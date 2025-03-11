网传苹果可折叠iPad Pro将采用屏下Face ID技术

【天极网手机频道】大家都知道目前苹果的产品线中还未有出现折叠屏产品，虽然很久之前就有传言称苹果会在2024年推出可折叠iPad，而且这款可折叠iPad是配备了碳纤维材质的支撑架，可使支撑架更轻更耐用，但这都2025年了也不见有踪影。不过最近又有消息称苹果公司除了在积极筹备折叠屏 iPhone 的研发，同时也在推进一款可折叠屏幕的 iPad Pro。

根据网传消息来看，这款 iPad Pro 工程样机的屏幕尺寸达到18.8 英寸，而且将搭载屏下Face ID，这一消息引发了大家广泛关注与热议。

自 2017 年 iPhone X 发布以来苹果开启了刘海屏的设计篇章。在 iPhone X 的刘海区域，苹果集成了一套极为精密复杂的原深感摄像头系统，以此实现Face ID功能。Face ID包含红外镜头、泛光感应元件、距离传感器、环境光传感器、前置摄像头以及点阵投影器等多个关键组件。通过这些组件的协同工作，iPhone X 能够快速、准确地对用户面部进行识别，为用户带来便捷且安全的解锁体验，同时也推动了智能手机生物识别技术的变革。之后从 iPhone X 到 iPhone 14 Pro，苹果持续对刘海屏设计进行优化，逐渐将刘海屏转变为“药丸屏”，逐渐提升屏幕的屏占比。

此次爆料的可折叠 iPad Pro 搭载屏下 Face ID 技术，从技术实现角度来看，将原本集成于刘海区域的复杂原深感摄像头系统完整地隐藏于屏幕下方，就要克服诸多技术难题，包括如何确保红外镜头、点阵投影器等组件在屏幕下方能够正常工作，且不影响其发射和接收信号的强度与精度;如何在保证屏幕显示效果不受影响的前提下，实现传感器与屏幕之间的良好兼容性等。如果这一爆料属实的话，屏下Face ID 技术不仅将为可折叠 iPad Pro 带来更高的屏占比和更简洁的外观设计，还将进一步提升用户在使用过程中的解锁便捷性与安全性。一旦这项技术在 iPad Pro 上得到成熟应用，未来极有可能被引入到 iPhone 产品线中。届时，iPhone 将彻底告别刘海屏和药丸屏时代，实现真正意义上的全面屏设计，这对于广大 iPhone 用户来说无疑具有极大的吸引力。

尽管市场上已经有众多厂商推出了各种类型的折叠屏手机和平板电脑，但苹果在折叠屏设备领域一直以来都保持着相对谨慎的态度，迟迟未入局。不过这一次可折叠 iPad Pro 的曝光，可以看出苹果正在积极布局折叠屏市场。据悉，可折叠 iPad Pro将搭载18.8 英寸的超大屏幕尺寸，使得这款设备在展开后能够提供极为广阔的视觉空间，无论是用于专业的图形设计、视频编辑，还是日常的文档处理、娱乐观影等场景，都将带来更为出色的体验。

据说苹果还在开发一款采用无折痕显示屏的笔记本式可折叠 iPhone，将于明年年底发布。 据报道，由于内部空间的限制，这款可折叠 iPhone 将不会采用 Face ID，而是将 Touch ID 集成到一个侧面按钮中，类似于最近的 iPad Air 和 iPad mini 机型。

目前关于可折叠 iPad Pro 的具体发布时间和售价等信息尚未可知，不过有分析公司称苹果计划在2027年推出配备OLED显示屏的 18.8 英寸可折叠 iPad Pro，虽然不能确信，但还是挺让人期待的。