竞芯片 Q3 旗舰双芯组合，并拥有超大尺寸散热风扇，配合 165Hz 极竞屏，带来强劲的性能释放与沉浸的视效体验，是一款可以随身携带、随时开战的“口袋电竞巨兽”。

8.8 英寸黄金手感，能装进口袋的电竞锋芒

iQOO Pad Pro 8.8英寸延续 8.8 英寸小巧机身，仅 298g、5.74mm 轻薄手感，横握竖握都顺手，适合课间、宿舍和通勤时随时开一局。全金属一体机身配合圆润大 R 角和旗舰 Deco 设计，观感与手感都更舒适。能量准星支持 3 种基础灯效和 3 种组合灯效，电竞氛围感更足。

配色方面，冰刃蓝以浅蓝与蓝青流转的冷色为基底，呈现冰面折射般的清透层次，对于高阶电竞玩家而言，“冰刃”更像一种战斗状态，冷静判断，一击制胜;凌锋灰更外放，带出凌厉、突破与压迫感，像一名主动抢先手、敢于破局的进攻型玩家。冰刃蓝与凌锋灰两种配色，为不同风格的年轻玩家提供选择。

旗舰双芯搭配超强散热，校园大神的电竞伙伴

iQOO Pad Pro 8.8英寸拥有超强性能表现，其采用第五代骁龙 8 至尊版和自研电竞芯片 Q3，组成旗舰双芯组合。Monster 超核引擎写入芯片底层，内置 iQOO 自研调度器，深入平台重构内核定制调优，调度效率大幅提升。配合 LPDDR5X Ultra 和 UFS 4.1，让主流手游和日常使用都持久流畅。

散热方面，iQOO Pad Pro 8.8英寸采用冰穹四重风冷散热系统，实现从热源到排风的全链路优化。机身内置 Ultra 同款 30×30×3.5mm、0.94CFM 大尺寸风扇，并且采用正向+侧向立体式进气设计;双层 VC+高导石墨+铜鳍片，散热材料总面积达 23253mm²。同时，iQOO Pad Pro 8.8英寸的风扇支持三档智能调节，噪音低至32dB，并采用隐藏式进风口与双防尘网设计，有效阻止灰尘进入。

光追超分超帧三大视效并发，旗舰视效体验

iQOO Pad Pro 8.8英寸搭载 8.8 英寸 165Hz OLED 极竞屏，拥有 2304×1440 分辨率、2.65mm 极窄四等边和 93.3% 屏占比，全局激发亮度达到 1600nits，局部峰值亮度达到 4500nits，即便在强光下也能保持清晰。这块屏幕还支持软硬件低蓝光管理和纸质护眼等 10 余项全场景护眼技术，并通过德国莱茵TÜV低蓝光认证和SGS无频闪认证，观感舒适兼顾流畅清晰。

视效方面，iQOO Pad Pro 8.8英寸搭载自研电竞芯片 Q3，其性能较上代提升 60%、能效提升 40%。依托渲染核、光追核和 AI 核三大自研核心，配合 QNSS 超级渲染引擎这一全自研技术，iQOO Pad Pro 8.8英寸实现了光线追踪、游戏超分和超帧三大视效并发，让移动端游戏视效进一步突破。

视效技术最终要落到玩家的真实体验上。iQOO Pad Pro 8.8英寸支持 6 款热门游戏光追+2K超分+超帧三大视效并发、2款游戏2K+165FPS 超分超帧并发、3款游戏2K+144FPS 超分超帧并发，全场景光线追踪覆盖 10 款热门手游，13 款游戏支持 2K 超分、12 款游戏支持原生超分超帧，并适配超百款游戏 144FPS 超帧。iQOO 与《明日方舟：终末地》围绕 QNSS 技术展开深度合作，iQOO Pad Pro 8.8英寸行业首发 2K 原画超分档位，带来更丰富的画面细节。此外，iQOO Pad Pro 8.8英寸在《三角洲行动》中支持 FPS 局部暗部增强滤镜，可以让玩家更容易分辨游戏画面信息;高光回录，让玩家一键录制游戏精彩操作;平板 4K 游戏相机，则带来超清晰的截图画质，方便分享精美游戏时刻。

操控、振感、音效全面升级，助力玩家秀出高光操作

iQOO Pad Pro 8.8英寸搭载自研 Q-flex 操控技术，首次把 PC 时延优化技术引入平板，从游戏引擎内部优化触控和陀螺仪的响应链路，并与《使命召唤手游》官方深度合作，实现滑动时延降低 23.6%，同时与《王者荣耀》展开超感触控专项调优，大幅缩短触控响应链路。支持至高 5000Hz 瞬时触控采样率和 500Hz 多指触控采样率，并针对 FPS 轮盘操作优化，准心回位率提升 36%;超感陀螺仪支持至高 500Hz 采样率和防漂移优化技术，大幅提升操控响应速度的同时还可实现全程稳定瞄准。

振感与音效方面，iQOO Pad Pro 8.8英寸采用双 X 轴线性马达，创新自研设计可支持同步共振和异步协振模式，可根据技能方向和角色动作提供不同反馈;内置对称式超线性双扬，支持全新一代超感音域，人声、脚步声、枪声等关键声音更清晰。iQOO 还联合高通带来了全新语音泡泡功能，游戏时就像给自己开了一个专属降噪空间，嘈杂环境下局内队友语音也能听清。全新跨端游戏空间支持 PC 游戏模拟器，可直连 Steam 账号，也能通过 PC 串流和 3A 云游戏随时尝鲜端游。游戏大屏模式让玩家可以在大屏上畅玩手游。游戏直播体验同步升级，从画质、性能到生态全面优化。

旗舰电竞硬核体验，校园玩家的全能装备

iQOO Pad Pro 8.8英寸带来覆盖全场景的旗舰体验。内置 9020mAh 蓝海大电池，配合四大节流技术带来更长续航表现。iQOO Pad Pro 8.8英寸搭载全新 OriginOS 7 HD，在流畅稳定和低功耗基础上进一步升级 AI 能力，让学习和娱乐都更方便。游戏魔盒同步升级，游戏信息带可常驻显示更多信息，重要消息不遗漏;熄屏助手 2.0 支持熄屏后调节亮度和帧率，适配高频挂机场景，减少无效亮屏。

iQOO Pad Pro 8.8英寸现已全渠道开售，共有 5 个版本可供选择，叠加平台优惠和国补后，到手价 3249 元起，首销还有更多优惠权益。