苹果新款MacBook Air搭载 macOS 15.4 Sequoia，手机靠近即可同步数据

【天极网手机频道】3月5日晚，苹果发布了包括搭载M4芯片的MacBook Air、Mac Studio以及突破性的M3 Ultra芯片在内的新品，其中MacBook Air和Mac Studio将搭载macOS 15.4 Sequoia系统(系统于4月份发布)，将大幅简化新款MacBook Air和Mac Studio的设置流程，用户只需将iPhone或iPad靠近Mac即可快速登录其Apple帐户，前提是iPhone或iPad也必须更新至iOS 18.4或iPadOS 18.4或更新版本，而这些更新也将于4月份发布。

作为苹果笔记本系列的经典之作，MacBook Air一直以来以其轻薄的设计、出色的续航以及卓越的便携性而备受青睐。新款MacBook Air搭载了苹果自研的M4芯片，这颗芯片采用了先进的制程工艺，不仅在性能上有了显著提升，更在能效管理上实现了重大突破。M4芯片集成了强大的CPU和GPU核心，能够轻松应对日常办公、图形处理、视频剪辑等多种应用场景。同时，M4芯片还配备了神经网络引擎，能够加速机器学习任务，提升设备的智能化水平。

除了性能上的提升，外观上MacBook Air有13英寸和15英寸给大家选择，除了午夜色、银色和星光色外还新增了天蓝色配色，并且依然保持了其标志性的轻薄设计，便携性依然出色。

另外，针对现代办公场景中日益增长的线上会议需求，新款MacBook Air配备了全新的1200万像素Center Stage镜头。这颗镜头不仅支持高清视频通话，更具备人物居中功能，能够确保用户在视频会议中始终保持清晰的画面。MacBook Air还搭载了雷电4双接口，支持高速数据传输和外接显示器扩展，进一步提升了设备的实用性。

在续航方面，新款MacBook Air配备了53.8Wh的大容量电池，结合M4芯片的高效能管理，能够为用户提供长达数小时的续航时间。同时，雷电4接口的支持也大大增强了设备的扩展性，用户可以根据需要连接多种外设设备，满足多样化的使用需求。

与MacBook Air一同发布的还有全新升级的Mac Studio。作为苹果针对专业用户推出的高性能工作站，Mac Studio一直以来以其强大的计算能力和出色的稳定性而著称。

此次发布的Mac Studio搭载了M4 Max以及M3 Ultra芯片，两款芯片是苹果为Mac Studio量身打造的高性能处理器，均采用了先进的制程工艺和架构设计，能够为用户提供极致的计算性能和图形处理能力。其中，M3 Ultra芯片更是被誉为苹果迄今打造的最强芯片之一，其性能表现足以媲美甚至超越市场上的同类产品。

至于为什么顶配版Mac Studio使用的是 M3 Ultra 芯片而不是M4 Max芯片，苹果方面表示并不是每一代Mac的M系列芯片都会包含“Ultra”芯片。

针对用户对于内存和存储空间的高要求，新款Mac Studio提供了丰富的配置选项。其中，M4 Max版本最高可支持64GB内存和8TB存储空间;而M3 Ultra版本最高可支持512GB内存和18TB存储空间。这样的配置足以满足用户对于大规模数据处理、复杂图形渲染以及高性能计算等多种应用场景的需求。

新款Mac Studio升级到了雷电5接口，这一接口支持最高达120Gb/s的数据传输速度，还能够连接多台8K显示器。这意味着用户可以在一个工作区域内同时查看多个窗口或应用程序，大大提升工作效率。此外，Mac Studio还支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3技术，提升了设备无线连接性能。

在价格方面还是有点让人“望而却步”，搭载M4 Max芯片的Mac Studio起售价为16499元(36G内存+512G固态硬盘);而搭载M3 Ultra芯片的顶配版价格更是高达112045元，3月7日上午9点接受预购，3月12日发售。

这样的价格定位显然是针对高端专业用户而言的，不过考虑到Mac Studio所提供的卓越性能和稳定性以及苹果在品牌影响力和售后服务方面的优势，这个价格还是具有相当的竞争力。