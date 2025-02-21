手机也能远程办公，OPPO Find N5轻松搞定

【天极网手机频道】移动办公正改变着我们的工作和生活方式，OPPO推出全新的Find N5折叠屏手机，凭借创新的技术和贴心的设计，为移动办公带来前所未有的便捷体验。



OPPO Find N5

OPPO Find N5推出远控电脑功能，彻底打破了手机与MacOS之间的生态壁垒。这意味着，当你身边没有电脑但是需要临时处理存放在办公室电脑上的文件时，Find N5可以轻松实现远程访问和控制电脑桌面，无需繁琐的设置，只需确保Find N5与你的Mac电脑处于同一账号下，即可实现免密登录和远程操控。这一功能不仅支持文档的查看和编辑，还能操控其他应用，而且Find N5还配备了超仿真的Mac键盘与触控板，提供符合直觉的操控体验。



OPPO Find N5跨端互联远程操作

不过传统远程控制需要登录通讯软件传输文件，过程繁琐且效率低下。但OPPO Find N5可以在远控电脑状态下支持分屏操作，直接将电脑文档一步拖进分屏应用，连接、分屏、拖拽即可完成存储和分享，这种直观、高效的文件传输方式，不仅节省了时间，还提升了工作效率。



文件一拖即达

OPPO Find N5不仅支持远程操控电脑，还通过O+互联技术，实现了跨端文档互传和同步。当你在电脑上需要访问、管理或编辑手机上的文档时，只需简单操作，即可实现跨屏文档高速传输和实时同步。无需下载，点击即可浏览手机内容，让跨设备办公更加无缝衔接。值得一提的是，OPPO Find N5出厂搭载ColorOS 15，不仅能与安卓系统、苹果、Windows生态相连接，通过文件随心开功能，能够快速读取 Keynote、Pages、Numbers、 Adobe PDF 、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效。



OPPO Find N5支持多种文档格式

对于折叠屏手机而言，如何在屏幕上高效阅读和处理文档一直是个难题。Find N5首次针对折叠屏进行文档应用交互适配，实现了分屏浏览的交互体验。分屏阅读不仅解决了正文和目录相互遮挡的问题，还让阅读更加流畅，输出更加高效。无论是写批注还是看原文，都不再需要反复切换页面，让工作更加专注和高效，结合小布问答和分屏交互模式，帮助用户快速理解和消化文档内容。

全新的全局控制器支持多种窗口模式的选择，轻点即可切换。任务栏交互逻辑也得到了优化，大屏状态下任务栏自动隐藏，不遮挡全局视野;应用界面上滑即可呼出任务栏，选择应用拖拽到当前窗口进行分屏，窗口切换更加直觉和自然。

OPPO Find N5以其强大的远程办公功能、智能的文件管理、高效的分屏操作以及贴心的设计细节，重新定义了移动办公的可能性，让工作回归工作，时间留给生活，真正实现了“短差不用带电脑，小事不用回公司”的便捷生活。随着移动办公的不断发展，OPPO Find N5必将成为更多职场人士的首选，引领移动办公的新潮流。