通信能力哪家强？搭载灵犀通信技术的华为Mate X3彻底甩开iPhone

【天极网手机频道】当前，可折叠屏智能手机迎来井喷式发展，在厂商差异化设计理念和技术创新的激烈碰撞下，整个新兴高端市场呈现出勃勃生机局面，前景一片光明。今年3月份，入局最早的华为进一步深耕可折叠屏手机领域，秉持用户体验初心，为大家带来全新的华为Mate X3，其搭载数十项全能黑科技再次震撼人心。

仅仅239g的最大重量和展开约5.3mm的整机厚度，让华为Mate X3突破物理结构实现了极致轻薄可靠，成为时下用户携带最轻盈、手感最佳的可折叠屏旗舰。而此次与久负盛名的昆仑玻璃共同亮相的，还有灵犀通信技术，依托于华为百年通信大厂底蕴，在用户用机最基础体验层面，实现了对竞品的遥遥领先。打造出信号满格，不断网的华为手机。

近日，多家科技垂直媒体聚焦用户实际使用场景，使用华为Mate X3 与苹果iPhone开展了一场通信能力对比测试，而从各大媒体的最新公开测试来看，无论是在无信号覆盖的长城，还是海拔高达1997米的华山，又或远航出海等场景中，华为Mate X3凭借灵犀通信技术的优势，在通信能力方面彻底甩开苹果，展现出了畅快无忧、持续稳定的通信性能。

手机自从诞生以来，通讯功能一直都是最为重要的核心功能，而信号强度，也是衡量一部手机好坏的重要标准之一。眼下迎来五一黄金周，相信大多数人都将选择外出旅游，手机通信能力在此时更显得尤为重要。就目前来看，搭载灵犀通信技术的华为Mate X3 无疑是解决通信不稳定、信号质量不佳的最优解。

一直以来，大家都被华为手机影像能力所征服，但要知道通信才是华为最有历史底蕴的杀手锏。去年，华为在Mate 50系列上首发捅破天的通信技术，带来全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，而现在，全新的华为P60和华为Mate X3除了带来升级后的双向北斗卫星消息功能，又带来了灵犀通信技术，让手机信号能力进一步增强。

灵犀通信包含三大核心技术，其中灵犀天线通过智能双模调谐技术，对机身内部信号架构的深度优化，大幅改善折叠状态对信号的影响;而灵犀网络则提供方便智能的通信地图功能，在乘坐地铁遇到信号不好时，提前识别信号风险，预先加载缓存内容，减少卡顿;灵犀算法支持三网并发、四网协同与多设备通信共享。

三网并发让主卡蜂窝、Wi-Fi 2.4GHz、Wi-Fi 5GHz进行高效融合;四网协同和和三网并有些类似，主卡蜂窝、副卡蜂窝、Wi-Fi 2.4GHz、Wi-Fi 5GHz智能协同上网，实现无感网络切换;多设备通信共享，无需打开手机热点既可与平板、电脑共享网络，既省电又快速。

不难看出，灵犀通信技术便是针对手机信号质量应运而生的，该技术在手机信号、网络等方面升级良多，使得在弱信号场景也能拥有稳定网络体验。更重要的是，华为在展现出自身不俗的科技研发实力和雄厚通信能力积累的同时，还为下一步手机通信技术发展指明了方向。

华为一直在致力于技术创新，在通行领域的技术实力更是得到了全球认可，面对未来网络发展趋势，推出了10大数据通信技术创新及10大全新产品，其中就包括“向上捅破天”的北斗卫星消息功能，实现手机卫星通信技术的大众化应用，而华为Mate X3所搭载的灵犀通信技术，则进一步深化了华为折叠系列黑科技旗舰的标签，为我们讲述了折叠屏在通信领域的全新故事。

如果要问在折叠屏市场上，华为究竟改变了什么？答案是，华为正在引领未来。