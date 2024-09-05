续航灭霸 钛强大 vivo Y300 Pro越级新品正式发布

【天极网手机频道】9月5日，vivo正式发布全新一代“越级国民手机”vivo Y300 Pro。Y系列的团队一直秉持着一颗为用户带来越级体验的心，打磨每一款产品。全新的vivo Y300 Pro带来了vivo史上最大蓝海电池、vivo首款全等深微四曲屏等多项抢旗舰式的科技首发，为用户带来诸多行业领先体验。

vivo Y300 Pro搭载6500mAh超薄蓝海电池、80W远航闪充，带来旗舰级闪充续航组合;同档首发全等深微四曲屏、旗舰同款的镜组设计―玉环镜组、旗舰主流配色―钛色，打造一眼旗舰的外观设计;搭配前置3200万超清小广角、后置索尼5000万超清镜头，实现同档领先的影像表现。vivo Y300 Pro以从内到外的全面升级，真正打造一款让用户愉悦的“国民手机”。

发布会上，vivo产品副总裁欧阳伟峰表示：我们希望能再前行一步，做到“比好更好”，打造一款“抢先于旗舰，领先于同档”的全面Pro的产品，真正成为国民手机的越级引领者。

6500mAh超薄蓝海电池&80W远航闪充，创造vivo续航新纪录

vivo Y300 Pro带来vivo史上最大6500mAh超薄蓝海电池，打破蓝海电池容量记录。携手80W远航闪充，组成旗舰级闪充续航组合，创造vivo续航新纪录，为行业续航技术树立里程碑，也为用户提供安心、持久的续航体验。

Y300 Pro采用旗舰同款vivo首创封装技术，通过创新空间利用，将定制电路保护板体积缩小15%，开发新型高强度材料作防护壳，使封装体积降低约50%。搭配旗舰同款自研玲珑架构，可以在更小体积内容纳更强的性能，并带来vivo直板手机中最短5G主板，长度比上代缩短近12.6%。在vivo轻薄堆叠的看家本领下，使得Y300 Pro在续航、影像全部升级的情况下，几乎不增加厚度，机身最薄仅7.69mm，全系配色超轻薄。

vivo Y300 Pro以旗舰级安全品控作为标准，创新电池材料，将电池寿命提升至行业标准超2倍，1700次充放电循环剩余容量≥80%。同时，借助自研电池健康算法及智慧充电引擎，智能识别用户充电场景，提供夜间久充、高温充电保护，并根据电池老化程度匹配电压和电流，降低损耗，带来5年耐用的超长寿蓝海电池。

vivo深入洞察用户需求，Y300 Pro配备有线反向充电功能，支持C to C有线反向充电，可以为耳机、平板、手机和游戏手柄等多种设备应急充电。至高可给外设反向充电5000mAh，真正意义上的随身充电宝，解决用户续航焦虑。

vivo首款&同档首发全等深微四曲屏，越级实力一眼可见

抢先于旗舰，领先于同档。vivo Y300 Pro带来vivo首款&同档首款的全等深微四曲屏，屏幕四边四角等深弯曲，打造连贯贴合手部握持的40°黄金弧度，很大程度兼顾握持体验与平整显示。侧边采用弧形流线中框，让前后双微曲盖板顺滑衔接。重新设计屏幕R角，连续曲率过渡视觉上更为柔和。圆润如鹅卵石般亲肤手感，长时间使用，也常感舒适服帖。

超窄黑边，搭配视觉四等边，带来旗舰级体验。点亮时，饱满的屏幕向机身的上下左右延伸，画面仿佛悬浮其上，带来无边视界的沉浸观感。120Hz全等深四曲护眼屏，配合旗舰级1300nit全局峰值亮度和5000nit局部峰值亮度，即使在户外强光下屏幕内容依然清晰可见;同时屏幕还具备AI个性护眼、硬件级低蓝光、3840Hz超高频调光等多项护眼技术，通过国家眼科工程中心测试与SGS低蓝光的双重权威背书成就更安全的护眼观赏体验。

