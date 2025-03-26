OPPO Pad 4 Pro：安卓平板性能天花板

【天极网手机频道】自OPPO Pad 4 Pro开启预热以来，凭借“首款搭载骁龙 8 至尊版”这一旗舰级配置，迅速成为业界瞩目的焦点。这款即将发布的OPPO Pad 4 Pro 在移动端最顶尖的处理器的加持下必将建立起强大的性能优势，这势必让那些有着高性能追求的游戏玩家产生浓厚的兴趣，不仅如此，其还配备了超过13英寸的超大屏幕，给很多有着无纸化学习需求的在校学生群体带来新的选择。天极网将从外观设计、性能表现、游戏实测及续航充电四大核心维度入手，结合详实的测试数据与创新亮点，全方位剖析OPPO Pad 4 Pro的卓越实力。

既然提到性能，就不得不先说说OPPO这款Pro级平板所搭载的处理器。OPPO Pad 4 Pro搭载了目前移动平台上最顶尖的处理器之一――骁龙 8 至尊版芯片。这款高通骁龙最顶级的芯片首次引入了自研的Oryon CPU架构，打破了传统的设计模式。它采用了八核架构，包括2个超级内核和6个性能内核，取消了以往的能效核心配置。超级内核的主频高达4.32GHz，性能内核则为3.53GHz，这种全大核设计旨在提供更强大的计算性能。

在CPU方面，相较于上一代单核和多核性能提升了45%，能效提升了45%，GPU性能提升了40%，而功耗降低了40%。在AI算力方面，NPU性能提升了45%，能效同样提升了45%。从去年搭载骁龙 8 至尊版的手机表现来看，用户完全无需担心其在性能上的表现。具体到OPPO Pad 4 Pro，根据天极网的Geekbench 6性能测试，OPPO Pad 4 Pro的单核跑分为3098，多核成绩为9467，GPU得分更是达到17772，表现非常优秀。

此外，很多用户可能会担心这款Pad是否搭载了所谓的“残血版”芯片。经过天极网的安兔兔硬件查询，测试结果显示，OPPO Pad 4 Pro搭载的是8核满血版的骁龙 8 至尊版处理器。更让人放心的是，在安兔兔的跑分测试中，这款平板获得了超过296万的高分，表现非常强劲，完全不输其他搭载同款芯片的高端设备。

在理论性能测试之后，可以说OPPO Pad 4 Pro在安卓阵营中确实具备了领先的性能优势。这么强悍的性能，自然让人对其在游戏中的表现充满期待。值得一提的是，OPPO Pad 4 Pro独家实现了业内大型游戏的“超帧”和“超画”技术，尤其在《原神》这类高要求游戏中，支持最高2.1K+120帧的画面体验，极大提升了游戏的流畅度与视觉效果。

(超分前、超分后)

天极网在室温条件下，对OPPO Pad 4 Pro进行了极高画质下的120帧《原神》测试。得益于OPPO Pad 4 Pro搭载的独家潮汐引擎3.0，结合34857mm²天工散热架构MAX，这款平板展现了强悍的游戏性能和散热能力。在为期30分钟的随机跑图测试中，平板的平均帧率保持在118.5帧，且全程没有出现降亮度或明显的机身发热问题，手感依旧保持稳定。可以说，无论是游戏内的画质表现，还是游戏外的机身温度，OPPO Pad 4 Pro在游戏方面的表现都交出了足以令性能党满意的答卷。其强劲的性能和出色的散热系统，确保了即使在高负荷的游戏场景下，依然能够提供流畅的体验和舒适的手感，完全不逊色于高端游戏设备。

当然，很多用户可能会对在13.2英寸的大屏平板上玩游戏的体验有所疑虑，特别是长时间手持游玩会不会感觉累手。确实，如果长时间直接捧在手上玩游戏，手部的疲劳感是不可避免的。但是，如果购买了官方的磁吸分体式键盘套件，这个问题就能得到有效解决。这个键盘套件支持超大的俯仰角度调节，可以将平板轻松架在桌面上，不仅能有效减轻握持的压力，还能为平板提供更好的散热空间，从而改善长时间游戏时的体验，让游戏过程更加舒适流畅。

最后，来聊聊续航和充电方面。这款OPPO Pad 4 Pro搭载了一块超大电池，容量高达12140mAh。在天极网的续航测试表现如下(测试模型包括一小时听音乐、一小时在线视频、一小时小红书、一小时玩《原神》以及待机8小时(仅供参考))。

超过12000mAh的超大电池与骁龙8至尊版的结合，使得这款平板的续航表现达到了新的高度，无论是长时间使用还是高强度游戏，依然能够保持较为持久的使用体验。

最后，天极网还对这款平板进行了充电测试。OPPO Pad 4 Pro最高支持67W超级闪充，半小时可充电41%。由于其电池容量超过12000mAh，充满电大约需要107分钟。虽然充电时间较长，但考虑到其卓越的续航表现，这样的充电速度依然是可以接受的。(数据仅供参考)

以上内容详细介绍了OPPO Pad 4 Pro在性能、电池和充电方面的表现，可以说，2025年安卓平板的上限已经被OPPO Pad 4 Pro率先带到了新的高度。在如此强大的硬件优势下，系统层面的表现无疑将更加引人期待。OPPO Pad 4 Pro在软件调教上的创新与优化，是否能进一步提升用户体验？软件层面的内容体验，天极网将在晚些时候为大家带来。