真“科技”春晚，这些名场面你看到了吗？

【天极网手机频道】看了一年的“科技春晚”(苹果、华为，我谢谢你们)，1月28日晚8点，真正的“科技”春晚终于来了。

对于80、90后而言，春晚是一种回忆，是过年必不可少的元素，也是我们口中的“年味”。如今的春晚虽然少了很多“名梗、名场面”，多了许多热搜，甚至喜剧担当已经从小品相声演员，转到主持人了，但是一些创新技术的应用，增添了几分“科幻”的感觉。

坐在电视机前，看着虚拟与现实融合的精美舞台，就如同我们生活中也融入了越来越多的数码设备、智能终端、互联网与AI等创新应用。

接下来，我就带你简单盘点一下，2025年蛇年春节联欢晚会上有哪些数码科技参演。

红包这条赛道还是有点挤

春晚一开场，淘宝就下起了红包雨，“看春晚 分25亿红包”这个植入虽然传统，但换个角度不就是回归了初心吗？在春节期间最让观众朋友们无法拒绝的就是红包了!哪怕，这个红包和广告有着千丝万缕的关系。比如，今年的各种集福活动，大家参与了吗？我感觉就像是一头扎入到了各种广告的海洋中，没有了以前为“敬业福”四处拉朋友的那种新鲜感了。

之所以说红包这条赛道有点挤，那是因为包括小红书、B站都采用了类似的方式，看春晚互动领好礼。相比这些“小概率”获奖的现金、礼品外，在B站发弹幕互动、吐槽，应该吸引了很多小伙伴吧？

而且我感觉B站还是花了一些小心思，避免网友们吐槽的“太狠”，弹幕互动给提供了丰富且中心的二次元互动关键词，弹幕飘屏但想找出一两个转瞬即逝的点睛之笔，还真不容易。

国产车队来了!尊界S800先开场

春节假期之前，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东就已经透露，尊界S800会登上春晚，果然在背景板上就看到尊界S800的身影。当然，尊界S800只是抛砖引玉。

赛力斯超级工厂的问界汽车“矩阵”更震撼，这种灯光秀可是不多见啊。另外，在观众席上还能看见小米S7的“车模”。

AI怎会缺席？

对于科技行业而言，DeepSeek的爆火让春晚“提前”了，加上360送上的“安全”套装，AI的热度还将持续下去。多问一句，有多少小伙伴把拜年、祝福语、回复、朋友圈文案交给AI大模型了？

在春晚上，阿里云、通义千问也贡献了一份AI力量。作为春晚云计算AI独家合作伙伴，阿里云为观众观看春晚提供了云技术服务。

提起AI还有一个绕不开的话题就是机器人――果然在春晚上也见到了“赛博科技”，机器人跟着舞蹈演员一起转手绢，B站的弹幕飘起了一片“太抽象了”。

手机也是老演员了

春晚上的手机植入往往是作为道具出现，虽然同质化严重，但细心的观众还是会发现这些植入的手机来自哪个品牌。比如我的同事不仅看到了华为手机，更是捕捉到了HarmonyOS 5. 0隔空传递。

而且李雪琴拿着手机直播这个画面，应该也能引起很多小伙伴共鸣了，可以说是春晚和每个用户契合度最高的场景之一，虽然无法超过包饺子!

PS：有哪个小伙伴开出来，李雪琴用的云台是哪家的吗？(我投大疆一票)。

除了上面分享的这些，还有春晚为听障、视障人士开通了观看渠道，让更多人品味到这份历久弥新的“年夜菜”。这也与当前很多品牌科技创新的方向不谋而合，在自家产品上添加更多无障碍交互功能，助力科技普惠。

总体而言，作为每年绝不缺席的经典年夜菜，春晚的内涵正在逐渐丰富，已经从一个联欢会发展为面向世界展现中华文化、中华传统、中华风貌的窗口。

尽管曾经喜爱的演员、歌手、艺术家等熟悉的老面孔逐渐替换为新生代，最期待的小品相声环节也少了些笑点，但是观看春晚感受到的民族自豪感越来越多，从国产汽车到月球探索等等，也能让我们深深共鸣。

现在，我们的娱乐消遣的方式越来越多，但每年的除夕夜还是会习惯地打开电视(也可能是电脑、手机、平板)，看春晚!就算没有观看直播，热搜上春晚的互动话题也成为大家“看”春晚的另一种方式。而且春晚也似乎乐于和观众在热搜互动，至少撒贝宁老师做出了不少贡献。

那么，2025年春节联欢晚会你是怎么看的呢？

先说下，我是坐着看的。