外观设计上，vivo Y300 Pro将旗舰流行的圆形镜组与经典文雅的玉石元素相结合，打造出寓意美好的全新“玉环镜组”，镜圈饰有360°精工太阳纹，以高端腕表同款的细节营造出满满金属质感。配色层面，Y300 Pro充分结合行业潮流与科技之美，带来四款风格迥异的越级配色―以“流星冲击工艺”打造的柔润“钛色”、翡翠后盖搭配金色镜圈的“金镶玉”、温润无暇的“羊脂白”和深邃珍贵的“墨玉黑”，每款颜色都让人爱不释手。

影像功能同档领先，前后都清晰的全场景超清人像

vivo Y300 Pro持续为用户带来越级惊喜，拥有前置3200万像素超清小广角和后置索尼5000万超清镜头，结合vivo领先的影像算法，带来前后都清晰的全场景超清人像功能，轻松拍摄出氛围感人像大片。在AI影像的加持下，一键消除、一句话视频剪辑，帮助用户随手出片。

全面体验无忧使用，安心顺心又放心

Y300 Pro采用磐石抗摔结构，新增高弹缓震材料，缓震升级超抗摔。屏幕采用两次强化“金刚盾玻璃”，表面加硬层更加质密，既抗摔又耐刮。凭借过硬的品质，Y300 Pro成为vivo首款通过SGS五星整机抗跌耐摔认证的四曲屏手机。与此同时高气密性的机身可实现满级防尘和12小时持续抗雨淋，另外出厂自带的金刚抗摔膜和定制四曲保护套也为机身安全性提升做出保证。vivo Y300 Pro还首发了vivo油手触控，并具备湿手触控，即使手指油了湿了，仍然可以顺滑触控手机屏幕。

vivo Y300 Pro搭载备受好评的OriginOS 4，拥有领先的AI蓝心大模型，AI帮记和AI学习功能，可以提升用户工作和学习效率;vivo首创的职业模式迎来全新升级，无论是可以过滤环境噪音的免提通话增强、让定位更精准的三向定位增强，还是进入外卖APP即可自动开启职业模式，都可以帮助用户更好地工作，也是vivo“踏实搞技术、用心做产品”的最好诠释。

配置层面，vivo Y300 Pro搭载高通第一代骁龙 6，至高可选12(+12)+512GB的存储组合，带来50个月流畅抗老化体验。同时配备红外遥控、回网特别快的万灵通网络引擎、至高200%澎湃大音量等功能，该有都得有，真正做到让用户买得舒心，用得放心。

本次发布的vivo Y300 Pro包含“钛色”、“金镶玉”、“羊脂白”和“墨玉黑”四种越级配色，vivo Y300 Pro的价格为1799元(8GB+128GB)、1999元(8GB+256GB)、2199元(12GB+256GB)、2499元(12GB+512GB)，四种存储组合可选。拥有众多旗舰级配置和越级体验的vivo Y300 Pro，是一款真正意义的国民手机。

Y300 Pro所有版本9月5日发布会后，将在vivo官网、京东、天猫、抖音、快手、拼多多等各大电商平台开启预售，9月14日正式开售。购机至高享12期免息权益，指定版本至高优惠100元，更有新品限定礼盒、原装耳机等多重好礼加赠!

续航音质双在线 高性价比vivo TWS 3i

一同发布的还有vivo TWS 3i耳机，售价99元起，首销还有优惠。作为一款真无线耳机，vivo TWS 3i总续航可以达到45h，长续航版本作为vivo最长续航耳机，更是达到50h超长续航;搭载蓝牙5.3，可支持多设备双连接;AI通话降噪搭配上10mm高解析声音单元和DeepX 3.0立体声效，尽享沉浸音质;同时具备IP54级防尘防水技术，让其可以适应更多使用环境，不论是在健身房还是户外跑步，都不会因汗水和雨水侵扰而担忧。9月10日，vivo TWS 3i标准版将正式开售，价格99元。长续航版也将于9月14日正式开售，首销期仅售129元。欢迎前往商品详情页了解更多细节。