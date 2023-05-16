“嘿，Siri”或将成历史，网传苹果计划修改语音助手唤醒方式

【天极网手机频道】Siri作为苹果产品中的语音助手，用户只需要说一句“嘿，Siri”唤醒就可以利用其进行查找信息、拨打电话、发送信息、获取路线、播放音乐、查找苹果设备等等功能。不过Mark Gurman在最新的“Power On”通讯中透露，苹果正在对Siri进行大规模改进，作为改进的一部分，苹果将修改语音助手的唤醒方式，让Siri能够在使用单个词“Siri”作为触发词的情况下理解和响应命令，用户不需要再说“嘿，Siri”。

根据Mark Gurman的说法，这看似简单的功能实际上是一个涉及大量人工智能训练与底层工程修改的巨大技术挑战，产品识别系统需要拥有更精准、灵敏且迅速的识别机制，同时兼具防误判机制。它需要Siri能够在多种不同口音中识别“Siri”这个单词，而不是像现在一样采用“嘿，Siri”来增加唤醒词的辨识度。值得一提的是，苹果还将Siri与第三方应用整合，从而为用户带来更好的使用体验，这意味着用户未来可以通过使用“Siri”单个词来控制第三方应用。外媒预计关于Siri的改进将在今年或明年推出。

除了修改唤醒方式外，苹果还将让Siri与第三方应用进行更深层次的整合，从而为用户带来更好的使用体验。

不过话说回来，虽然作为一名苹果用户，事实上用得上Siri的情况并不多，再加上自己手机的Siri唤醒灵敏度不高，通常喊“嘿，Siri”的时候总是能唤醒别人家的Siri而不是自家的Siri，久而久之也就不怎么用Siri。而且“嘿，Siri”和“Siri”之间就是一个字的区别，多说一个字似乎也没有太大关系。

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