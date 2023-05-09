iPhone 14好评率仅72%，比iPhone 13下降8%

【天极网手机频道】iPhone 14系列上市也有很长一段时间了，对于此系列很多用户都有褒有贬。在苹果的第二季度财报中就有数据显示iPhone 14系列的消费者满意度高达99%。但是也有调研公司给出的数据显示，在大约66.9万条用户评价中iPhone 14的5星好评率仅有72%，与上一代iPhone 13相比还下降了8%。

根据数据图不难看出，iPhone 14是这近十年来最让人失望的机型，不仅仅是入门款讨嫌，就连两个Pro机型也被拉低，其中iPhone 14 Pro只有76%的5星好评，而iPhone 14 Pro Max也没有很好，虽然有80%的好评率，但依旧是比iPhone 13 Pro Max少了6%的好评率。

分析师认为iPhone 14系列落地如此下场，除了升级不大之外，没有达到用户预期值才是最主要的原因之一。iPhone 14入门款不管是外观、性能还是影像都没有升级，甚至有网友表示iPhone 14只是换了一个包装盒的iPhone 13，还没有任何的吸引力。而且iPhone 14无论是外观还是性能还是影像上与iPhone 13是基本相同的，除了进光量更大的前置摄像头、更大尺寸的CMOS，还有卫星通信外，功能升级几乎都可以通过OTA来实现。在没有特别大的升级情况下，起售价依旧在5999元，对比之下iPhone 13 mini、iPhone 13的起售价在5199元和5999元。作为理智的消费者，当然不会被“割韭菜”。

但是营销还得看苹果，如果说iPhone 14用了上一代的芯片，但价格没有提高，相信很多消费者都不会去买;但如果苹果说你只需要再加100美元你就能升级到大屏，一定会有很多消费者乐意购买。就像你买一款699美元的iPhone 12 mini，但是多100美元的iPhone 12支持双卡双待，还有更大的屏幕和更久的续航时间，从消费者的角度出发，肯定选择买iPhone 12。所以苹果在稳定产品定价用的这一种“减配不加价”的操作模式确实割了一大部分消费者的韭菜，然后消费者体验一段时间之后会发现根本不是苹果宣传的那样，好评率自然是会下降的。

总的来看，自iPhone 4之后用户满意度最高的机型是iPhone 13 Pro Max，五星好评率高达86%，最低的是iPhone 5c，仅有64%。

另外，根据最新消息苹果公司下周将面向公众发布新版本移动操作系统iOS 16.5，大概率会对苹果新闻应用(Apple News)程序中的体育标签以及利用Siri启动能屏幕录制的功能进行调整。据知情人士透露，呼叫Siri启动屏幕录制很简单，只需要对手机说“嘿Siri，开始录屏”，Siri就会使用视频和音频捕捉iPhone的屏幕。要停止录制，可以说“嘿 Siri，停止录屏”。当然，用户仍可以通过“控制中心”来启动屏幕录制功能。

据预计，苹果将在今年6月10日的WWDC大会上正式发布iOS 17系统，届时系统的控制中心会有重大变化，灵动岛的交互和息屏常显设置也将更丰富，还会大幅改进搜索体验等。