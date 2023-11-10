从iPhone转为华为Mate60系列，这份手机数据“搬家”指南请收好！

【天极网手机频道】8月29日，华为开启“Mate60 Pro先锋计划”，一时间燃爆整个数码界，各路网友按时线上蹲点抢购，上架即售罄;8月30日，华为Mate 60 Pro及华为Mate 60在华为商城开启订金预售，一小时内闪电售罄;9月3日，华为Mate 60 Pro正式开启全渠道销售，全国多地华为门店再现排队盛况，引发抢购热潮。可以说，当时从手机圈到整个科技行业都掀起了一股“华为热”!

截止到10月20日，来自研究机构Counterpoint的数据显示，华为在六个星期内，售出了160万台Mate60 Pro手机，其中40万台在过去两个星期内卖出。从全民热议、频频霸榜，到排队抢购，再从产品力到影响力，华为Mate60系列口碑爆棚，成为当之无愧的年度现象级热销爆品。

由于华为Mate60系列发布后话题热度与销量双双走高，也让大量用户的选购意愿不断从iPhone转向华为，而如何高效便捷的将iPhone数据迁移到新手机，则成为了大家关注的焦点问题。

想要将旧iPhone手机数据传输到华为手机，作为过来人，在这里教大家两种方法!

方法一：借助华为手机克隆

苹果iOS系统和华为的鸿蒙系统就像无法交汇的两条平行线，华为官方提供的【手机克隆】就是一座桥梁，可使两条平行线变成互通的相交线，可将旧手机上的图片、视频、联系人、日历四项迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。

操作流程如下：

第一步，在新旧智能手机上安装华为手机克隆App，在接收数据的手机选择”这是新手机”，它会生成一个二维码/自动创建新的无线热点，并提供WIFI密码;

第二步，在要发送数据的智能手机上，选择旧手机，通过扫描新手机生成的二维码/输入新手机生成的WIFI密码连接;

第三步，选择要传输的内容，点击“开始迁移”，开始向新手机迁移数据，等待传输完成。

大多数人换了新手机，都舍不得旧手机里的各种回忆，借助华为手机克隆App，分分钟将最在意的本地照片、视频、联系人、日历、下载的应用等迁移到新手机，而且不用数据线、不耗流量，如果你还想更多数据同步到新手机则可以试试下面这种方法。

方法二：使用换机无忧App

如果你是一个十分念旧的人，旧手机上的音乐、文档、闹钟、备忘录、语音备忘录、自定义铃声、提醒事项等都想迁移至新手机，那就可以使用“换机无忧App”的OTG模式，支持迁移包括图片、视频、联系人等14项数据。操作时请注意系统软件版本为华为HarmonyOS 4及以上、苹果iOS 12.0及以上

操作方法如下：

第一步，在应用市场下载安装“换机无忧”App，准备一根的数据线，将新旧两部手机连起来;

第二步，点击“通过USB线导入”，OTG模式需要苹果原装type-C 转lightning连接线(iPhone11及后续产品inbox配备)或苹果官方MFi认证type-C 转lightning连接线;

第三步，完成信任授权并输入锁屏密码;

第四步，勾选迁移的数据项后点击“开始导入”;

第五步，开始导入，进度显示100%导入完成。

如果你还想要过往存储在iCloud上的资料，那就使用换机无忧App的iCloud模式，支持迁移在iCloud云端存储的6项数据，包含日历、联系人、备忘录、图片、视频、提醒事项，具体操作方法如下图，大家可作为参考。

通过以上两种便捷、简单的方法就能将旧iPhone手机数据完整迁移到华为手机，再无后顾之忧，之后便能享受华为Mate60系列带来的一系列高端体验啦!

华为Mate60系列作为华为的最新力作，采用同心设计和大地色卡，让标志性“星环”的美感拓展至机身更大范围，重塑旗舰手机美学设计;颜值提升的同时，可靠性也再进阶，通过超坚韧玄武机身、第二代昆仑玻璃、超耐用锦纤材质，构建起了超可靠玄武架构，周全守护手机的每一面;卫星通信技术再突破，华为Mate60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，全系标配超强灵犀通信技术，任何场景都能随时畅享高速网络;搭载全焦段超清影像系统，让你随手一拍就是质感大片;还有HarmonyOS 4，带来更好玩、更流畅、更安全的智慧体验。

简而言之，这一次，华为Mate60系列携重磅黑科技强势回归，凭借其强大的技术实力和创新能力成为史上最强Mate手机，因此，也难怪会受到这么多人的喜爱!