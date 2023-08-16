手机行业加速进入“24GB运存”时代？

【天极网手机频道】时至今日，各大手机品牌发展迅速，多镜头、折叠屏、超级快充、1T存储空间等等亮点刺激着消费者。而今天下午两点半，一加品牌又会带来一款重量级产品“24GB运行内存的一加Ace 2 Pro”。至此，手机行业是否已经加速进入了“24GB”运存时代？手机运行内存究竟是何物，24GB运存内存普及又会带来怎样的蝴蝶效应，今天小编就来和大家好好聊聊这件事。

手机的运行内存也可以叫做运存、主存 和RAM(随机存取存储器)，大家可以当做是电脑产品的内存条。我们开启应用后的运行过程大致是这样，首先手机从运行内存从手机存储磁盘中加载各种应用和数据，随后CPU再从运行内存中读出该程序。在一般情况下，存储在手机存储磁盘中的程序必须加载到内存中才能运行，如果运行内存过小则无法运行较大的应用程序。

其实影响手机性能的无非就三个要素处理器、系统、运行内存，有的用户认为其中最为重要的是处理器，运行内存对于实际体验不会有啥大的影响。但这个其实和用户日常用机习惯相关，如果我们只是用来看抖音、聊微信、逛淘宝，那么6GB运行内存确实也够用。但如果我们想要运行多个大型游戏，并且保证我们退出回微信消息不会被杀后台，那么运行内存就起到了决定性作用。以小编的实际体验来说，超高运行内存确确实实可以为我这种重度游戏玩家带来更好的游戏体验，并且后台应用的存留率还会更高。

当然今年下半年我们还会见到更多搭载24GB运行内存的产品，比如真我GT Neo5 Pro以及红魔8S Pro、友商K60至尊版这三款机型都会推出24GB运行内存版本的型号(预计会在9月初开售、K60已经开售)。当然现在爆料的只有这四款机型，小编认为荣耀、OPPO、vivo、iQOO等其他品牌应该也在筹备24GB运行内存版本机型，我们耐心等待官宣即可。

此外，小编还了解到，24GB LPDDR5X内存在今年上半年进行量产，相比于前代的LPDDR5内存，LPDDR5X数据传输速率大幅提升，性能增幅高达百分之三十三。并且24GB LPDDR5X内存还搭载了pre-emphasis功能，这个功能可以提高手机信噪比并且降低误码率，从而帮助手机系统更好的管理自适应刷新。现在手机市场上最大运行内存版本为16GB，最高可以做到40+ APP后台驻留，小编相信24GB运行内存版本的手机应该可以做到60+ APP后台驻留。

而且24GB运行内存设置可以解决用户日常遇到的很多问题，特别是对于一些不喜欢关闭应用的用户，多开应用不卡顿、不杀后台、多个大型手游一起运行这些都是大运行内存的好处。最后，一加 Ace 2 Pro的售价2999起，而已经在售的友商K60至尊版24GB运行内存版本售价3599元，真我GT Neo5 Pro以及红魔8S Pro的24GB运行内存升级版，如果卷一点的话，说不定会来一个加量不加价。

当然24GB运行内存并不是现在手机产品的上限，就物理层面来说，以骁龙8Gen2芯片为例子，理论上最高可以支持32GB运行内存。所以今年下半年我们说不定还会看到某一手机厂商推出32GB运行内存的产品。

小编认为，现在绝大多数手机的运行内存依旧是4GB起步，大家熟知的iPhone就是如此，只有极少的机型运行内存突破了个位数。这次一加Ace 2 Pro的发布势必会像当年一加7 Pro的高刷屏幕一样，再一次给手机行业带来一次改革风暴，不说让24GB运行内存普及，但也会让一些6GB运行、4GB运行内存的产品尽量消失，而在这其中受益的只会是我们消费者。