再度刷新手机充电速度上限！真我全球首发320W超光速秒充

【天极网手机频道】继240W超级闪充技术将手机充电拉入9分钟时代之后，真我再一次带来最新突破性技术，刷新这一领域的天花板上限。8月14日，真我手机全球首发闪充黑科技――320W超光速秒充，标志着手机闪充速度再次迎来革新性飞跃，中国科技再次引领世界!真我320W超光速秒充在功率、安全性和效率等方面都实现了前所未有的突破，不仅将行业闪充技术推向了新的高度，更将为用户带来全新的闪充体验。

320W超光速秒充，4分30秒的奇迹体验

320W超光速秒充技术，让充电速度再度突破极限，仅需4分半即可将一部4420mAh的手机电池充至100%，较之前的240W闪充技术再次提升了充电效率。这一成就的背后，其实是“高功率、高安全性和小型化”之间的权衡较量，长期在闪充技术领域探索的真我，不仅带来功率的突破，更通过技术创新实现了三者的平衡。

全球首款智能手机折叠电池，再次突破功率上限

为了实现320W的高功率充电，真我带来全球首款智能手机折叠电池，电池中的“万元折叠屏”。真我通过将一块电池切分成四块电芯，并采用柔性电路板和高密度堆叠技术，成功地将四块电芯折叠并放入手机内部，每块电芯都采用了先进的叠片工艺，厚度只有2.9mm，但容量却比传统设计增加了10%，提升电池容量的同时，还保证了电池的稳定性和安全性。

除了电池本身的技术突破，这次的320W超光速秒充在充电生态上也做到了全面革新，从充电器的设计、充电协议、充电软件算法到电池组电芯，细到每一个元器件的性能保障，真我都做到了行业领先水平。

真我首发“隔空传电”技术，充电安全再升级

在用户最关心的充电安全性方面，真我也同样下足了功夫。作为闪充领域的先行者，真我已经商用了包括适配器、接口、电池过载保护、电池熔丝保护等多项安全防护手段。在此之上，基于UFCS融合快充标准的320W闪充技术，支持更精细的电压、电流步进调节，提升了充电过程的安全性。

此外，真我首发“隔空传电”技术，即高功率密度磁耦合DCX降压技术，能够在电路发生击穿等严重故障时，确保高电压与电池隔离，从而避免电池过电压充电的安全风险。该技术最大的难点在于模组的小型化，真我通过技术研发，将其压缩到仅3mm厚度，十多项专利技术让指尖大小的模组，实现40V到20V电压变换，同时保持卓越的转换效率和热管理，使320W超光速秒充能够实现约98%的功率效率，在保证了安全性的同时，还实现了高功率。

双口输出双快充，高功率和便携性兼得

在轻便兼容方面，真我也做到全面革新。320W超光速秒充的充电头，做到3.3W/立方厘米的功率密度，满足小巧便携的同时，还支持两个Type-C输出，并兼容市面上主流的快充协议，包括UFCS(高达320W)、SuperVOOC、PD、PPS等协议，不仅满足用户对于高功率闪充的需求，还能够支持两部设备同时充电，更兼顾了使用的便携性。

五大黑科技齐发，推动用户体验全面升级

除了引领行业的闪充技术，真我还在视觉、听觉和触觉方面带来五大全新黑科技。业内首个利用端侧AI模型实时提升分辨率的AI游戏超分技术，带来更清晰的视觉体验;能够调整声音定位的全息音频技术，让游戏过程不会被来电提醒干扰，带来更沉浸的游戏体验;世界首款智能手机防反射显示屏，显著降低屏幕反射率，即使低亮环境下，也有清晰可视效果;业界首款支持滑动与按压感应的固态按键，在拍照中进行滑动变焦与按压快门，带来相机一样的丝滑触感;还有AI图生视频，能够将单个图像转换为动态的25帧视频，将静止的瞬间变成充满活力的故事。这些技术的发布，更进一步彰显了真我在科技创新方面的实力和决心，更促进了整体行业的创新水准。

作为行业闪充技术的引领者，真我始终致力于通过技术创新提升用户体验。此次320W超光速秒充技术的发布，不仅展示了真我在闪充技术领域的深厚积累，更为智能手机市场树立了新的标杆。真我通过技术与消费者洞察相结合，为用户打造高性能产品，为全球年轻人提供超越期待的卓越技术，也让中国科技再次引领世界。