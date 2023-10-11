iPhone 15ÃÀ¹úÊÐ³¡ÏúÁ¿»òÏÝÈëÍ£ÖÍ£¬ÍâÃ½³ÆiPhoneÒ¹¼ä»á×Ô¶¯¹Ø»ú
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿iPhoneµÄºÃÆÀÂÊÕæÊÇÒ»½ì²»ÈçÒ»½ì£¬×Ô´Ó¿ªÊÛºóÂ½ÐøÓÐÍøÓÑ±íÊ¾ÐÂ»úÆ·¿ØÎÊÌâºÜ´ó£¬³ýÁËÊ×·¢µ±ÈÕiPhone 15ºÍiPhone 15 plusÆÆ·¢Ö®Íâ£¬·¢ÊÛÁ½ÖÜÒÔÀ´iPhone15ÏµÁÐ¶à¿î»úÐÍµÚÈý·½ÇþµÀ¼Û¸ñÒ»Ö±ÏÂµø£¬ÆäÖÐiPhone 15 Pro 1TBµÄÀ¶É«îÑ½ðÊô°æ±¾¼Û¸ñ×îµÍ¼Û±È¹ÙÍø±ãÒË½ü1500Ôª¡£Õâ»¹²»Ö¹£¬BIµÚÈýÂÖÃÀ¹úÊÐ³¡iPhoneµ÷²éÏÔÊ¾ÓÉÓÚÃÀ¹úÆ»¹û¿Í»§¼ÌÐøÊ¹ÓÃ¾É¿îÊÖ»ú¶ø²»Éý¼¶ÖÁÐÂ¿îiPhone 15£¬ÇÒÓÐÐí¶àÓÃ»§±íÊ¾¼Æ»®¼õÉÙÊ¹ÓÃiCloudºÍAppleTV+µÈ·þÎñ£¬Ã÷ÄêiPhoneÏúÁ¿»ò½«ÏÝÈëÍ£ÖÍ¡£²»¹ýµ÷²é¹«Ë¾±íÊ¾£¬¼´Ê¹iPhoneÏúÁ¿×ßÈõ£¬Æ»¹û¹«Ë¾ÊÕÈëÈÔÓÐÍûÔö¼Ó£¬ÒòÎªÏû·ÑÕßÃ÷ÏÔ¸üÇàíùÆðÊÛ¼ÛÎª1199ÃÀÔªµÄ×î¹ó»úÐÍiPhone 15 Pro Max¡£
ÑÐ¾¿¹«Ë¾CCS Insight³Æµ½2023Äêµ×½«ÓÐ13ÒÚ²¿iPhoneÔÚÊ¹ÓÃÖÐ£¬ÆäÖÐ³¬¹ý50%ÊÇ¶þÊÖ»úÐÍ£¬´Ó2024Äê¿ªÊ¼iPhoneµÄÆ½¾ùÊÙÃü½«´ïµ½8Äê¡£CCS Insight·ÖÎöÊ¦±íÊ¾Ïû·ÑÕß¶Ô¶þÊÖiPhone¡°ÐËÈ¤´óÔö¡±Ö÷ÒªÔÒòÖ®Ò»ÊÇÊÖ»úÈ±·¦ÖØ´óÉý¼¶£¬Á½´úiPhoneÊÖ»úÖ®¼ä²î¾à²¢²»´ó£¬¾ÍÏñiPhone 15¸Õ¸ÕÎÊÊÀ£¬±ÈiPhone 14ºÃ£¬ºóÕßÓÖ±ÈiPhone 13ºÃ£¬µ«¶¼ÊÇÔöÁ¿Ê½µÄÌáÉý£¬²î±ð²»ÊÇÌØ±ð´ó¡£Òò´ËÏû·ÑÕßËäÈ»¿ÉÒÔ»¨1000Ó¢°÷ÂòÒ»²¿È«ÐÂµÄiPhone 15£¬µ«Ò²¿ÉÒÔ»¨400¡¢500Ó¢°÷ÂòÒ»²¿ÖÊÁ¿ºÜºÃµÄ·ÐÂiPhone 13¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬¸ù¾Ý¿Æ¼¼Ã½Ìå 