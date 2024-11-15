果味十足 OPPO Reno13开启预售：号称最美小直屏

【天极网手机频道】上个月，OPPO带来了自家的新一代旗舰OPPO Find X8系列，其卓越的抓拍能力和相机功能着实赢得了很多用户的好评。在近期，OPPO开始预热一款新的手机，新一代超美小直屏――OPPO Reno13，这款手机于10月14号已经开始预热，预购可获赠腾讯视频VIP会员季卡。

关于OPPO Reno13系列的爆料，微博“OPPO刘波”发文称“OPPO Reno13的机身质感将会全面升级，是名副其实的超美小直屏，不仅视觉上好看，拿在手里，手机质感也是同档位里最好，具有「越级」的机身质感。”同时还晒出了边框、后盖的对比图。

除了OPPO官方的预热，微博博主“数码闲聊站”也爆料了关于Reno13的后置摄像头的对比图，并且表示OPPO Reno13的后置摄像头将采用和iPhone一样的冷雕玻璃设计，无缝一体成型，从外观和质感上看更像是Ophone。

无论是今年的OPPO Find X8还是OPPO Reno13，OPPO今年的营销手段都是通过追赶iPhone设计和质感出发，从大的角度来看，iPhone确实是手机行业的做工、质感和设计的标杆，学习iPhone好的设计确实不失为一种不错的选择，向大家公认的设计看齐，总不那么容易出错，但是从长远的角度来看，一家散失创造力的公司了，只能依靠学习前辈经验成长不能创新的公司是注定走不远的。无论市场的反响好坏与否，OPPO能否在未来的手机市场中仍然保留一席之地，仍然需要依靠自身软硬件核心技术的积累。

（图片来源：微博博主“数码闲聊站”）

OK，以上就是关于OPPO Reno13的爆料汇总，OPPO的Reno系列的卖点一直主打拍照和摄像方面堪比旗舰手机，对于那些手机性能没有那么高需求的用户，相信OPPO Reno13将会是你的不错之选。在手机发布之后，天极网也将第一时间带来关于OPPO Reno13的相关评测，一起期待吧!