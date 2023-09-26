基带升级，USB-C采用通用标准，但是牙膏依旧-iPhone 15 Pro Max拆解分析

【天极网手机频道】近日，国外最权威的拆解机构iFixit公布了iPhone 15 Pro Max的详细拆解流程，其中一些值得注意的点我认为很适合向大家分享，能让我们从另一个维度感受这次iPhone 15 Pro Max的变化。

先回答大家两个最关心的问题：信号有没有加强？电池有没有增大？

关于信号：

通过拆解可以看到iPhone 15 Pro Max采用了全新的高通X70外挂基带，这颗基带芯片发布与去年，是高通的第五代5G基带芯片。高通X70具有支持全频段的特点，这对于在全球上市的iPhone手机来说是十分必要的功能。X70不但全球唯一支持从600MHz到41GHz全部5G商用频段，还全球首个集成了5G Ai处理器，可以利用AI优化Sub-6GHz、毫米波频段的5G链路，提升速度、网络覆盖、移动性、链路稳健性、能效，并降低时延。

对于信号的强度，内部选用的通讯基带起着决定性的因素，但外部天线的设计也同样重要，这次iPhone 15 Pro Max在边框的天线排布上并没有与上代产生明显区别。

因此在信号强度的上限提升会比较有限，值得我们期待的是高通X70引入的全新5G Ai处理器在功能上可以优化链路连接的稳健性，并且在丢失信号之后的断网重连能力也会增强。

iPhone15 Pro Max在信号较差环境下的表现会比前代有一定改善。

关于电池：

通过拆解可以看到iPhone 15 Pro Max的电池容量为17.1Wh，相比于iPhone 14 Pro Max容量增大了2.5%，提升很小。更像是苹果为了适配全新主板设计而定制了新的电池，略微提升的电池容量或许只是全新电池形态的附加产物。

通过之前极客湾的测试，iPhone 15 Pro Max所搭载的3nm制程Soc在能效上提升并不显著，因此本次的iPhone 15 Pro Max并不能通过处理器工艺的升级大幅提升续航。期望续航改善的用户会失望，不过上代iPhone 14 Pro Max本身的续航就已经能达到一个不错的水平，对Pro Max续航仍不满意的用户应该占少数。

四个我认为值得分享的细节：

iPhone 15 Pro系列改变了以往的拆机流程，在拆机时可以先从后盖入手，这对于Pro系列后盖的维修成本降低是有很大作用的。不需要像过去一样从正面把手机内部整个拆开来，可以单独进行后盖的更换。

iPhone 15系列的USB-C尾插部分采用了和主流USB-C接口相同的通用标准，所以不用在乎网络上关于苹果的USB-C数据线与安卓USB-C数据线不通用的流言，那些多半是商家为了售卖自己的数据线所散步的谣言，iPhone 15系列拥有标准且通用的USB-C接口。

钛合金边框很坚硬，但是上色部分很容易被刮掉。iPhone 15 Pro系列提供了钛合金原色以及其他颜色的版本，在这些版本中边框的颜色是通过特殊工艺附着在钛合金的表面，目前通过测试来看此方式的上色工艺在耐磨性上是有待加强的，iPhone X最早开始采用不锈钢边框时也出现过类似的情况。

iPhone 15 Pro Max的后置镜头只有长焦的升级。没错，苹果在主摄像头和长广角镜头上挤牙膏了，它就只升级了宣传的长焦部分，其余部分维持了和iPhone 14 Pro系列一致。而iPhone 15的标准版也采用了iPhone 14 Pro相同的主摄模组，因此今年或许会成为Pro和标准版之间影像能力差距最小的一年，毕竟iPhone 15 Pro都是没有那颗全新长焦镜头的。

看完了这次的详细拆解，我们算是对iPhone 15 Pro系列的硬件部分摸了个透彻。

总的来说这次的iPhone：

在续航上不会有明显提升。

在信号不好环境下的网络表现会有一定优化。

第三方后盖维修的难度和成本都有所降低。

USB-C口采用的是通用标准。

钛合金边框也要担心刮花问题。

影像部分只有Pro Max有明显升级，其他型号包括Pro在内的升级仅停留在软件层面。

看到这样的总结，不知道你是否还觉得iPhone15系列能让你心动呢？