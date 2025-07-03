荣耀发布AI旗舰全家桶：覆盖手机、平板、PC、穿戴，开启AI终端生态新篇章

【天极网手机频道】2025年7月2日，全球领先的AI终端生态公司荣耀(HONOR)在深圳举办新品发布会，轻薄折叠旗舰新品荣耀Magic V5以及荣耀Magic V5及荣耀MagicPad 3、荣耀MagicBook ART 14 2025、荣耀手表5 Ultra、荣耀Earbuds开放式耳机等最新AI终端生态产品惊艳亮相。

荣耀CEO李健现场发布新品，秉持科技与人文结合理念，致敬“比想象更强大”的时代中坚力量。李健表示：“这次发布的荣耀AI全家桶，是荣耀用百分之百真心，为大家打造的匠心之作。”。荣耀自转型AI终端生态公司以来，持续推动AI生态建设，本次发布的 5大旗舰产品，也是荣耀阿尔法战略发布后AI终端生态打造的具象落地成果。

最强AI智能体手机 轻薄折叠旗舰荣耀Magic V5重构AI体验

自发布第一代折叠屏产品以来，荣耀始终引领折叠屏领域进化迭代方向，持续挑战折叠屏产品极限。荣耀Magic V5厚度为8.8mm全球最薄、217g全球最轻，再次刷新行业轻薄纪录。

荣耀Magic V5以突破性的制造工艺和技术创新、全面满血的旗舰性能配置，以及AI智能体的多功能应用、多生态覆盖，重新定义折叠旗舰标准，实现八大世界纪录、八大满血体验、八大一语AI、七大AI生态，带来前所未有的“V587”折叠旗舰新体验。

作为“最强AI智能体手机”，全栈式个人知识库、多智能体协同、全品牌互联互通三大AI闭环核心技术都在荣耀Magic V5进行落地。荣耀Magic V5采用全新AI交互方式，以更轻薄的折叠旗舰形态与行业领先的AI智能体实力，释放PC级生产力，开启智能交互体验的全新想象，用科技拓宽一小时的生命宽度，带来一辈子的温暖陪伴。

AI PC生产力的天花板，荣耀MagicBook Art 14 2025

荣耀MagicBook Art 14 2025带来AI体验的突破性升级，YOYO助理全新上线一语智控功能，实现“搜阅创控”全链路多任务的一句话操作，开启AI PC自动驾驶时代。此次上线的智控功能，不仅涵盖了亮度、音量调节等55类160项系统设置，还包括垃圾清理、病毒查杀等58类93项自研应用控制，以及第三方应用的下载、安装，还有跨设备的文件传输。在此基础上，AI智控还支持多设备复杂多任务协同，例如“搜索某某文档，做SWOT分析生成PPT并发送到我的手机”，只需要一句话，即可轻松实现搜索、阅览、创作、控制的多链路体验。

荣耀MagicBook Art 14 2025还迎来处理器和屏幕的迭代升级，通过搭载英特尔第二代Ultra处理器和以及新增八层磁控纳米级抗反光AR膜，持续优化用户体验。随着HONOR Turbo X来到Art系列，荣耀MagicBook Art 14 2025带来更强劲的性能和更长的续航体验，打造AI PC生产力天花板。

最佳AI平板，荣耀平板MagicPad3

AI平板，大有不同!荣耀平板MagicPad3搭载全局AI生产力，全新升级后的AI魔法笔功能，支持AI纠错、AI联想以及AI墨迹还原，全面提升书写体验;AI灵感随写功能升级为系统能力，摘要总结、文案创作、润色改写等实用功能随手即用，为灵感释放更多想象空间。荣耀平板MagicPad3在行业内首家免费开放一键生成PPT功能，大幅降低AI生产力使用门槛，还支持与iOS、鸿蒙、安卓三大系统手机无缝互传，成就行业跨品牌文件互传最全的平板电脑。

