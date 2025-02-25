iPhone 16e开售在即 关于我为什么不推荐你它买这件事

【天极网手机频道】北京时间2月20日凌晨，苹果在万众期待下带来了新品―iPhone 16e，没错，就只有这一款手机，售价为4499元起，将于2月28日正式发售。作为今年最便宜(发售价)的iPhone产品，它并没有如之前曝光那样被被冠以“SE4”的命名，而是归入了iPhone 16系列，可以看作是iPhone 16的“青春版”，而在它身上也展现出了苹果精湛的“刀法”。今天笔者就和大家聊聊为啥不推荐大家买这款号称“超值刷新”的iPhone 16e。

刀法精湛，深入细节

作为iPhone 16的“青春版”，各方面的配置阉割那是无法避免的了，而除了明面上的一些差别外，其实还“阉割”了不少细节上的配置和功能，我们就带大家仔细看看。

首先是屏幕这块，两者虽然都采用的是6.1英寸屏幕，但iPhone 16采用了灵动岛设计，而iPhone 16e和iPhone 14一样是刘海屏，并不支持灵动岛功能。

而且在屏幕参数上也存在差别，iPhone 16屏幕亮度为1000尼特，而在播放HDR内容时，亮度可以达到1600尼特，在户外强光下，屏幕峰值亮度更是高达2000尼特。而iPhone 16e应该是iPhone 14的同款屏幕，最大亮度为800尼特，HDR亮度为1200尼特，看来那年剩下的屏幕还不少。它表面覆盖的是超瓷晶面板，而非iPhone 16的新一代超瓷晶面板，耐用性上会有一些差距。

iPhone 16e和iPhone 16一样配备了操作按钮，支持打开摄像头、静音以及开启APP等功能，不过砍掉了相机控制按钮，无法在拍照时对相机进行控制。

影像这块，iPhone 16e配备了4800万像素单摄，没用iPhone 14的1200万镜头算是好消息了。官方称其为“二合一摄像系统”，除了1倍外，还支持了2倍光学变焦，其实就是通过传感器裁切和算法融合来实现的。由于没有超广角镜头，除了缺少0.5倍焦段外，它还不支持微距拍摄以及空间照片和视频拍摄。人像功能这块仅支持景深控制，但并不支持焦点控制。支持光学图像防抖功能，但iPhone 16的是传感器位移式光学图像防抖。视频拍摄这块，并不支持电影效果模式可拍摄浅景深视频，也没有运动模式。前置摄像头和iPhone 16一样都是1200万像素，人像模式上支持景深控制，但不支持焦点控制，不支持电影效果模式。

核心配置上，它和iPhone 16一样都搭载了A18仿生处理器，但略有阉割，图形处理器由5核砍到了4核，CPU和神经网络引擎保持了一致，为6核和16核，算是小砍了一刀吧。好消息是它同样能够满足苹果智能的需求，而且运存应该和iPhone 16一样是8GB。

无线连接这块，它采用了苹果自研的C1基带，被选为了自家基带的“试验品”。官方称其有着非常出色的能效表现，不过它并不支持毫米波5G技术‌，外界普遍认为其性能不及高通的基带，所以本就信号一般的iPhone，换了自家基带后的表现如何，还是值得期待下的。除此之外，它并没有像iPhone 16一样支持WiFi 7，而是只支持WiFi 6，并且砍掉了超宽带技术芯片(UWB)，UWB的主要优势在于其高精度定位追踪能力，可以精确到几英寸范围内。同样缺失的还有Thread无线电功能，Thread专为智能家居和建筑物内的设备连接而设计，具有低功耗、高安全性、易连接性和Mesh网络结构等优点。

其它方面，从官方给出的数据来看iPhone 16e在续航上要比iPhone 16强一些，有线充电功率应该也保持一致，不过在无线充电还是挨刀了，并不支持 MagSafe、Qi2的15W无线充电，仅支持Qi的7.5W无线充电。

定价尴尬，为啥选它

当然了，除了精湛的刀法外，iPhone 16e的定价其实也略显尴尬。它提供128GB/256GB/512GB三个版本可选，售价分别为4499元、5499元以及7499元，比同配置的iPhone在官方定价上低了1500元，而且前两款可以享受国补，售价分别来到了3999元和4999元，看起来似乎还可以。但问题在于，iPhone 16作为去年发售的一款产品，第三方平台已经有优惠了。

目前在并夕夕上，补贴完加抢优惠券后，iPhone 16的128GB/256GB/512GB售价分别是4498元、5298元和7649元，和同配置iPhone 16e的差价分别为499元、299元和150元，最多也就差不到500块，但配置和功能差的可并不少。

这样一看的话，买128GB看起来是相对合适的，256GB就很亏了，至于选512GB的，那就是纯大冤种了，为了省这100多块，放弃那么多配置和参数，亏麻了属于是。而且按照目前大家对于手机的需求来说，128GB对于很多用户已经不够了，各种APP以及数据加上照片，基本不剩啥空间了，作为主力机很有难度;而256GB相对够用很多，但同存储配置只比“大哥”iPhone 16便宜300块，实在想不出买它的理由;512GB，我只能说呵呵。

总之，如果你有4-5K的预算想买手机，安卓旗舰有大把可选，配置和功能上并不输它;如果你用苹果全家桶，用这套生态，那你大概率不会买这样一款“青春版”的手机;如果你就是想买苹果手机，喜欢用iOS系统，那么既然已经要花4K了，那不如稍微加点钱，iPhone 16比它合适很多。