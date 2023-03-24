年度影像旗舰仅4499元起，OPPO Find X6 系列今日开售

【天极网手机频道】3月24日10点，OPPO 全新影像旗舰 Find X6 系列全渠道正式开售，并斩获天猫平台安卓手机销售额冠军。Find X6拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款色彩，12GB+256GB版本售价4,499元、16GB+512GB版本售价4,999 元。Find X6 Pro拥有大漠银月、云墨黑、飞泉绿三款色彩，12GB+256GB版本售价5,999元、16GB+256GB版本售价6,499元、16GB+512GB版本售价6,999元。目前Find X6系列已全渠道开售，用户可在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店选购。

OPPO Find X6 系列第一次定义下一代超光影三主摄的全新标准――每一个摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，广角、超广角、长焦摄像头均可以轻松应对极具挑战的拍摄场景。其中，OPPO Find X6 系列超光感潜望长焦是第一次让手机长焦可以跨越明暗，开拓出暗光长焦的全新创作场景。Find X6 系列也首次搭载支持计算光影的 OPPO 超光影图像引擎，为每一幅影像作品还原最真实的光影层次，让具备空间感、立体感、临境感的摄影作品触手可及。

OPPO Find X6 Pro 超光感潜望长焦样张

OPPO Find X6 系列搭载了最新一代 4nm 旗舰芯片，以及 OPPO 自研马里亚纳影像专用 NPU，配合全新进化的 ColorOS 超算平台，带来更加流畅的使用体验。ColorOS超算平台的深度优化结合OPPO Find X6 Pro 5000mAh的超大电池，带来全天可靠的持久续航体验。

OPPO Find X6 Pro 屏幕的动态峰值亮度可达 2500尼特，拥有行业最佳的「通透感」。同时，光子矩阵显示技术带来了 Pro XDR 的显示效果，精准还原画面亮度信息，将明暗动态范围最高提升至八倍，让高光更夺目、暗部更真实。

Find X6全系列可实现六网协同，带来无缝切换的稳定体验;三网并发，带来更高的通信速度;N28 的四天线设计让 5G 连接无处不在;同时，带来了行业首个双 5G 通信共享技术，可与 OPPO Pad2 实现通信能力的无缝流转。

3月24-25日属于OPPO的天猫超级品牌日，上手淘搜索“OPPO Find X6”购机至高享24期免息和尊享权益礼包。