荣耀平板MagicPad3搭载13.3英寸3.2K 165Hz大屏，集成AI离焦视力舒缓、AI干眼友好等八大绿洲护眼技术，打造行业最强护眼屏幕。在轻至595g、薄至5.79mm的极致轻薄机身内，搭载了业界最大的12450mAh青海湖电池，突破超轻薄长续航无法并存的难题。同时还配备了骁龙8 Gen 3处理器、第三代自研AI空间音频技术和自研荣耀双擎天线，带来流畅丝滑更沉浸的影音娱乐体验。

AI健康专家，荣耀手表5 Ultra

荣耀手表5 Ultra拥有纵横家、指挥官、极速者三种款式，采用八边形太空舷窗设计搭配航天级材质钛合金表壳，以及蓝宝石玻璃抗刮表镜演绎腕上美学，并成为业内首款获得瑞士SGS综合可靠性五星认证的智能手表。支持105种运动模式，新增40米自由潜功能，并具备IP68+5ATM级防水抗压能力，满足用户多场景运动需求。荣耀手表5 Ultra搭载行业首发的防猝筛查研究功能，首次将心率减速力(DC)监测技术引入智能穿戴领域，可有效识别用户潜在的心脏健康风险，并指导进行健康管理;同时，行业首发China-PAR国人专属心脑血管风险评估，该功能可为急性心肌梗死、脑卒中等心血管病发病风险进行评估和健康指导。

荣耀手表5 Ultra深度整合DeepSeek大模型的YOYO语音助手，基于强大的数据处理能力和智能算法，可精准理解用户的指令和问题。无论是查询明日天气、创建会议提醒，或是操控音乐播放，复杂需求一语即应。荣耀手表5 Ultra还是用户的腕上AI助理，航班延误提醒、外卖送达通知、高铁行程变更等手机端的信息可即时同步手表。通过新增的语音笔记功能，用户可随时开启录音，录音内容能自动同步至荣耀手机笔记APP。

你的AI私人助理 荣耀Earbuds开放式耳机

荣耀Earbuds开放式耳机是行业首款SGS亲肤友好金标认证耳机，单耳仅7.9g，搭配镂空扬声器和超薄外壁工艺，带来悬浮感佩戴舒适体验且久戴不累;基于纤细耳挂设计，能与镜腿和谐共存，对于戴眼镜的用户更加友好。在AI技术加持下，荣耀Earbuds开放式耳机支持YOYO语音助手及先进的AI翻译功能。用户可通过语音指令直接唤醒YOYO，获取关键信息，不错过任何重要时刻;AI翻译功能支持全球15种语言对话翻译与同声传译双模式，让跨语种沟通无障碍。

荣耀Earbuds开放式耳机搭载16mm超高灵敏双磁路单元，通过行业首创的双低音算法，以及自研空间音频算法，打造更沉浸的360°影院级环绕声场体验。通过业界首发3Mic+骨传导开放式混合降噪系统，融合AI降噪算法，智能滤除环境噪声，让噪音一键“闭麦”。另外还搭载隐私防漏音技术，通过逆声场声学技术实现定向传音，即使在电梯间或者会议室，也能安心畅聊，不怕泄露隐私。

荣耀Magic V5本次配备四款全新配色：曙光金、丝路敦煌、暖白色、绒黑色，售价8999元起，并发布业内唯一免费“内屏宝”。

本次发布会荣耀带来的AI终端生态家族的全家桶旗舰新品：荣耀MagicBook Art 14 2025上线一语智控功能，开启AI PC自动驾驶时代，首销国补优惠价6799.2元起;荣耀平板MagicPad3首发全局 AI 生产力，打造13.3英寸大屏旗舰最强AI平板，首销国补优惠价2549.15元起;

钛合金蓝宝石高端旗舰手表荣耀手表5 Ultra首发防猝筛查研究，24小时守护心脏健康，重新定义腕上智能健康，首销国补优惠价1699.2元起，荣耀Magic V5用户专享优惠价1529.2元起;

荣耀Earbuds开放式耳机支持AI翻译，随时调用YOYO，是用户贴身的AI私人助理，首销国补优惠价594.15元起。