【天极网手机频道】 在10月21日的荣耀WIN电竞宇宙嘉年华，荣耀WIN平板正式发布。作为年度电竞小平板的版本答案，荣耀WIN平板拥有8.4英寸黄金电竞尺寸，配备第五代骁龙8至尊版满血旗舰芯、240Hz OLED绿洲护眼电竞屏、10000mAh超大电池与荣耀东风涡轮风冷散热系统。同台亮相的还有荣耀WIN2系列手机、荣耀WIN耳机和电竞配件等，至此，荣耀WIN电竞宇宙完成手机、平板、游戏本、电竞耳机、电竞鼠标等终端布局，构建起一套完整的电竞生态。荣耀WIN平板现已开启预约，国补到手价3699元起，10月31日 10:08 抢先发售。

性能版本答案，第五代骁龙8至尊版满血芯+荣耀东风涡轮风冷散热系统

荣耀WIN平板性能释放强劲，搭载第五代骁龙8至尊版满血旗舰芯，配合全新荣耀幻影引擎调校技术，安兔兔综合跑分高达462万分，超越同品类芯片性能表现，成为电竞小平板的性能标杆。在游戏场景中，荣耀WIN平板可实现游戏精准像 素 级 点 对 点 超 分 ， 让 每 一 颗 像 素 都 不 被 浪 费，为玩家提供细腻超清的游戏体验。

荣耀WIN平板搭载荣耀东风涡轮风冷散热系统，业界首创双VC同步风冷散热架构。整机散热材料高达38000mm²，其中超大VC均热板面积达16382mm²，配合高性能导热翅片与最高15000转的强冷风扇，VC加风冷双重降温，整机壳温至高直降8℃，小身材也有大散热。

好屏版本答案，240Hz OLED绿洲电竞屏

如何定义一块好屏？荣耀WIN平板率先应用业界最高240Hz OLED电竞屏，屏幕峰值亮度高达6000nits，太阳底下也不用躲强光;同时，行业最高240Hz刷新率让画面丝滑连贯，娱乐观影高清细腻更沉浸，游戏快速转身跟枪时清晰无拖影。目前，荣耀WIN平板已适配40多款原生240Hz游戏，并已陆续加入主流游戏原生高帧适配中。除此之外，荣耀WIN平板还配备游戏黑科技，支持HDR与游戏黑平衡，将暗处细节与敌人轮廓的辨识度拉满;延续荣耀绿洲护眼技术基因，满配七大绿洲护眼能力，通过莱茵低蓝光与无频闪双重认证，为玩家戴上“赛博护目镜”。

体验版本答案，万级电池配满级调校

作为品类首款万级大电池小平板，荣耀WIN平板内置10000mAh超大电池，配66W快充，带来最高约13小时的综合使用时长，上课、通勤、长途出行都无电量焦虑。

极客中心全新升级，让小白玩家也能一键享受极客的玩机体验。业界首次支持用户自定义性能方案，打游戏时拉满帧率与温控，看视频时保证超长续航，还可一键套用极客玩家的优秀调校方案。性能看板免费开放，参数真实透明，真开放、无阉割、全免费。

荣耀WIN平板支持全品牌智联，可与安卓、iOS、鸿蒙设备互传互联。得益于完整的WIN游戏生态，荣耀WIN平板拥有丝滑无界的生态体验，原生适配诸多PC游戏，设置为主机模式后，平板也能玩3A大作。配件方面，荣耀WIN平板配有专属散热背夹、游戏手柄和腕带支架保护壳，操作更跟手，出招更灵活，助力玩家高能畅快开黑。

同场发布的荣耀WIN2系列手机与荣耀WIN耳机同样值得期待。作为“年度T0电竞夯机”，荣耀WIN2系列手机搭载第六代骁龙8超级至尊版旗舰芯片，搭配自研东风双子星涡轮散热系统、2K 185Hz双芯绿洲屏，持续引领同档超强标准，为玩家带来“夯到顶、赢到飞”的全方位体验升级。荣耀WIN耳机已通过Hi-Res金标认证，支持40ms低延迟与55dB降噪，大大减少环境干扰;并搭载环绕声场，强化空间辨位，为游戏开黑带来更加沉浸听感，带来听见先机、赢在开局的电竞体验。

从一台电竞小平板，到一整套电竞神装，荣耀WIN宇宙的边界还在拓宽，让每一位玩家都能随时随地配齐战力、轻松开大。荣耀WIN平板现已开启预约，国补到手价3699元起，10月31日 10:08 抢先发售，感兴趣的用户可通过荣耀商城、各大授权电商了解购买。