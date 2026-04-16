【天极网手机频道】2026年，OPPO在平板产品线再度发力，一口气推出两款全新力作，进一步完善多终端生态布局。其中定位旗舰的OPPO Pad 5 Pro，是OPPO Pad系列迄今定位最高端的平板产品。

那么，相较上一代产品，OPPO Pad 5 Pro究竟带来了哪些值得关注的升级？在硬件性能、屏幕素质、系统体验以及跨设备协同等方面，又有哪些实质性的创新与突破？围绕这些用户最为关心的核心问题，天极网将为大家全面解析这款新一代旗舰平板的真实表现与使用体验。

天极网此次拿到的是OPPO Pad 5 Pro的“晨曦金”配色版本，整机后盖呈现出低饱和度的淡金色调，在不同光线下拥有细腻的层次变化，观感更偏向内敛与高级。触感方面则采用类似金属磨砂的处理，保证了手感的细腻。后置摄像头模组(Deco)延续简约思路，采用竖排布局，与整机设计风格保持统一。此次评测还同步体验了官方适配的悬浮键盘以及OPPO Pencil3 Pro，这两款配件的加入，也让整机在使用场景上从娱乐进一步延伸至办公与创作领域。

机身尺寸方面，OPPO Pad 5 Pro配备了一块13.2英寸大屏，上手第一感觉颇具“轻薄笔记本屏幕”的既视感，视觉沉浸感明显增强。在如此大尺寸的前提下，机身厚度控制在5.94mm，重量约为672g，兼顾了大屏体验与日常便携性。在屏幕素质方面，OPPO Pad 5 Pro搭载一块13.2英寸3.4K超清LCD屏幕，支持最高144Hz刷新率，带来更加顺滑的视觉体验;手动最高亮度达到700nits，在室内外环境下均具备不错的可视性。同时，这块屏幕还获得了莱茵智能护眼5.0认证，在长时间使用时能够有效降低视觉疲劳，兼顾显示效果与护眼需求。

在视听体验方面，OPPO Pad 5 Pro同样下足功夫。整机采用分布式大功率8扬声器系统，对称布局打造出超大音腔，并通过高低音分频设计实现更宽广的频响范围，低频更具冲击力，整体声场表现更加澎湃立体。同时，设备还支持全景空间音频、空间音频2.0以及声场拓展等技术加持，无论是观影还是游戏，都能带来更具包围感的沉浸式听觉体验，进一步放大这块大屏的娱乐属性。

系统层面，OPPO Pad 5 Pro运行全新一代ColorOS 16，通过进一步强化AI能力，将生产力体验推向新的高度，给平板赋予PC级别的多任务协同能力，给用户打造更全面、高效、更PC的平板体验。

首先是全景自由窗功能，充分利用这块13.2英寸大屏，主流应用均支持自由窗口形态与无级缩放，用户可以根据需求灵活调整窗口大小，也可以通过手势调节成分屏对照布局，在多任务处理场景下显著提升操作效率，整体体验已接近PC级多窗口逻辑。

在文件管理方面，系统同样向PC体验靠拢。全新的文件管理支持更清晰的分级结构与高效检索机制，常用文件夹还可以固定在Dock栏中，提升调用效率。此外，OPPO Pad 5 Pro还支持与PC设备进行深度协同，可作为拓展屏使用，并实现键鼠共享，让这块大屏无缝融入现有办公体系中。

另外，OPPO Pad 5 Pro内置剪映专业版，界面布局、功能逻辑与PC端高度一致，支持最高4K 120帧视频剪辑。配合系统级文件管理能力，用户可以更高效地调用筛选好收藏素材，实现随时随地的视频创作。无论是时间轴编辑还是多轨道操作，都能充分利用大屏优势，显著提升剪辑效率。

为进一步释放这款高性能平板的创作潜力，OPPO 在硬件层面为 OPPO Pad 5 Pro 配备了专属悬浮键盘与 OPPO Pencil3 Pro，在文字输入、学习记录及绘画创作等场景中提供高效辅助。

OPPO Pad 5 Pro 悬浮键盘采用类肤质外壳，通过磁吸触点与平板自动连接，支持多角度俯仰调节。键盘拥有舒适键程，敲击手感干脆柔和，键帽表面的类肤材质进一步提升了长时间输入的舒适度。键盘不仅内置手写笔收纳区域，还搭配超大尺寸触控板，支持丰富的安卓原生触控手势;同时兼容 macOS 海量原生快捷键，带来媲美 MacBook 的流畅手势交互，操作灵活跟手。

OPPO Pencil3 Pro 搭载全新捏压压力感应模块，轻捏笔身即可快速唤起功能轮盘，内置多项实用快捷功能。

AI 随心圈功能可通过笔尖直接圈选屏幕图片与文字，支持对选中内容直接复制、拖拽分享，或通过 AI 进行深度识别，实现智能问答、内容分析与图像处理等操作;AI 绘画画功能则让用户真正实现 “提笔就画”，无论是图片二次创作、精美插画绘制，都能轻松完结合AI快速制作，支持多种绘制风格任意挑选。

在此基础上，AI 绘图表能力依托强大大模型技术，可直接将手绘草图转化为精致可编辑的电子图表或者思维导图，让AI切实优化创作体验整理思路，进一步提升设计与办公效率。

性能方面，OPPO Pad 5 Pro搭载旗舰级骁龙8E Gen5处理器，整体性能处于当前安卓阵营的第一梯队。天极网实测在室温环境下，其安兔兔跑分超过400万分，性能释放相当激进。为了保证持续高性能输出，整机内部采用石墨+VC复合散热结构，总散热面积达到40760mm²，即使在轻薄机身下，依然能够维持稳定表现。

游戏体验同样是其重要发力点之一。OPPO Pad 5 Pro支持《和平精英》3.4K超画质+原生144帧，以及《原神》2.7K超画质+120帧模式，在清晰度与流畅度上实现双重提升，《原神》在开启超分功能后的画质对比如下：

续航方面，OPPO Pad 5 Pro内置13380mAh超大容量电池，在同尺寸产品中处于领先水平。结合系统级功耗优化，在天极网的实际续航测试中，其续航表现如下，足以支撑长时间办公与娱乐使用需求。

经过完整体验可以发现，OPPO Pad 5 Pro不仅凭借13.2英寸大屏带来PC级多任务交互体验，为创作与生产力场景拓展了更多可能，更直观展现出OPPO在平板生态与AI深度融合上的全新探索与实践。

这款新品并未止步于单纯的参数堆砌与硬件升级，而是将核心发力点放在提升平板生态的生产力与创作能力上。产品深度洞察用户实际需求，紧扣未来平板轻办公发展趋势，打造出更贴合办公逻辑、媲美PC级体验的全景自由窗功能。搭配体验更成熟、功能更强大的OPPO Pencil与悬浮键盘，实现了流畅高效的软硬件及AI协同，让平板轻松化身高效办公设备，回归平板电脑应有的全能定位。