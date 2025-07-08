iOS 26 beta 3上线：增加壁纸颜色选项，细节体验升级，但无新功能

【天极网手机频道】距离6月23日发布的第二轮测试版仅仅过去了两周，苹果近日又再次向开发者推送了iOS 26、iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26以及visionOS 26的beta 3版本，而首个测试版是在WWDC主题演讲后就推送了。

此次更新中，iOS 26 beta 3在外观个性化方面为用户提供了更多壁纸颜色选项。iOS 26原本推出的独特默认壁纸，其绿松石色和青金石色圆圈会随设备移动，而在beta 3 中新增了 “黄昏”“光晕”“阴影” 三种光影变化。其中，“黄昏”采用粉色和紫色的“液体玻璃”元素，营造出浪漫而独特的视觉氛围，与之前版本的蓝色调形成鲜明对比，给用户带来了更多个性化选择，满足不同审美偏好。此前beta1的壁纸颜色变体现在被命名为“天空”，截止到beta3版本，iOS 26共有四种默认壁纸颜色可供用户随心切换，为用户的手机桌面增添更多新鲜感。

在视觉效果调整上，iOS 26 beta 3 对“Liquid Glass”设计进行了优化。在beta2中使用苹果 Liquid Glass 材质的UI元素透明度明显降低，而此次beta 3 进一步提升了这一效果，例如控制中心以及应用程序中的标签栏呈现出更加磨砂的质感，在一定程度上提升了界面的可读性与美观度，让用户在操作过程中视觉感受更加舒适，包括在使用控制中心快速调节音量、亮度等功能时，磨砂效果的背景让图标和文字更加突出，操作更加便捷高效。当时这个设计被很多用户吐槽看不清，如今调整之后就不再那么“废眼睛”了。

beta 3修复了图标对齐问题，即使图标数量少于四个都能重新居中显示，让主屏幕布局更加整齐有序。同时，照片和文件应用的图标也进行了细微调整，图标设计更加精致，与新系统的整体风格更为契合，进一步提升了系统的视觉一致性。

对于iPad用户而言，iPadOS 26 beta 3带来了一项实用新功能――让鼠标光标更容易定位。当用户快速摇动光标时光标会瞬间增大，就跟macOS一样。这样一来的话用户在iPad上进行文档编辑、绘图等需要精准操作光标的场景下就能更精准的操作了，减少了误操作概率。

值得一提的是，在苹果积极推进操作系统更新的同时，还在研发一款能够向视障用户描述街景场景的AI，并计划深度整合Vision Pro的空间计算能力与iPhone的摄像头系统，不仅能够识别行人、红绿灯等基础元素，还能解读复杂场景逻辑，例如在十字路口精准提示“右侧 3 米处有骑行者接近，建议等待 3 秒后通行”，在商场等室内场景准确描述“前方左转5米是扶梯，当前有3人正在上行”等信息。这一研发项目若能成功落地，将为视障人士的出行带来极大便利。

iOS 26公开测试版预计将于本月中旬开启，届时普通用户也有机会提前尝鲜体验新系统。虽然目前 iOS 26 beta 3提供了新的壁纸颜色选项和一些用户界面调整，但并没有增加任何新功能。而按照苹果的惯例，iOS 26正式版大概率会在9月与新款iPhone 17系列一同发布。如果想尝试的用户也可以在本月中旬留意一下公测版推送，但还是那句老话，且更且珍惜。