9to5Mac ºÍÖÚ¶àÍøÓÑµÄ·´À¡£¬iPhone ÔÚÒ¹¼äÊ±¼´±ã´¦ÓÚ³äµç×´Ì¬ÒÀ¾É»á³öÏÖ×Ô¶¯¹Ø»ú£¬ÓÃ»§Æð´²¿´µ½µÄÊÇÐèÒªÃÜÂë½âËøµÄÆÁÄ»×´Ì¬;¾ÍÁ¬ iPhone 15 Pro Max ÔÚÃ»ÓÐÆôÓÃµç³ØÓÅ»¯²¢ÇÒÊ¹ÓÃ MagSafe ¹ýÒ¹³äµçµÄÇé¿öÏÂ£¬Ò¹¼äÊÖ»úÒÀÈ»»á×Ô¶¯¹Ø»úÒ»¶ÎÊ±¼ä¡£Ò²¾ÍÊÇËµiPhoneÔÚ·ÇµçÁ¿²»×ãµÄÇé¿öÏÂÒ¹¼ä»á×Ô¶¯¹Ø»ú£¬ÈÃ²»ÉÙÍøÓÑ¶¼µ÷Ù©¡°Á¬iPhone¶¼ÖªµÀÍíÉÏÒªÐÝÏ¢ÁË¡±¡¢¡°ÊÖ»ú¸ù±¾°¾²»¹ýÎÒ¡±¡£ÖÁÓÚ¾ßÌåÊ±¼ä£¬ÓÐÍøÓÑ±íÊ¾×Ô¼ºµÄiPhoneÔÚÁè³¿ 3 µãµ½ 7 µãÖ®¼ä×Ô¶¯¹Ø»ú£¬ÔÚÄÖÖÓÏìÆðµÄÊ±ºò±ØÐëÒªÖØÐÂÊäÈëÃÜÂë£¬¶øºóÉèÖÃÁË³äµçÓÅ»¯£¬½«³äµçµçÁ¿ÏÞÖÆÔÚ80%£¬µ«ÊÇÔÚÒ¹¼ä×Ô¶¯ÖØÆôºó³äµçÓÖ»Ö¸´µ½ÁË100%¡£
ÊÖ»ú×Ô¶¯ÖØÆô¾ÍËãÁË£¬½üÈÕ·¨¹ú¹ú¼ÒÆµÂÊ¹ÜÀí¾Ö(ANFR)·¢²¼¹«¸æ³Æ£¬¼ì²â½á¹ûÏÔÊ¾Æ»¹ûiPhone12ÊÖ»úµÄµç´Å²¨·øÉäÖµ³¬³öÅ·ÃË±ê×¼£¬·¨¹úÒÔ¡°·øÉä³¬±ê¡±ÎªÓÉÒªÇóÆ»¹ûÔÚ·¨¹úÊÐ³¡Í£ÊÛiPhone12¡£¶Ô´Ë£¬Æ»¹ûÕë¶Ô·¨¹úµØÇøµÄ iPhone 12 ÓÃ»§·¢²¼ iOS 17.1 ÏµÍ³¸üÐÂ£¬½µµÍÉè±¸ÒÑÀëÉí²¢·ÅÔÚ¾²Ì¬±íÃæÉÏÊ±µÄÄÜÁ¿´«Êä¹¦ÂÊ£¬´Ó¶ø·ûºÏ·¨¹ú¹ú¼ÒÆµÂÊ¹ÜÀí¾Ö(ANFR)µÄÏà¹Ø²âÊÔÒªÇó¡£Æ»¹û»¹¶ÔÈ«ÇòÆäËû¹ú¼ÒºÍµØÇøËùÓÐiPhone 12µÄÓÃ»§ÉùÃ÷±íÊ¾¡°ÎÞÂÛÊÇ¹ýÈ¥»¹ÊÇÏÖÔÚ£¬iPhone 12 Ê¼ÖÕ¶¼¿ÉÒÔ°²È«Ê¹ÓÃ¡±¡£
iPhone 15ÏµÁÐ·¢²¼ÉÏÊÐ¿ªÊÛµ½ÏÖÔÚ´ó°ë¸öÔÂÊ±¼äÀï³öÏÖ¸÷ÖÖÎÊÌâ£¬ÕâÕæµÄºÜÄÑÆÀ£¬Ö®Ç°µÄÆ·¿ØÎÊÌâÒ²¶¼Ã»ÓÐÏÂÎÄ£¬ÓÈÆäÊÇÓöµ½ÎÊÌâÊ±ÒÑ¾¹ýÁËÍË»õÊ±¼ä¸üÁîÈËÔãÐÄ£¬ÉÏÍòÔªµÄ²úÆ·Æ·¿Ø×ö³ÉÕâÑùÕæÊÇÒ»ÑÔÄÑ¾¡¡£
ÄãÃÇ¾õµÃÆ»¹ûÆ®ÁËÂð£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â