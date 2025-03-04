安兔兔2月安卓性能榜出炉，骁龙8至尊版重回榜首

【天极网手机频道】步入三月，依旧是用安兔兔安卓性能榜开启。不久前安兔兔公布2月安卓性能榜单数据，虽然开年到现在已经有多款新机发布，但2月榜单还是主要以早前的机型为主。值得注意的是，榜首被一加Ace5 Pro拿下，在1月榜单中“痛失榜首”的骁龙8至尊版成功回到了性能榜第一的位置。

作为一加Ace系列的最新作，一加Ace5 Pro在性能释放与游戏流畅度上有着出色的表现，再加上一加对于游戏体验的深度优化，让一加Ace5 Pro在提供顶级性能的同时，也确保了用户在日常使用中的舒适体验。

作为首批搭载天玑9400的旗舰手机之一，vivo X200 Pro卫星通信版对这颗处理器无疑有着相当深入的了解与调教，这在其2884682分的平均跑分成绩上就能窥见一二。天玑9400采用了台积电第二代3nm先进制程和强大的CPU/GPU架构，CPU主频最高可达3.626GHz，配合高速的LPDDR5X内存和UFS4.0存储，进一步提升了手机的整体性能。值得一提的是，vivo X200 Pro卫星通信版是1月旗舰榜榜首，不难看出vivo X200 Pro卫星通信版和一加Ace5 Pro的实力相当。

红魔10 Pro+与上个月的位置不变，虽然位列第三，但实际体验也是非常出色，作为专精电竞游戏的红魔，每代旗舰对于骁龙新芯片的性能调校，总是能刷新用户对该芯片性能上限的认知。红魔10 Pro+搭载的骁龙8至尊版作为高通最新的旗舰级处理器，不仅在CPU和GPU的性能上有了显著提升，还在AI、5G连接以及影像处理等方面带来了全面的升级。红魔10 Pro+与骁龙8至尊版两者强强联合，配合LPDDR5X Ultra+UFS 4.1 Pro闪存+24GB+1TB存储组合+主动散热风扇以及首发“液态金属”散热黑科技，确保了在长时间高负荷运行下的稳定表现。

第四位到第十位的分别是iQOO 13、iQOO Neo10 Pro、一加13、realme GT7 Pro、OPPO Find X8 Pro、Redmi K80 Pro以及OPPO Find X8。整个榜单只有骁龙8至尊版以及天玑9400两款芯片，反映出了当前手机处理器市场中，手机高端市场的竞争相对集中。

在次旗舰市场，还是有多款性能出色、性价比极高的手机产品上榜，不过2月Android次旗舰榜的排名出现了一定的波动，但前列依旧以天玑8300-Ultra与骁龙7+ Gen3两颗处理器为主。

次旗舰榜的榜首依旧被搭载天玑8400-Ultra的Redmi Turbo4占据，考虑到它目前的性能优势，在高通同定位的处理器于市场铺开前，它将是次旗舰性能榜前列的常客。在榜首之下，也还是搭载了骁龙7+Gen3的一加Ace 3V占据，与上月排名相同，虽然定位次旗舰，但一加Ace 3V在性能上并不逊色于许多旗舰手机，还是挺受欢迎的。

OPPO Reno13 Pro则凭借其独特的外观设计、强大的拍照性能以及稳定的系统表现，成功跻身次旗舰榜前三。这款手机不仅满足了用户对美观和实用的双重需求，还针对拍照场景进行了深度优化，为用户带来了更加出色的拍照体验。

榜单第四位至第十位分别是Redmi K70E、OPPO Reno13、Redmi Note 12 Turbo、OPPO Reno12、iQOO Z8、iQOO Neo7 SE以及Redmi Note12T Pro。榜单10款机型有4款是绿厂的，前三就占了两款，不得不说一句还得是绿厂阿。

次旗舰榜中这些手机虽然定位略低于旗舰机型，但在性能、设计与拍摄能力等方面同样表现出色，满足了更多消费者的需求。

2月份新上市的机器并不多，也就小部分主流机器以及折叠机型，如果想要更多选择的可以等等，接下来的三月四月会有旗舰机和主流机更新，大家可以期待一下。