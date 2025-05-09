vivo Y300 GT新机正式开售：7620mAh电池+天玑8400满血版

【天极网手机频道】自去年底以来，vivo Y300 系列就不断推出多款机型。其中，vivo Y300 Pro 首发搭载的 6500mAh 超薄蓝海电池，曾打破蓝海电池容量纪录，而新进发布的 vivo Y300 GT则是带来7620mAh 超薄蓝海电池与 90W 远航闪充的组合，再次刷新其电池容量记录。5月9日，@vivo官方微博宣布Y系列新机Y300 GT正式开售，国补首销优惠价到手1614元起。新机凭借全方位的创新升级与硬核配置，强势刷新了千元机的价值标准，为用户带来超乎想象的使用体验。

天极网了解到，续航能力向来是 vivo Y 系列的核心优势，而 vivo Y300 GT 更是将这一优势发挥到极致。它搭载了高达 7620mAh 的超大蓝海电池，这一容量不仅打破了 vivo 手机的历史纪录，更为重度手机用户提供了全天候的电力保障。无论是连续数小时刷剧追剧、酣畅淋漓地开黑打游戏，还是频繁切换各类 APP 处理工作与生活事务，Y300 GT 都能从容应对，让电量焦虑彻底成为历史。

当电量仅剩 1% 时，微电精灵 2.0 超省电模式迅速启动，确保手机能够满足接打电话、查看行程等基本需求，在关键时刻展现出强大的 “续命” 能力。同时，90W 远航闪充技术大幅缩短充电时间，让用户无需长时间等待即可 “满血复活”。值得一提的是，在 vivo 独家算法的加持下，这款手机的电池在使用约 4 年时间后，仍能保持 80% 以上的容量，持久耐用性令人十分安心。

在性能表现上，vivo Y300 GT 同样可圈可点。其搭载的联发科天玑 8400 满血版旗舰芯片，采用了先进的台积电 4nm 制程工艺与全大核 CPU 架构。无论是多任务并行处理、日常办公事务，还是运行对性能要求极高的大型游戏，都能轻松驾驭，流畅度丝毫不逊色于高端旗舰机型。配合 7000mm² 的超大 VC 液冷均热板，即使长时间高负载使用，手机也能有效散热，始终保持冷静，彻底告别发热困扰。

外观设计方面，vivo Y300 GT 在轻薄与质感之间找到了完美平衡。尽管内置了超大容量电池，但它的机身厚度仅为 8.09mm，重量 212g，搭配微曲面后盖，握持手感舒适，即便长时间使用也不会感到疲惫。手机背部摄像头区域采用金属格栅纹理装饰，复古表盘风格的设计别具匠心，不仅提升了整机的辨识度，更彰显出精致优雅的格调。

在耐用性上，vivo Y300 GT 堪称 “全能战士”。它通过了淋雨、砂尘、跌落等军工级严苛测试，高弹缓冲材料与四角加固结构能够有效分散冲击力;双重强化金刚盾玻璃搭配出厂预贴的抗摔膜，大幅降低了碎屏风险。此外，IP65 级防尘防水功能以及油手 / 湿手触控功能，使其能够轻松应对各种复杂环境挑战，实现了从内到外的可靠防护。

显示效果同样是 vivo Y300 GT 的一大亮点。6.78 英寸的 AMOLED 屏幕采用华星光电 C9 + 材质，具备 1.5K 分辨率与 144Hz 高刷新率，带来细腻流畅的视觉体验。5500nit 的峰值亮度，即使在强烈阳光下也能清晰显示内容，充分满足户外使用需求。同时，该屏幕还通过了 SGS 五星阳光屏认证，具有低蓝光、低频闪特性，贴心呵护用户的用眼健康。

据悉，全新的 vivo Y300 GT 已于 5 月 9 日 10:00 正式开售。无论是追求长续航的实用主义者，还是注重性能体验的科技爱好者，这款在续航、性能、外观、耐用性等方面都表现出色的千元机，无疑是超值之选，近期有换机需求的朋友不妨多多关注。