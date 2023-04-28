苹果未给USB-C接口设MFi限制， iPhone 15系列最高支持27W快充！

【天极网手机频道】国外媒体发文称，苹果公司目前并未给全面转向USB-C接口的iPhone 15系列采用MFi限制，这也意味着用户无需使用通过MFi认证的数据线就能对iPhone 15系列进行充电以及数据传输。

此前爆料称，苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了Type-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

同时苹果官方数据线高达145元一条，并且如今为了所谓的环保还取消了随机附送的充电器，充电器价格也高达149元，这都为苹果带来了高昂的利润。重点是苹果的数据线是出了名的容易坏，一旦使用不善就会损坏，那么用户就只能选择在官网购买原装数据线或是使用第三方的Lightning数据线。

第三方厂商要是想制造Lightning数据线，并取得官方的认证，就需要经过MFi授权，并且植入苹果的专用芯片，芯片价格为2美元一颗，除此之外还要向苹果交付专利费用。而苹果根据这项服务，每年就能额外收入十几亿美元，相比环保，这些利润可是实打实的利益所在。

也就是说MFi无论是独占性还是经济方面都为苹果带来了巨大收益，在USB-C时代沿用这一限制几乎就是苹果会做的事情。但后续也传出称，苹果的这一做法可能会违反欧盟的法律。在欧盟相关的文件中提到：“最大功率应该表示无线电设备维持运行所需的功率和达到最大充电速度所需的功率之和。”据悉，欧盟规定：移动电话和类似无线电设备，如果能够通过有线充电进行充电，则应配备USB-C Receptacle 转换器，并且如果它们还需要在高于5伏特或高于3安培或高于15瓦特的电压、电流或功率下进行充电，则应采用USB Power Delivery充电通信协议。此外，欧盟早在去年就曾说道：“统一快速充电技术将有助于防止不同生产商不合理地限制充电速度，并有助于确保使用任何与设备兼容的充电器时都具有相同的充电速度。”

或许是受到这一影响，最终苹果还是选择没有在iPhone 15系列中添加MFi认证。此外，爆料还显示，iPhone 15系列仍将支持20W和27W充电，并没有因为转用USB-C接口之后而提升充电功率。

这一点其实并没有出乎外界意料，毕竟快充技术已经诞生多年，苹果一直没有大幅度跟进，只是象征性地提升至最高27W意思一下。此前还可以说是受到Lighting接口的限制，但如今看来更像是苹果的保守性策略。毕竟iPhone系列受众太广，快充技术固然体验极佳，但仍有一些负面影响，这对于用户数量庞大的iPhone而言是无法接受的。因此苹果选择在充电功率的甜蜜点上满足用户，也就无可厚非。