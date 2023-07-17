你的iPhone发烫吗？苹果客服：需去诊断手机软硬件是否有故障

【天极网手机频道】iPhone的槽点除了万人唾弃的信号差和续航之外还有一个就是发烫，尤其到了夏季称其为“烫手山芋”也不为过。近日iPhone也因为夏季机身发烫而冲上热搜，尤其是在镜头下方以及开机键周边异常烫。对此苹果客服表示手机发烫和夏季气温高有一定关系，而且在首次设置设备、从备份恢复、为设备充电(包括无线充电)、使用图形密集型或处理器密集型 App、游戏或功能包括增强现实 App时、流播放高质量视频等情况下也有可能导致设备发热，最好还是去诊断手机硬件或软件是否存在故障。

其实苹果在官网上专门有一页标注着产品的适宜使用温度，让用户了解iPhone和iPad的工作温度和温度管理。页面提醒到在温度介于 0ºC 至 35ºC(32ºF 至 95ºF)之间的环境中时，低温或高温环境可能会导致 iOS 和 iPadOS 设备改变行为来调节自身温度，如果在炎热环境中使用 iOS 或 iPadOS 设备，可能会永久性缩短电池续航能力。不过iOS 和 iPadOS 设备内都有热保护功能，如果设备的内部温度超出正常工作温度范围，设备将尝试调节自身温度以保护内部组件。 但还是提醒用户，在温度介于 -20ºC 至 45ºC(-4ºF 至 113ºF)之间的环境下不要将设备留在车内，因为汽车长时间停泊后的车内温度可能会超出这个范围，也不要将设备长时间置于阳光直射下。



苹果官网截图

如果设备的内部温度超出正常工作温度范围，设备可能会出现设备充电(包括无线充电)变慢或停止、显示屏变暗或黑屏、蜂窝无线组件进入低功耗状态，信号可能变弱、摄像头闪光灯暂时无法使用、性能变慢等等情况;正在使用导航的话，设备会显示警告后关闭显示屏，但导航功能仍会通过语音提供逐步导航指示，快要转弯时，显示屏会亮起，引导通过弯道。



设备内部温度超出正常工作温度范围时的操作

设备出现“暂停充电”通知时也无需慌张，系统会根据机身温度判断是否继续充电，等设备温度回复正常后充电继续。当手机出现温度警告的信息时，如果当时在充电，尽快拔下电源并且移到阴凉地方，并将设备关机进行降温。



iPhone出现“暂停充电”通知

虽说今年的夏季温度确实高了些，手机这种电子产品当然是“遭不住”的，但苹果设备的散热技术确实是太拉胯了，冬天还可以拿来当个暖手宝，但是放在夏天是比“烫手山芋”都要遭人嫌，超过35℃的环境下使用设备还可能会永久性缩短电池续航能力，本就不富裕的续航更是雪上加霜。



iPhone出现温度警告屏幕

夏季手机发烫不可避免，用户可采取一些相对应的方法，除了避免长时间将设备暴露在高温环境下，大家还可以减少对手机的高负荷使用，比如减少打游戏以及看视频的时间，不用的后台应用也及时关闭，降低处理器的负荷;用户还可以考虑在给设备充电时摘下保护壳进行散热，且不要同时进行高负荷的操作;另外，用户平时也可以定期去清理一下设备上散热孔的灰尘和污垢，确保散热通畅。