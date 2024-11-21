全新升级！华为Mate X6搭载分布式玄武架构，持续引领行业创新

【天极网手机频道】11月21日，一项关于华为折叠屏技术层面的新专利曝光，题为「折叠设备和柔性电路板」，从专利名称与相关图纸来看，华为或将在折叠屏中引入全新设计思路，以节约机身内部空间，避免发热集中等现象。与此同时，华为官方也在当天上线「分布式玄武架构」预热视频，标志着即将登场的华为Mate X6或将以前所未有的可靠性，重新定义旗舰折叠屏新标准。

一台折叠屏所采用的机身结构，是决定产品可靠性的底座。通过预热视频中的画面来看，「分布式玄武架构」进一步优化了折叠屏主框与副框零部件的布局，使得手机在面对各种外力时，能够更加均匀地分散压力到机身各个部位，从而大幅提升整机的抗冲击、抗形变能力。值得一提的是，视频画面中还出现了类似VC均热板的材料，结合最新专利中提到的芯片和电路布局优化，预示着华为Mate X6将更为注重内部散热能力，带来更加舒适的用机体验。

另外根据华为此前的玄武架构来看，猜测「分布式玄武架构」可能也会结合折叠屏多个部件，从而形成一整套解决方案，包括背板、铰链、材质、屏幕玻璃和铰链等等。一旦在各个层面增强可靠性，以此形成合力，便有望使华为Mate X6轻松应对“磨损、变形、刮花”等各种风险，为用户提供更加持久耐用的体验。

在「分布式玄武架构」预热视频中，展示了多个极端可靠性测试场景，包括重物冲撞手机、悬挂摩托车等，它们直观展示了华为Mate X6在可靠性方面的出色表现，尤其是悬挂摩托车的画面，预示华为Mate X6不仅有结构上的变化，可能还会引入强度更高的创新材料。

值得注意的是，视频中还展示了电锯与手机的摩擦画面，这进一步表明华为Mate X6的屏幕可靠性又有了显著提升，或许华为会在玄武钢化昆仑玻璃的基础上，引入全新材料和工艺技术，让折叠屏抗刮、耐磨能力再上一层楼。

对于消费者来说，可靠性依然是选购折叠屏的一大考量因素。因为相比其它功能体验来说，可靠性决定着一部手机的使用风险和生命周期，一旦发生意外就可能面临更高代价的维修甚至数据丢失。华为Mate X6结合「分布式玄武架构」，全面提升折叠屏抗跌落、抗冲击、抗形变、耐磨损、耐极限温度等可靠性能力，无疑体现了它以消费者为本的产品设计思路。

回顾华为折叠屏走过的五年历程，可靠性一直是华为的重点攻克方向。如华为Mate Xs曾不计成本使用双层聚酰亚胺柔性材质，有效提升了屏幕的折叠次数和使用寿命;华为Mate X3首次在内屏层引入“遇强则强、遇柔则柔”的非牛顿流体材料;华为Mate X5典藏版外屏首发玄武钢化昆仑玻璃，使得抗刮能力提升300%，耐摔能力提高100%，并拿下全球首个瑞士SGS金标五星抗刮耐摔认证。

华为Mate X5

华为Mate X6自11月20日12:08起，已正式开启预订，预订人数迅速突破万人大关，足以证明广大消费者对华为Mate X6的认可与期待。11月26日华为将举办Mate品牌盛典，届时关于华为Mate X6的所有信息都将全部解密，让我们一同见证史上最强大折叠屏的到来。