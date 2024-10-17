ColorOS 15上手：系统级AI带来了哪些智能新体验？

【天极网手机频道】ODC24期间，ColorOS 15正式发布亮相。作为OPPO精心雕琢的手机系统，ColorOS 15不仅在应用打开速度、动画效果以及应用切换等方面实现了显著提升，更在系统级AI领域迈出了重要一步，为用户带来了前所未有的智能体验。

天极网在第一时间上手体验了ColorOS 15之后，发现它AI体验上带来了诸多亮点与升级进化。其中ColorOS 15的一大AI亮点便是其覆盖多种场景的“一键问屏”功能。这一功能巧妙地集成在小布语音助手中，用户只需轻触电源键0.5秒，即可唤醒小布，享受便捷的语音助手服务。唤醒后，屏幕四周将呈现灵动的光效动画，为操作增添一抹科技感。

ColorOS 15的“一键问屏”功能的核心在于其强大的屏幕内容识别与指令处理能力。小布助手能够首先识别当前应用类型，如小红书、微信等，再结合用户的语音或手写指令，高效、智能地完成任务。例如，在小红书中看到心仪的旅游攻略，用户只需唤出小布，发送“制定旅游攻略”的指令，小布便能识别屏幕内容，一键生成旅游路线，将原本繁琐的操作简化至极。

此外，ColorOS 15“一键问屏”功能还支持在阅读文章、资讯过程中识别配图中的名人、艺术画作、动物品种等，用户无需退出APP，只需一句话，便能获取所需信息。在菜谱类APP中，小布还能识别图片中的食材和制作步骤，为用户提供详细的菜谱建议，让烹饪变得更加轻松有趣。

为了满足用户对精准提问的需求，ColorOS 15中的小布语音助手还添加了圈选提问功能。用户只需在右下角点开圈选选项，选中屏幕任意内容向小布提问，即可实现更精准的指令传达。这一功能在处理复杂屏幕内容时尤为实用，如询问多张猫咪品种图片中的某一种及其饲养技巧等。

值得注意的是，ColorOS 15在影像、办公等领域同样实现升级进阶。除了“一键问屏”功能外，ColorOS 15还带来了AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等摄影功能，让用户即使在手残的情况下也能拍出精彩的照片。这些功能得益于NPU算力的显著提升和ColorOS工程师算法的精心优化，让AI真正成为了用户摄影的好帮手。

(原图与修复后)

ColorOS 15中的“文档”APP也与AI紧密结合，为用户提供了文档检索、文档回答等便捷功能。在浏览PDF、Word等文档时，用户只需输入关键词，便能迅速定位重点信息，提高工作效率。

同时，AI纪要、AI润色、AI观点等功能也保留在ColorOS 15中，为用户提供更加全面的智能服务。总的来说，ColorOS 15不仅带来了流畅的操作体验，更在系统级AI领域实现了重大突破。值得一提的是，ColorOS 15通过三层流畅体系，全方位保障了用户的流畅体验。它引入了流畅双引擎――极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构了安卓系统，树立了安卓流畅体验的新标杆。同时天极网了解到，即将于本月发布的OPPO Find X8系列与一加13将首发搭载ColorOS 15，值得期待。