评测：手腕上的全能代表，荣耀手表5从健康管理到智能互联的全方位升级

【天极网手机频道】好像在不知不觉中，智能手表已经融入到了我们的生活当中，不仅可以进行健康监测，还能提供丰富运动种类，辅助用户健康运动，甚至可以支持支付功能、接收信息等等，就算手机不在身边也能第一时间知道有信息待查看，可以说智能手表已经成为大多数人不可或缺的电子设备之一。



在荣耀Magic7系列发布会上，全新荣耀手表5也一同亮相，不仅在外观设计上简约时尚，更在功能体验上带来了诸多惊喜。



荣耀手表5

外观

荣耀手表5采用流线风格的圆润外观，侧边旋钮功能键为45齿精雕设计，功能键下方是扬声器;背面是心率感应区域和充电口，背部两侧有两枚按键，轻松按下即可快速拆卸表带;外壳采用铝合金材质，坚固耐用的同时兼具轻便性，整体外观做工精致美观。

屏幕搭载1.85英寸的方形AMOLED显示屏，分辨率为450x390，像素密度高达322PPI，峰值亮度可达1000尼特。无论是在阳光明媚的户外还是低亮度环境中，均能达到理想显示效果。

荣耀手表5提供包括油画、星象、拟物、宠物等不同风格主题类型的表盘供用户选择，用户可在设置-表盘与桌面中更换，更多表盘可通过荣耀运动健康app表盘市场下载，安装后自动同步至手表表盘。

连接

关于连接还是比较简单的，如用荣耀手机的话打开蓝牙后可直接使用自带“荣耀运动健康”APP扫描手表配对码进行配对，或者打开手机蓝牙，手机和手表靠近即可连接，荣耀手表5采用了蓝牙5.2技术，支持BLE/BR/EDR等多种模式，使得连接更加稳定、快速。如果使用其他品牌手机的话需要下载“荣耀运动健康”App连接。

与手机连接后，手表会通过蓝牙与手机即时同步数据，包括联系人、通话记录、天气、通知信息、运动健康数据等等。此外，着荣耀手表5支持eSIM，这意味可以直接和手机终端共用一个号码，既能独立通话也能独立上网，如遇紧急事宜，可通过eSIM电话进行回复。

而且荣耀手表5加入了MagicRing同账号信任环功能，使得手机中的消息可以通过信任环远场能力同步到手表上。这意味着，当在工作或是其他没有使用手机的场景时，只需轻轻一抬手腕，就能查看收到的消息和通知。

功能

说到运动，荣耀手表5支持12种专业运动和85种自定义运动模式。在运动过程中，荣耀手表5支持包括户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、椭圆机、划船机在内的6种运动自识别检测，85种运动模式涵盖了健身、休闲、舞蹈、球类、水上项目、冰雪项目、极限运动等多个领域，手表能主动监测用户运动状态，并主动提醒用户开始记录对应的运动。运动中，可获得用户心率、次数、距离、训练压力、恢复时间等全面的运动数据，能让自己更全面的了解每一次运动状态。

在实际的运动测试中，荣耀手表5会实时记录运动时长、心率以及消耗，运动结束后手机端会有详细的运动报告，包括运动总消耗、平均心率、最高心率，同时提供心率曲线图查看，最下面还有各心率区间的详细时间，包括了热身、减脂、有氧耐力、无氧耐力以及极限区间，这样可以更了解自己的燃脂心率区间，在不同的训练阶段更有效的燃烧脂肪，而且提供有氧训练压力、恢复时间等全面的运动数据，能让自己更全面的了解每一次运动状态。

除此之外，荣耀手表5还提供户外/室内健走、骑行、登山、羽毛球、跳绳、网球、游泳、滑雪、椭圆机、划船机等户外、室内运动主动监测及记录。如果没有大家的运动模式，可以在“锻炼”模式拉到最下面点击“添加运动”，这里会将运动细分，基本上已经涵盖了所有的运动类型项目，用户可以从中找到自己需要的运动类型进行训练。

荣耀手表5首次创新使用荣耀北极星定位系统，GPS信号强度提升100%，而且北极星算法采用了高精度轨迹算法，基于芯片原生定位性能逐步增强，能够提供更高精度的运动跑步轨迹，让用户在运动时获得更准确的数据反馈。如果进行户外步行/跑步等运动时，遇到信号差或是楼房密集地区，也不用担心运动路线会因信号差而中断，而且荣耀手表5会实时显示跑姿数据，帮助跑友减少受伤风险。

荣耀手表5可监测记录睡眠情况，手表自动识别入睡、出睡、深睡、浅睡、快速眼动的状态，可以准确地分析出睡眠质量及呼吸质量，并提供睡眠质量分析与改善建议。除了手表端，手机端也可以查看到睡眠数据，包括睡眠指标评价、夜间睡眠占比、近7日睡眠时长等，帮助用户更好了解睡眠状况。

另外，荣耀手表5可持续监测心律和睡眠呼吸，识别可能潜在的早搏、房颤等心脏健康风险和睡眠呼吸暂停风险，守护用户的心脏健康。

续航

续航方面，荣耀手表5首次采用新一代硅碳负极材料电池，电池容量达480mAh，并采用了“一主二协”三芯架构，结合荣耀MaigcOS智慧生态的OS Turbo X电源管理，通过智能系统级用户场景和系统负载，动态调整算力，实现软硬件调度，在保证手表性能的同时实现更出色的功耗表现。根据官方数据显示，荣耀手表5在eSIM典型场景下连接荣耀手机使用，最长续航可达10天;在24小时全天候eSIM独立使用场景下，续航也能够达到3天以上;不开eSIM的长续航模式下，续航可达15天。

这样的表现能力，让我们在日常使用中可以减少需要频繁充电带来的续航焦虑，短途旅行、出差等场景下不需要携带手表充电器，可以更加自由地享受智能生活。

其他功能体验

除了以上提到的功能外，荣耀手表5还支持支付宝支付和微信支付功能以及NFC功能，这能让大家在付款、乘坐交通工具或进行门禁刷卡时，只需轻轻一抬手腕就能完成操作。这不仅提高了出行的便捷性，还能更加高效地利用时间。

总结

荣耀手表5作为荣耀新款智能手表，凭借其在定位、健康管理、续航以及运动功能等方面的全面升级，为用户带来了更加便捷、智能的使用体验。无论是户外探险还是日常健康管理，超长的续航能力还是丰富的运动功能等，荣耀手表5都能成为得力助手。